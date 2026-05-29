Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Guru Gochar 2026 People Of These Zodiac Signs Will Benefit From Hans Raja Yoga

Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

Updated On: May 29, 2026 | 09:10 AM IST
जाहिरात
सारांश

गुरू ग्रह 2 जून रोजी कर्क राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. कर्कमधील या राशीमधील हंस राजयोग तयार होणार आहे. हंस राजयोग हा पाच महाराजयोगांपैकी एक असल्याने, तो व्यक्तीला लाभ आणि प्रगती मिळवून देतो. हंस राजयोगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गुरू ग्रह करणार कर्क राशीत प्रवेश
  • हंस राजयोगाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
  • कोणत्या राशी आहेत फायदेशीर
 

 

 

गुरु कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. गुरु २ जून रोजी कर्क राशीत प्रवेश करेल. या गोचरामुळे पाच महान राजयोगांपैकी एक असलेला हंस राजयोग देखील तयार होईल. ज्यावेळी गुरु ग्रह आपल्या उच्च राशीत प्रवेश करतो त्यावेळी हंस राजयोग तयार होतो. हंस राजयोग हा एक अत्यंत शक्तिशाली राजयोग आहे. गुरू २ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्क राशीत संक्रमण करेल, त्यानंतर तो सिंह राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरू १५ जुलै रोजी कर्क राशीत अस्त होईल आणि ९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा उदय पावेल. वृषभ, मिथुन आणि कर्क या राशींसह सहा राशींना या संक्रमणामुळे सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जीवनात सुखद अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे. गुरू ग्रहाच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी, गुरूचे संक्रमण तिसऱ्या घरात असेल. त्यामुळे वृषभ राशीच्या व्यक्तींना गुरूच्या प्रभावामुळे आर्थिक फायदा होईल. दरम्यान, तुमचा खर्च जास्त असेल. तरीही, तुमचे उत्पन्न चांगले राहील. तुम्ही विविध शुभ प्रसंगी पैसे खर्च करू शकता. मात्र, तुम्हाला तुमच्या भावंडांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कारण तुम्हाला कौटुंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहाचे संक्रमण दुसऱ्या घरात होणार आहे. परिणामी, मिथुन राशीच्या व्यक्तींची आता प्रमुख व्यक्तींशी ओळख होईल. प्रवासाच्या संधीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही एका लांबच्या प्रवासाला निघू शकता. शुभ कार्यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होऊ शकतो. तुमचा कल आता धार्मिक कार्यांकडे अधिक असेल.

कर्क रास

गुरूचे संक्रमण तुमच्या लग्न घरात असेल. तुमच्या राशीत हंस राजयोग देखील तयार होत आहे. यामुळे प्रमुख व्यक्तींसोबत तुमचा संवाद वाढेल. प्रवासाच्या संधीही निर्माण होतील. मात्र, या काळात तुमच्याभोवती काही संभ्रम देखील निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी तुम्हाला थोडा संघर्ष करावा लागू शकतो, परंतु तुम्हाला चांगला आर्थिक लाभ आणि तुमच्या कामात यश मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहांचे संक्रमण अकराव्या घरात असणार आहे. यामुळे मोठे लाभ मिळू शकतात. आर्थिक लाभासोबतच, तुम्ही वाहने आणि इतर वस्तूंवरही पैसे खर्च करू शकता. तुमचे भाग्य सुधारण्याचीही शक्यता आहे. तुम्हाला तु्मच्या कामामध्ये अपेक्षित यश मिळू शकते. तसेच तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहाचे संक्रमण सातव्या घरात होईल. मकर राशीचे लोक अडथळ्यांना तोंड देऊनही आपल्या कामात सहज यश मिळवू शकतात. शिवाय, तुमची सर्व कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील आणि तुम्हाला भाग्याची साथ मिळेल. या काळात तुम्ही प्रवासाचा विचार करू शकता. प्रवासामुळे तुम्हाला मोठे फायदे मिळू शकतात.

Navapancham Yoga: मे महिन्याच्या अखेरीस या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, शुक्र आणि चंद्र तयार करणार नवपंचम योग

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी गुरू ग्रहाचे संक्रमण पंचम स्थानात होईल. गुरूच्या प्रभावामुळे मीन राशीच्या व्यक्तींना आता जमीन आणि वाहन मालकीचा आनंद मिळू शकेल. शिवाय, हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी यश घेऊन येईल. जे विवाहाचा विचार करत आहेत, त्यांना तसे करण्याची संधी मिळेल. तुमची प्रतिष्ठित लोकांशी ओळख होईल आणि त्यांच्याशी संपर्क साधल्याने तुम्हाला लाभ आणि प्रगतीच्या संधी मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हंस राजयोग म्हणजे काय

    Ans: ज्यावेळी गुरू ग्रह स्वतःच्या राशीमध्ये प्रवेश करतो तेव्हा हंस राजयोग तयार होतो

  • Que: गुरू ग्रह कधी संक्रमण करणार आहे

    Ans: गुरू २ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्क राशीत संक्रमण करेल, त्यानंतर तो सिंह राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरू १५ जुलै रोजी कर्क राशीत अस्त होईल आणि ९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा उदय पावेल.

  • Que: हंस योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: हंस योगाचा वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, मकर आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Guru gochar 2026 people of these zodiac signs will benefit from hans raja yoga

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 09:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Navapancham Yoga: मे महिन्याच्या अखेरीस या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, शुक्र आणि चंद्र तयार करणार नवपंचम योग
2

Navapancham Yoga: मे महिन्याच्या अखेरीस या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब, शुक्र आणि चंद्र तयार करणार नवपंचम योग

Planet Transit June: जून महिन्यात ग्रहस्थितीत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणत्या राशींवर होणार परिणाम
3

Planet Transit June: जून महिन्यात ग्रहस्थितीत मोठे बदल, जाणून घ्या कोणत्या राशींवर होणार परिणाम

दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व
4

दत्तभक्तांनी आवर्जून भेट द्यावी अशी पवित्र तीर्थस्थान कोणती? जाणून घ्या या तीर्थस्थानांचे धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

Guru Gochar: गुरू कर्क राशीत करणार प्रवेश, 2 जूनपासून वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार हंस योगाचा लाभ

May 29, 2026 | 09:10 AM
शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

May 29, 2026 | 09:08 AM
भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

May 29, 2026 | 09:03 AM
भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

भाजपच्या ‘त्या’ फॉर्म्युल्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंची अखेर सहमती; दिल्लीपुढे झुकले एकनाथ शिंदे

May 29, 2026 | 09:00 AM
Dinvishesh : मुघल-ए-आझमचा अजरामर अकबर पृथ्वीराज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या २९ मे चा इतिहास

Dinvishesh : मुघल-ए-आझमचा अजरामर अकबर पृथ्वीराज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या २९ मे चा इतिहास

May 29, 2026 | 08:56 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: व्यावसायिक गॅस महागला, पण घरगुती LPG बाबत सरकारचा मोठा दिलासा!

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: व्यावसायिक गॅस महागला, पण घरगुती LPG बाबत सरकारचा मोठा दिलासा!

May 29, 2026 | 08:45 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव राहण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी दिला ‘या’ शेअर्समध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव राहण्याची शक्यता, तज्ज्ञांनी दिला ‘या’ शेअर्समध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला

May 29, 2026 | 08:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM