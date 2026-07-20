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Recipe: उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 20, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यात सोप्या पद्धतीमध्ये दही ब्रेड रोल्स बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा पार्टीनिमित्त बनवण्यासाठी उत्तम आहे.

उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत खाण्यास हवे असते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा दक्षिण भारतीय पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले चविष्ट पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये दही ब्रेड रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे रोल्स चवीला अतिशय सुंदर लागतात. गरमागरम ब्रेड रोल्स आणि हिरवी चटणी हे कॉम्बिनेशन नक्कीच ट्राय करा. लहान मुलांना डब्यात कायमच वेगवेगळे पदार्थ हवे असतात. अशावेळी ब्रेड रोल्स उत्तम पर्याय आहे. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया दही ब्रेड रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • ब्रेड
  • दही
  • डाळिंबाचे दाणे
  • पनीर
  • कांदा
  • शिमला मिरची
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
  • काळीमिरी पावडर
  • चाट मसाला
  • चिली फ्लेक्स
  • मीठ
  • तेल
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कृती:

  • दही ब्रेड रोल्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कॉटनच्या कपड्यात वाटीभर दही ओतून त्यातील पाणी काढून घ्या. त्यानंतर कपड्याला गाठ मारून १ तास त्यावर जड वस्तू ठेवून द्या.
  • वाटीमध्ये घट्ट दही, किसून घेतलेले पनीर, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, शिमला मिरची आणि हिरवी मिरची घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, काळीमिरी पावडर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी तयार केलेल्या मिश्रणात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घाला आणि मिक्स करा.
  • ब्रेडच्या कडा कापून लाटणीच्या मदतीने हलक्याशा लाटून घ्या. त्यानंतर त्यात तयार केलेले मिश्रण भरून व्यवस्थित बंद करा आणि कढईमधील गरम तेलात मंद आचेवर भाजून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले दही ब्रेड रोल्स. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: Make amazing use of leftover bread whip up curd bread rolls at home in just 15 minutes food recipe

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Published On: Jul 20, 2026 | 11:30 AM

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