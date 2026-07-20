Tea time recipe: ५ मिनिटांमध्ये बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा बिस्कीट केक, पदार्थ पाहून मुलं होतील खुश

संध्याकाळच्या चहासोबत सगळ्यांचं काहींना काही खाण्यास हवे असते. कधी बिस्कीट खाल्ली जातात तर कधी चिवडा किंवा इतर विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण लहान मुलं घरी असल्यानंतर मधल्या वेळेत मुलांना काय खायला द्यावे, असे अनेक प्रश्न कायमच पडतात.सतत विकतचे पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ओव्हनचा वापर न करता झटपट बिस्कीट केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. मुलांना केक खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच विकतचा केक आणला जातो. पण मैदा घालून बनवलेले पदार्थ सारखेच खाऊ नये. त्याऐवजी घरी बनवलेला केक खावा. केक बनवण्यासाठी कायमच महागड्या ओव्हनची किंवा साहित्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे तुम्ही कुकरच्या भांड्यात सुद्धा केक बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया बिस्किटांचा केक बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – istock)
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