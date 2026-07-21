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वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश, वजन राहील नियंत्रणात

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करावा. नाश्ता केल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. त्यामुळे नाश्त्यात कायमच हेल्दी पदार्थांचे सेवन करावे. त्यामुळे झटापटी तुम्ही कोथिंबीर पराठा बनवू शकता.

वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश

वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश

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विस्तार

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये लठ्ठपणा आणि वाढलेल्या वजनाने अनेक लोक त्रस्त आहेत. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे वजन झपाट्याने वाढू लागते. शरीरावर वाढलेला चरबीचा अनावश्यक घेर मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा रक्तदाबासारखे आजार सुद्धा वाढवतो. त्यामुळे योग्य वेळी वजन कमी करून आजारांपासून दूर राहणे फार आवश्यक आहे. अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. पण असे केल्यामुळे वजन कमी न होता शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढू लागतो. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला झटपट कोथिंबीर पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पराठा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. याशिवाय शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लहान मुलं कोथिंबीर खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली कोथिंबीर शरीरासाठी फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया कोथिंबीर पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • कोथिंबीर
  • गव्हाचं पीठ
  • बेसन
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • हळद
  • मीठ
  • पांढरे तीळ
  • तूप
  • ओवा
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कृती:

  • कोथिंबीर पराठा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कोथिंबीर स्वच्छ करून पाण्याने धुवा आणि बारीक चिरून घ्या.
  • ताटात गव्हाचं पीठ, बेसन, चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद आणि पांढरे तीळ, ओवा घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी घालून पीठ मळून घ्या. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यात चीज सुद्धा घालू शकता.
  • तयार केलेल्या पिठाचा छोटा गोळा घेऊन पराठा लाटून घ्या आणि गरम तव्यावर दोन्ही बाजूने शेकवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला चविष्ट कोथिंबीर पराठा. हा पदार्थ दह्यासोबत किंवा सॉससोबत खाऊ शकता.

Web Title: How to make coriander paratha at home weight loss recipe food recipe

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Published On: Jul 21, 2026 | 08:00 AM

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