Recipe: उरलेल्या ब्रेडचा करा भन्नाट वापर! १५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा दही ब्रेड रोल्स, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत खाण्यास हवे असते. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा दक्षिण भारतीय पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले चविष्ट पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये दही ब्रेड रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे रोल्स चवीला अतिशय सुंदर लागतात. गरमागरम ब्रेड रोल्स आणि हिरवी चटणी हे कॉम्बिनेशन नक्कीच ट्राय करा. लहान मुलांना डब्यात कायमच वेगवेगळे पदार्थ हवे असतात. अशावेळी ब्रेड रोल्स उत्तम पर्याय आहे. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया दही ब्रेड रोल्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
मराठवाडा स्पेशल रेसिपी! झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा झणझणीत लवंगी मिरचीचा ठेचा