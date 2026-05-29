Dinvishesh : मुघल-ए-आझमचा अजरामर अकबर पृथ्वीराज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या २९ मे चा इतिहास

आज, हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि भारतीय रंगभूमीचे प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जाणेर पृथ्वीराज कपूर यांची पुण्यतिथी आहे. पृथ्वीराज कपूर यांनी आपल्या अभिनयानची सुरुवात मूकपटापासून केली होती. १९४४ मध्ये त्यांनी पृथ्वी थिएटरची स्थापना केली होती. त्यांनी मुघल-ए-आझममधील अकबरची भूमिका आजही अजरामर आहे.तर भारतातील पहिला श्राव्य चित्रपट आलम आरा मध्ये त्यांनी मुख्य भूमिका निभावली होती. १९७२ मध्ये त्यांना दादासाहेब पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते. तसेच १९६९ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने देखीन सन्मानित करण्यात आले आहे. अशा या महान कलाकाराचे कर्करोगाने २९ मे १९७२ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर राज कपूर, रणधीर कपूर आणि आजची पिढीपर्यंतच्या लोकांनी कलेचा वारसा पुढे लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे कार्य करत आहे.
