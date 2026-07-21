वाढलेल्या वजनाने त्रस्त आहात? मग सकाळच्या नाश्त्यात करा हेल्दी टेस्टी कोथिंबीर पराठ्याचा समावेश, वजन राहील नियंत्रणात

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये लठ्ठपणा आणि वाढलेल्या वजनाने अनेक लोक त्रस्त आहेत. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे वजन झपाट्याने वाढू लागते. शरीरावर वाढलेला चरबीचा अनावश्यक घेर मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा रक्तदाबासारखे आजार सुद्धा वाढवतो. त्यामुळे योग्य वेळी वजन कमी करून आजारांपासून दूर राहणे फार आवश्यक आहे. अनेक लोक वजन वाढेल या भीतीने सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. पण असे केल्यामुळे वजन कमी न होता शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढू लागतो. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात कायमच पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला झटपट कोथिंबीर पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पराठा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. याशिवाय शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लहान मुलं कोथिंबीर खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. पोषक घटकांनी समृद्ध असलेली कोथिंबीर शरीरासाठी फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया कोथिंबीर पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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