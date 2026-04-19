एक झटका अन् मृत्यू होता अटळ...! रेल्वे स्टेशनवर २५,००० व्होल्टच्या तारांमध्ये लोकांची हाणामारी, पोलिसही हैराण; Video Viral

हनुमानाचाच आशिर्वाद जणू…! बाल्कनीतून खाली पडणाऱ्या चिमुकल्याचा वानराने वाचवला जीव… घटनेचा Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हिडिओतील माहितीनुसार, ही घटना महाराष्ट्रातील मनमाड रेल्वे स्टेशनवर घडून आली. व्हिडिओमध्ये लोक एका उंच लोखंडी खांबावर चढून एकमेकांचा पाठलाग करताना आणि भांडताना दिसले. ते भांडणात इतके मग्न झाले होते की थेट विजेच्या तारेजवळ जाऊन हाणामारी करु लागले. सर्वात भीतीदायक बाब म्हणजे एक तरुण विजेच्या तारेजवळ लटकलेला दिसून आला. हे दृष्य इतके धोकादायक होते की पाहणाऱ्यांच्याही पायाखालची जमिन सरकली. व्हिडिओमध्ये रेल्वे प्लॅटफाॅर्मवरील इतर प्रवासी या लोकांना थक्क होऊन पाहत असल्याचेही दिसले. यावेळी काहींनी फोनमध्ये ही घटना कैद देखील केली. व्हिडिओच्या शेवटी पोलिस यात हस्तक्षेप करत गँट्रीच्या खाली थांबलेल्या रेल्वेवर चढून हाणामारीत गुंग झालेल्या लोकांना खाली उतरवताना दिसून आले. घटनेत जीवितहानी झाली की नाही याची मात्र अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सोशल मीडियावर लोकांनी रेल्वे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Real footage, not a movie: Violent brawl on overhead electric gantries at Manmad railway station. Chaos on the Manmad-Kakinada-Shirdi Express route. pic.twitter.com/EzblTSVzZE — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026
माकडाला पकडायला गेला अन् आयुष्य गमावून बसला… शॉक लागताच शरीर जळालं, हाॅटेल परिसरातील धक्कादायक घटनेचा Video Viral
दरम्यान सदर घटनेचा हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘चित्रपट नव्हे, तर वास्तविक दृश्य: मनमाड रेल्वे स्थानकावरील विजेच्या गँट्रीवर हिंसक हाणामारी. मनमाड-काकीनाडा-शिर्डी एक्सप्रेस मार्गावर गोंधळ’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “या बजरंग दलाच्या गुंडांनी ‘मनमद’ ऐवजी ‘मोहम्मद’ असे वाचून तात्काळ स्टेशन आणि इतर मालमत्तेची तोडफोड सुरू केली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “शेवटी भारतात स्पायडरमॅन” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सार्वजनिक वाहतुकीतील हिंसाचाराला स्थानिक गुन्ह्यांपेक्षा अधिक कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. विमानतळांवर आणि विमानांमध्ये जशी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना असते, तशीच इथेही असली पाहिजे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.