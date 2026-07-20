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Tea Time Recipe: ५ मिनिटांमध्ये बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा बिस्कीट केक, पदार्थ पाहून मुलं होतील खुश

Updated On: Jul 20, 2026 | 02:45 PM IST
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सारांश

ओव्हनचा वापर न करता झटपट तुम्ही कढई किंवा कुकरमध्ये केक बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये बिस्कीट केक बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

Tea time recipe: ५ मिनिटांमध्ये बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा बिस्कीट केक, पदार्थ पाहून मुलं होतील खुश

Tea time recipe: ५ मिनिटांमध्ये बनवा लहान मुलांच्या आवडीचा बिस्कीट केक, पदार्थ पाहून मुलं होतील खुश

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विस्तार

संध्याकाळच्या चहासोबत सगळ्यांचं काहींना काही खाण्यास हवे असते. कधी बिस्कीट खाल्ली जातात तर कधी चिवडा किंवा इतर विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण लहान मुलं घरी असल्यानंतर मधल्या वेळेत मुलांना काय खायला द्यावे, असे अनेक प्रश्न कायमच पडतात.सतत विकतचे पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ओव्हनचा वापर न करता झटपट बिस्कीट केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. मुलांना केक खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर कायमच विकतचा केक आणला जातो. पण मैदा घालून बनवलेले पदार्थ सारखेच खाऊ नये. त्याऐवजी घरी बनवलेला केक खावा. केक बनवण्यासाठी कायमच महागड्या ओव्हनची किंवा साहित्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे तुम्ही कुकरच्या भांड्यात सुद्धा केक बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया बिस्किटांचा केक बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • बिस्कीट
  • साखर
  • दूध
  • बेकिंग पावडर
  • व्हॅनिला एसेन्स
  • बटर
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कृती:

  • बिस्कीट केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही बिस्कीट घेऊन बारीक वाटून घ्या.
  • कुकर मंद आचेवर गरम करण्यासाठी ठेवा. कुकरचे झाकण लावताना त्याची शिट्टी आणि रबर काढूनच झाकण लावावे.
  • मिक्सरच्या भांड्यात साखर घालून बारीक वाटून घ्या. बारीक करून घेतलेली बिस्किटांची पावडर वाटीमध्ये काढा.
  • त्यानंतर त्यात थोडं थोडं दूध घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा आणि घट्टसर मिश्रण तयार करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात व्हॅनिला एसेन्स किंवा बारीक केलेली वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • केक कुकरमध्ये ठेवण्याच्या आधी तयार केलेल्या मिश्रणात बेकिंग पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि केक कुकरच्या भांड्यात बेक होण्यासाठी ठेवा.
  • ३० ते ३५ मिनिटं केक कुकरच्या भांड्यात शिजण्यासाठी ठेवावा. त्यानंतर त्यात सूरी किंवा टूथपिक घालून पाहावे. सुरी पूर्णपणे स्वच्छ आल्यास केक शिजून तयार आहे.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवलेला बिस्कीट केक.

Web Title: How to make biscuit cake at home simple food recipe quick biscuit cake recipe

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Published On: Jul 20, 2026 | 02:45 PM

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