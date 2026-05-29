भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

Updated On: May 29, 2026 | 09:03 AM IST
सारांश

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये थंड हवा, निसर्गरम्य दृश्यं आणि शांत वातावरण अनुभवायचं असेल तर भारतातील काही हिल स्टेशन पर्यटकांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरतात. पर्वतांनी वेढलेली ही ठिकाणे नैसर्गिक सौंदर्यामुळे जगभरात प्रसिद्ध आहेत.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

विस्तार
  • थंड हवामान आणि हिरव्यागार पर्वतरांगांमुळे पर्यटकांची कायम पसंती.
  • निसर्ग, इतिहास आणि स्थानिक संस्कृतीचा सुंदर मिलाफ अनुभवता येतो.
  • शांत वातावरणामुळे रिलॅक्सेशन आणि फॅमिली ट्रिपसाठी उत्तम पर्याय मानले जातात.
भारतात फिरण्यासाठी अनेक ठिकाणे सुंदर ठिकाणे आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत अधिकतर लोक थंड हवेची ठिकाणे निवडतात, तुम्हीही असे ठिकाण शोधत असाल तर आम्ही सांगत असलेले हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकते. आज आम्ही तुम्हाला देशातील दोन असे ठिकाण सांगत आहोत ज्यांना पर्वतांची राणी म्हणून ओळखले जाते. थंड हवा, ढगांनी वेढलेले पर्वत आणि शांत वातावरण यामुळे हे ठिकाण जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते. आजकाल अनेकजण कामाच्या तणामामुळे त्रस्त आहेत अशात एका शांत आणि सुंदर ठिकाणी कुठे जायचं तर ही दोन ठिकाणे तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरतील. चला ही नक्की कोणती ठिकाणे आहेत ते जाणून घेऊया.

कोणत्या शहरांना म्हटले जाते पर्वतांची राणी

देशातील दोन शहरांंना पर्वातांची राणी म्हणून ओळखले जाते. ही दोन ठिकाणे म्हणजे मसूरी आणि शिमला. ही दोन्ही शहरे आपल्या नैसर्गिक साैंदर्यासाठी ओळखली जाते. उत्तराखंड राज्यातील डेहराडून जिल्ह्यात मसूरी वसले आहे. डेहराडूनपासून साधारण ३५ किलोमीटर अंतरावर वसलेले हे ठिकाण इथल्या थंड हवेसाठी आणि शांत वातावरणासाठी ओळखले जाते. मसूरीमध्ये फिरण्यासाठी अनेक सुंदर आणि नयनरम्य ठिकाणे आहेत. इथे तुम्ही केम्प्टी फॉल्स, गन हिल, मॉल रोड आणि लाल टिब्बा यांसारख्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. इथे इतिहास आणि पारंपारिक वास्तुकलेची अनोखी झलक पाहायला मिळते.

नॅचरल ब्यूटीसाठी लोकप्रिय आहे दुसरे ठिकाण

शिमला देखील एक असे शहर आहे ज्याला पर्वतांची राणी म्हणून ओळखले जाते. शिमलात जंगल आणि निसर्गरम्य टेकड्या पाहायला मिळतात. उन्हाळ्यात थंड हवेच्या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी हे एक लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे २,२०० मीटर (७,२३८ फूट) उंचीवर वसलेले हे ठिकाण ब्रिटिशांच्या काळापासून ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ या नावाने ओळखले जाते. शिमलात तुम्ही मॉल रोड, जाखू मंदिर , ख्राइस्ट चर्च, लक्कर बाजार यांसारख्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता.

मसूरी आणि शिमला दोन्ही ठिकाणे आपल्या नैसर्गिक साैंदर्यासाठी आणि तिथल्या थंड वातावरणासाठी ओळखले जातात. उन्हाळ्याच्या उष्ण वातावरणातून मुक्तता हवी असेल आणि कुठे सुंदर ठिकाणी फिरायला जायचं असेल तर तुम्ही पर्वतांची राणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मसूरी आणि शिमलाची निवड नक्कीच करु शकता.

 

