एक झटका अन् मृत्यू होता अटळ…! रेल्वे स्टेशनवर २५,००० व्होल्टच्या तारांमध्ये लोकांची हाणामारी, पोलिसही हैराण; Video Viral

Manmad Railway Station Video : निव्वळ मूर्खपणा! भांडणात एवढे रंगले की रेल्वे स्टेशनवरील गँट्रीवरच चढून घातला राडा. इथूनच २५,००० व्होल्टच्या तारा वाहून नेल्या जात असल्याने पाहणाऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले.

Updated On: Apr 19, 2026 | 01:38 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • रेल्वे स्थानकावर काही लोकांनी अतिशय धोकादायक ठिकाणी चढून गोंधळ घातल्याचा व्हिडिओ समोर आला.
  • परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की आसपासच्या लोकांमध्ये घबराट पसरली.
  • अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
सोशल मिडियावर सध्या एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ खूप जास्त व्हायरल होत आहे. व्हिडिओने लोकांना थक्क केलं असून हा व्हिडिओ एका रेल्वे स्टेशनवरील आहे. रेल्वेची तार आपल्या जीवासाठी धोकादायक असते हे माहिती असूनही काही लोक रेल्वे स्टेशनवरील उंच गँट्रीवर चढताना दिसले. मुख्य म्हणजे या गँट्रींवरून २५,००० व्होल्टच्या उच्च-व्होल्टेज पॉवर केबल्स वाहून नेल्या जातात. अशावेळी विजेचा एक झटका सहजतेने डझनभर लोकांना मृत्यूच्या दारी पोहचवू शकतो. आपण अनेक ठिकाणी लोकांना भांडताना, मारामारी करताना पाहिले असेल पण विजेच्या तारांजवळ सुरु असलेल्या हाणामारीने पोलिसांचेही बीपी वाढवले. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हिडिओतील माहितीनुसार, ही घटना महाराष्ट्रातील मनमाड रेल्वे स्टेशनवर घडून आली. व्हिडिओमध्ये लोक एका उंच लोखंडी खांबावर चढून एकमेकांचा पाठलाग करताना आणि भांडताना दिसले. ते भांडणात इतके मग्न झाले होते की थेट विजेच्या तारेजवळ जाऊन हाणामारी करु लागले. सर्वात भीतीदायक बाब म्हणजे एक तरुण विजेच्या तारेजवळ लटकलेला दिसून आला. हे दृष्य इतके धोकादायक होते की पाहणाऱ्यांच्याही पायाखालची जमिन सरकली. व्हिडिओमध्ये रेल्वे प्लॅटफाॅर्मवरील इतर प्रवासी या लोकांना थक्क होऊन पाहत असल्याचेही दिसले. यावेळी काहींनी फोनमध्ये ही घटना कैद देखील केली. व्हिडिओच्या शेवटी पोलिस यात हस्तक्षेप करत गँट्रीच्या खाली थांबलेल्या रेल्वेवर चढून हाणामारीत गुंग झालेल्या लोकांना खाली उतरवताना दिसून आले. घटनेत जीवितहानी झाली की नाही याची मात्र अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सोशल मीडियावर लोकांनी रेल्वे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

दरम्यान सदर घटनेचा हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘चित्रपट नव्हे, तर वास्तविक दृश्य: मनमाड रेल्वे स्थानकावरील विजेच्या गँट्रीवर हिंसक हाणामारी. मनमाड-काकीनाडा-शिर्डी एक्सप्रेस मार्गावर गोंधळ’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “या बजरंग दलाच्या गुंडांनी ‘मनमद’ ऐवजी ‘मोहम्मद’ असे वाचून तात्काळ स्टेशन आणि इतर मालमत्तेची तोडफोड सुरू केली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “शेवटी भारतात स्पायडरमॅन” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सार्वजनिक वाहतुकीतील हिंसाचाराला स्थानिक गुन्ह्यांपेक्षा अधिक कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. विमानतळांवर आणि विमानांमध्ये जशी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना असते, तशीच इथेही असली पाहिजे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 19, 2026 | 01:38 PM

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Pravin Tarde : 'या' दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी 'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा 'स्वॅग' की राजस्थानचा 'थाट'? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

