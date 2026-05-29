शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

Updated On: May 29, 2026 | 09:08 AM IST
सारांश

करण जोहर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. रातोरात करण जोहरने बॉलिवूडमधील अनेक मोठ्या स्टार्सना अनफॉलो केले असून त्याने यामागचे कारण देखील स्पष्ट केलं आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विस्तार
  • करण जोहरने अनेक मोठ्या स्टार्सनला केलं अनफॉलो
  • मित्रांच्या यादीत अजूनही एक बॉलिवूड अभिनेत्री
  • करण जोहरने दिलं स्पष्टीकरण
करण जोहर हा बॉलिवूडमधील अशा चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक आहे, जो सोशल मीडियावर नेहमी चर्चेत असतो. लोकांचा असा विश्वास आहे की तो बॉलिवूडमध्ये घराणेशाहीला प्रोत्साहन देतो. त्याने अनेक स्टार किड्सना बॉलिवूडचा मार्ग दाखवला आहे, तर दुसरीकडे करण जोहर बाहेरच्या प्रतिभेला महत्त्वही देत ​​नाही. एवढे आरोप होऊनही करण जोहर शांत राहिला आहे. दरम्यान, करण जोहर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. रातोरात करण जोहरने बॉलिवूडमधील अनेक मोठ्या स्टार्सना अनफॉलो केले. मध्यरात्री आपले इंस्टाग्राम अकाउंट क्लिअर केल्यानंतर करण जोहरने आपल्या चाहत्यांना याबद्दल माहिती दिली. करण जोहरने दावा केला आहे की तो डिजिटल डिटॉक्स करत आहे, त्यामुळे या कृतीकडे जास्त लक्ष दिले जाऊ नये.

किंग खानलाही केलं अचित्रपटालानफॉलो

करण जोहरने शाहरुख खानलाही अनफॉलो केले आहे. इतकेच नाही तर, आलिया भट्ट, मनीष मल्होत्रा, वरुण धवन, करीना कपूर, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​यांसारखे कलाकारही आता करण जोहरच्या फ्रेंड लिस्टमध्ये नाहीत. तो आता सोशल मीडियावर फक्त ५७ लोकांना फॉलो करतो. या बातमीमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे.

करण जोहरच्या मित्रांच्या यादीत अजूनही एक बॉलिवूड अभिनेत्री
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की करण जोहरच्या मित्रांच्या यादीत अजूनही एक बॉलिवूड अभिनेत्री आहे. आम्ही प्रियांका चोप्राबद्दल बोलत आहोत, जिला करण जोहर आजही फॉलो करतो. ही तीच प्रियांका चोप्रा आहे, जिला एकेकाळी संपूर्ण बॉलिवूड इंडस्ट्रीने दुर्लक्षित केले होते. एक वेळ अशी होती की तिला बॉलिवूडमध्ये काम मिळणे जवळजवळ बंद झाले होते.

करण जोहरने दिलं स्पष्टीकरण

मी डिजिटल डिटॉक्सवर जात आहे. जे कोणी माझी ऊर्जा आणि वेळ वाया घालवत आहेत, त्या सर्वांना मी अनफॉलो करत आहे. देवासाठी, ही राष्ट्रीय बातमी बनवण्याची काहीही गरज नाही. क्लिकबेट म्हणून दुसरं काहीतरी बनवा… ही बातमी तुमच्यासाठी पूर्णपणे निरुपयोगी आहे. करण जोहरने या वक्तव्याने खळबळ उडवून दिली आहे. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की लोकांनी त्याला ट्रोल करायला सुरुवात केली आहे.

शाहरूख खानपासून ते आलिया भट्टपर्यंत, Karan Johar ने अनेक बॉलिवूड स्टार्सना केलं अनफॉलो, नेमकं कारण काय?

