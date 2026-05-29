Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

गुरु कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. गुरु २ जून रोजी कर्क राशीत प्रवेश करेल. या गोचरामुळे पाच महान राजयोगांपैकी एक असलेला हंस राजयोग देखील तयार होईल. ज्यावेळी गुरु ग्रह आपल्या उच्च राशीत प्रवेश करतो त्यावेळी हंस राजयोग तयार होतो. हंस राजयोग हा एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग आहे. गुरू २ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्क राशीत संक्रमण करेल, त्यानंतर तो सिंह राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरू १५ जुलै रोजी कर्क राशीत अस्त होईल आणि ९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा उदय पावेल. वृषभ, मिथुन आणि कर्क या राशींसह सहा राशींना या संक्रमणामुळे सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जीवनात सुखद अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे. गुरू ग्रहाच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी, गुरूचे संक्रमण तिसऱ्या घरात असेल. त्यामुळे वृषभ राशीच्या व्यक्तींना गुरूच्या प्रभावामुळे आर्थिक फायदा होईल. दरम्यान, तुमचा खर्च जास्त असेल. तरीही, तुमचे उत्पन्न चांगले राहील. तुम्ही विविध शुभ प्रसंगी पैसे खर्च करू शकता. मात्र, तुम्हाला तुमच्या भावंडांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कारण तुम्हाला कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहाचे संक्रमण दुसऱ्या घरात होणार आहे. परिणामी, मिथुन राशीच्या व्यक्तींची आता प्रमुख व्यक्तींशी ओळख होईल. प्रवासाच्या संधीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही एका लांबच्या प्रवासाला निघू शकता. शुभ कार्यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होऊ शकतो. तुमचा कल आता धार्मिक कार्यांकडे अधिक असेल.
गुरूचे संक्रमण तुमच्या लग्न घरात असेल. तुमच्या राशीत हंस राजयोग देखील तयार होत आहे. यामुळे प्रमुख व्यक्तींसोबत तुमचा संवाद वाढेल. प्रवासाच्या संधीही निर्माण होतील. मात्र, या काळात तुमच्याभोवती काही संभ्रम देखील निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी तुम्हाला थोडा संघर्ष करावा लागू शकतो, परंतु तुम्हाला चांगला आर्थिक लाभ आणि तुमच्या कामात यश मिळेल.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहांचे संक्रमण अकराव्या घरात असणार आहे. यामुळे मोठे लाभ मिळू शकतात. आर्थिक लाभासोबतच, तुम्ही वाहने आणि इतर वस्तूंवरही पैसे खर्च करू शकता. तुमचे भाग्य सुधारण्याचीही शक्यता आहे. तुम्हाला तु्मच्या कामामध्ये अपेक्षित यश मिळू शकते. तसेच तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहाचे संक्रमण सातव्या घरात होईल. मकर राशीचे लोक अडथळ्यांना तोंड देऊनही आपल्या कामात सहज यश मिळवू शकतात. शिवाय, तुमची सर्व कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील आणि तुम्हाला भाग्याची साथ मिळेल. या काळात तुम्ही प्रवासाचा विचार करू शकता. प्रवासामुळे तुम्हाला मोठे फायदे मिळू शकतात.
मीन राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहाचे संक्रमण पंचम स्थानात होईल. गुरूच्या प्रभावामुळे मीन राशीच्या व्यक्तींना आता जमीन आणि वाहन मालकीचा आनंद मिळू शकेल. शिवाय, हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी यश घेऊन येईल. जे विवाहाचा विचार करत आहेत, त्यांना तसे करण्याची संधी मिळेल. तुमची प्रतिष्ठित लोकांशी ओळख होईल आणि त्यांच्याशी संपर्क साधल्याने तुम्हाला लाभ आणि प्रगतीच्या संधी मिळतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्यावेळी गुरू ग्रह स्वतःच्या राशीमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा हंस राजयोग तयार होतो
Ans: हंस योगाचा वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, मकर आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे