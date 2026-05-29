Dinvishesh : मुघल-ए-आझमचा अजरामर अकबर पृथ्वीराज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या २९ मे चा इतिहास

Updated On: May 29, 2026 | 08:57 AM IST
Dinvishesh : आज २९ मे, इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहे. आजच्या दिवशी भारतीय रंगभूमी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीने महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर यांना गमावले होते. परंतु आजही त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. त्यांची मुघल-ए-आझम मधील अकबरची भूमिका आजही अजरामर आहे.

आज, हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि भारतीय रंगभूमीचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जाणेर पृथ्वीराज कपूर यांची पुण्यतिथी आहे. पृथ्वीराज कपूर यांनी आपल्या अभिनयानची सुरुवात मूकपटापासून केली होती. १९४४ मध्ये त्यांनी पृथ्वी थिएटरची स्थापना केली होती. त्यांनी मुघल-ए-आझममधील अकबरची भूमिका आजही अजरामर आहे.तर भारतातील पहिला श्राव्य चित्रपट आलम आरा मध्ये त्यांनी मुख्य भूमिका निभावली होती. १९७२ मध्ये त्यांना दादासाहेब पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते.  तसेच १९६९ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने देखीन सन्मानित करण्यात आले आहे. अशा या महान कलाकाराचे कर्करोगाने २९ मे १९७२ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर राज कपूर, रणधीर कपूर आणि आजची पिढीपर्यंतच्या लोकांनी कलेचा वारसा पुढे लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे कार्य करत आहे.

29 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1727 : पीटर (दुसरा) रशियाचा झार बनला.
  • 1848 : विस्कॉन्सिन अमेरिकेचे 30 वे राज्य बनले.
  • 1914 : ओशियन लाइनर आर.एम.एस. इंप्रेस ऑफ आयर्लंड जहाज बुडून त्यात 1992 लोक ठार झाले.
  • 1919 : अल्बर्ट आइनस्टाइनच्या सापेक्षतेच्या सामान्य सिद्धांताची चाचणी घेण्यात आली.
  • 1953 : एडमंड हिलरी व शेर्पा तेनसिंग यांनी माऊंट एव्हरेस्ट हे जगातील सर्वोच्‍च शिखर सर केले.
  • 1999 : स्पेस शटल डिस्कव्हरी पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाला जोडले गेले.
  • 2007 : जपान देशाच्या महिला रियो मोरी यांनी विश्वसुंदरी चा किताब पटकाविला.
29 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1906 : ‘टी. एच. व्हाईट’ – भारतीय-इंग्लिश लेखक यांचा जन्म.
  • 1914 : ‘शेर्पा तेनसिंग नोर्गे’ – एव्हरेस्टवीर यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 मे 1986)
  • 1917 : ‘जॉन एफ. केनेडी’ – अमेरिकेचे 35 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 22 नोव्हेंबर 1963)
  • 1929 : ‘पीटर हिग्ज’ – ब्रिटिश भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1961 : ‘विजय पाटकर’ – मराठी व हिंदी अभिनेता, दिग्दर्शक व निर्माता यांचा जन्म.
29 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1814 : ‘जोसेफिन डी बीअर्नार्नास’ – नेपोलियन बोनापार्ट यांची पहिली पत्नी यांचे निधन.
  • 1829 : ‘सर हंफ्रे डेव्ही’ – विद्युत पृथक्‍करणाद्वारे सोडिअम आणि पोटॅशिअम ही मूलद्रव्ये प्रथमच वेगळी करणारे इंग्लिश भौतिक व रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 17 डिसेंबर 1778)
  • 1892 : ‘बहाउल्ला’ – बहाई पंथाचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 12 नोव्हेंबर 1817 – तेहरान, इराण)
  • 1972 : ‘पृथ्वीराज कपूर’ – अभिनेते, निर्माते व दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म : 3 नोव्हेंबर 1901)
  • 1977 : ‘सुनीतिकुमार चटर्जी’ – भाषाशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 26 नोव्हेंबर 1890)
  • 1987 : ‘चौधरी चरणसिंग’ – भारताचे 5 वे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 23 डिसेंबर 1902)
  • 2007 : ‘स्‍नेहल भाटकर’ – संगीतकार यांचे निधन. (जन्म : 17 जुलै 1919)
  • 2010 : ‘ग. प्र. प्रधान’ – समाजवादी विचारवंत, स्वातंत्र्यसैनिक यांचे निधन. (जन्म : 26 ऑगस्ट 1922)
  • 2020 : ‘अजित जोगी’ – छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री यांचे निधन
Published On: May 29, 2026 | 08:56 AM

May 29, 2026 | 08:56 AM
May 29, 2026 | 08:45 AM
May 29, 2026 | 08:34 AM
May 29, 2026 | 08:31 AM
May 29, 2026 | 08:30 AM
May 29, 2026 | 08:30 AM
May 29, 2026 | 08:19 AM

May 28, 2026 | 04:36 PM
May 28, 2026 | 03:30 PM
May 28, 2026 | 03:27 PM
May 28, 2026 | 02:09 PM
May 28, 2026 | 01:59 PM
May 28, 2026 | 01:49 PM
May 27, 2026 | 03:55 PM