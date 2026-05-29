Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा ‘या’ आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

Updated On: May 29, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ayurvedik Drink : आपल्या खाण्याच्या सवयी आपल्या आरोग्यात मोठा बदल घडवून आणत असतात. आज आम्ही तुम्हाला एका अशा आयुर्वेदिक ड्रिंकची रेसिपी सांगतोय ज्याचे सेवन तुमच्या आरोग्यासाठी खूप फायद्याचे ठरु शकते.

हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा 'या' आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अनेक आजार हे आपल्या चुकीच्या खाण्याच्या सवयीमुळे आपल्याला त्रास देतात.
  • आहारात चांगल्या पदार्थांचा समावेश केल्यास आजारांचा त्रास कमी करता येऊ शकतो.
  • आज आम्ही तुम्हाला आयुर्वेदिक ड्रिंकची रेसिपी सांगतोय जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.
आजकाल कमी वयातच हृदयविकाराच्या समस्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. 30 ते 35 वयोगटातील अनेक तरुणांना हार्ट अटॅक येण्याच्या घटना समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे हे लोक दिसायला पूर्णपणे फिट आणि निरोगी असतात. व्यायाम करताना, नाचताना किंवा खेळताना अचानक जीव गमावल्याच्या बातम्या अनेकदा ऐकायला मिळतात. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, ताणतणाव नियंत्रण आणि वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी आयुर्वेदात अनेक पारंपरिक उपाय सांगितले गेले आहेत. त्यापैकी “अर्जुन क्षीरपाक” हा एक प्रभावी उपाय मानला जातो. अर्जुनाच्या सालीपासून तयार होणारे हे दूधयुक्त काढ्यासारखे पेय हृदय मजबूत ठेवण्यास मदत करते. रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी, धडधड नियंत्रित ठेवण्यासाठी, उच्च रक्तदाब कमी करण्यासाठी तसेच ताण आणि चिंता कमी करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. चला रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • 1 छोटा चमचा अर्जुनाच्या सालीचे पावडर
  • 1 कप दूध
  • 4 कप पाणी
कृती
  • एका भांड्यात पाणी घालून गॅसवर ठेवा.
  • त्यात दूध आणि अर्जुन पावडर मिसळा.
  • मंद आचेवर हे मिश्रण उकळू द्या.
  • मिश्रण आटून साधारण एक कप उरेल, तोपर्यंत उकळत राहा.
  • नंतर गाळून गरम गरम प्या.
आयुर्वेदानुसार क्षीरपाक तयार करण्याची ही पारंपरिक पद्धत आहे. औषधी वनस्पती, दूध आणि पाणी एकत्र मंद आचेवर शिजवल्याने त्यातील गुणधर्म अधिक प्रभावी होतात.

साहित्य

  • 1 छोटा चमचा अर्जुन पावडर
  • अर्धा कप दूध
  • अर्धा कप पाणी
  • 1 चिमूट दालचिनी पावडर
कृती
  • सर्व साहित्य एका भांड्यात घालून मंद आचेवर उकळा.
  • मिश्रण थोडे घट्ट झाल्यावर गाळून गरमच सेवन करा.
हापूस आंब्याचा सीजन संपण्याआधी घरी नक्की बनवून पहा शाही मँगो मलाई टोस्ट, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा करतील भरभरून कौतुक

हे पेय कधी घ्यावे?

  • सकाळी रिकाम्या पोटी
  • रात्री झोपण्यापूर्वी
अर्जुन क्षीरपाकाचे फायदे
  • हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत होते.
  • रक्तातील कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात राहण्यास सहाय्य होते.
  • ताण, चिंता आणि अस्वस्थता कमी होऊ शकते.
  • झोपेच्या समस्या कमी करण्यास मदत मिळू शकते.
  • रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास उपयोगी ठरते.
  • मधुमेहाचा धोका कमी करण्यासाठी सहाय्यकारी मानले जाते.

Web Title: Ayurvedic arjun ksheerpaka tea recipe in marathi it is healthy for heart

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा
1

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा

Recipe : मैद्यापासून नाही तर गव्हाच्या पिठापासून घरी बनवा कुरकुरीत मठरी, झटपट तयार होईल रेसिपी
2

Recipe : मैद्यापासून नाही तर गव्हाच्या पिठापासून घरी बनवा कुरकुरीत मठरी, झटपट तयार होईल रेसिपी

Summer Special : तुम्ही कधी खाल्लाय का ‘मँगो मलाई रोल’, एकदा चाखाल तर पदार्थाचे फॅन व्हाल
3

Summer Special : तुम्ही कधी खाल्लाय का ‘मँगो मलाई रोल’, एकदा चाखाल तर पदार्थाचे फॅन व्हाल

Recipe: एकदाच बनवा आणि महिनाभर चटकदार चवीचा आनंद लुटा, उन्हाळ्यात घरी बनवा ‘आम पन्ना क्यूब्स’
4

Recipe: एकदाच बनवा आणि महिनाभर चटकदार चवीचा आनंद लुटा, उन्हाळ्यात घरी बनवा ‘आम पन्ना क्यूब्स’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा ‘या’ आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

हाय ब्लड प्रेशरपासून कोलेस्ट्रोलपर्यंत सर्व आजार होतील गायब, फक्त आहारात करा ‘या’ आयुर्वेदिक ड्रिंकचा समावेश; हार्टला ठेवतो हेल्दी

May 29, 2026 | 09:30 AM
Gaza Crisis : ‘भारत सर्वात मोठा समर्थक’,गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

Gaza Crisis : ‘भारत सर्वात मोठा समर्थक’,गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

May 29, 2026 | 09:28 AM
Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

May 29, 2026 | 09:10 AM
शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

May 29, 2026 | 09:08 AM
भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

May 29, 2026 | 09:03 AM
भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

May 29, 2026 | 09:00 AM
Dinvishesh : मुघल-ए-आझमचा अजरामर अकबर पृथ्वीराज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या २९ मे चा इतिहास

Dinvishesh : मुघल-ए-आझमचा अजरामर अकबर पृथ्वीराज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या २९ मे चा इतिहास

May 29, 2026 | 08:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM