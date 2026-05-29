Gaza Crisis : ‘भारत सर्वात मोठा समर्थक’,गाझा युद्धादरम्यान बेंजामिन नेतान्याहूंचे मोठे वक्तव्य; 70% लष्करी नियंत्रणाचे दिले आदेश

Netanyahu Gaza Control : मध्य पूर्वेतील (Middle East) भूराजकीय परिस्थिती अत्यंत वेगाने बदलत असून युद्धाची ठिणगी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर भडकण्याची चिन्हे आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी एका विशेष जाहीर कार्यक्रमात इस्रायली संरक्षण दलाला (IDF) गाझा पट्टीच्या तब्बल ७० टक्के भागावर संपूर्ण लष्करी नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. या अत्यंत संवेदनशील घोषणेसोबतच नेतान्याहू यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे स्थान अधोरेखित करताना, भारत हा इस्रायलचा जगातील सर्वात मोठा आणि सर्वात महत्त्वाचा समर्थक देश असल्याचे म्हटले आहे.
पश्चिम किनारपट्टीवरील (West Bank) एका वसाहतीमधून चॅनल १२ (Channel 12) या वृत्तवाहिनीद्वारे प्रसारित झालेल्या व्हिडिओमध्ये नेतान्याहू यांनी ही धोरणात्मक घोषणा केली. सध्या गाझाच्या जवळपास ६० टक्के भूभागावर इस्रायली सैन्याचे थेट नियंत्रण आहे. मात्र, ही मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे निर्देश त्यांनी लष्करी नेतृत्वाला दिले आहेत. नेतान्याहू यांचे हे पाऊल गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात लागू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रसंधी कराराचे उघड उल्लंघन मानले जात असल्याने जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले की, गाझामधील दहशतवादी संघटना हमासवर (Hamas) लष्करी दबाव सातत्याने वाढवला जात आहे. इस्रायली सैन्याने हमासला सर्व बाजूंनी घेरले असून, उरलेल्या घटकांचा पूर्ण ताकदीनिशी बीमोड केला जाईल. हा इस्रायलच्या नव्या आक्रमक रणनीतीचा एक अत्यंत निर्णायक भाग आहे.
या युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात हमासने ओलीस ठेवलेल्या कैद्यांच्या सुटकेनंतर संघर्ष काही काळासाठी शांत झाला होता. मात्र, दुसरा टप्पा म्हणजेच हमासची संपूर्ण निःशस्त्रीकरण (Disarmament) प्रक्रिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून ठप्प आहे. मूळ करारानुसार, इस्रायली सैन्याने गाझामधील ‘पिवळ्या रेषेच्या’ (Yellow Line) मागे माघार घेणे अपेक्षित होते, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. उलटपक्षी, इस्रायलने आपले लष्करी पाऊल पुढे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. गाझामध्ये दररोज हिंसाचार उफाळून येत असून आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
Israeli PM Netanyahu: We face delegitimization in many parts of the world, but not in India. In India, there is an incredible level of support for Israel. I think I have more followers from India than from anywhere else. pic.twitter.com/DClYe11k1w — Current Report (@Currentreport1) May 28, 2026
credit – social media and Twitter
गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, १० ऑक्टोबर रोजी शस्त्रसंधी लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ९०० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दरम्यान, इस्रायलने हमासच्या सशस्त्र शाखेचा (Al-Qassam Brigades) अत्यंत क्रूर आणि मुख्य कमांडर ‘मोहम्मद ओदेह’ (Mohammad Odeh) याला एका हवाई हल्ल्यात कंठस्नान घातल्याचा दावा केला आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्रायलने हमासच्या वरिष्ठ नेत्यांना लक्ष्य करण्याची मोहीम आखली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून ठार झालेला ओदेह हा चौथा वरिष्ठ ब्रिगेड कमांडर आहे, ज्यामुळे हमासचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनीही गाझामधून हमासचे पूर्ण उच्चाटन करणे हेच आपले अंतिम ध्येय असल्याचे पुन्हा एकदा ठासून सांगितले आहे.
या संपूर्ण लष्करी मोहिमेची माहिती देत असतानाच पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी जागतिक स्तरावर भारताकडून मिळणाऱ्या अढळ पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. नेतान्याहू म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्रायलच्या विरोधात अनेक देश षडयंत्रे रचत आहेत आणि नकारात्मक वातावरण तयार करत आहेत. परंतु, भारतात इस्रायलसाठी प्रचंड आदर आणि खरे प्रेम आहे. जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारताला इस्रायलकडून आणि इस्रायलला भारताकडून अधिक धोरणात्मक व भावनिक पाठिंबा मिळतो.”
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ऐतिहासिक इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख करत त्यांनी दोन्ही देशांमधील राजकीय व राजनैतिक संबंधांना एक नवी उंची मिळाल्याचे सांगितले. २०१७ मध्ये झालेला मोदींचा पहिला ऐतिहासिक दौरा आणि त्यानंतर २०२६ मधील ‘विशेष धोरणात्मक भागीदारी’ (Special Strategic Partnership for Peace, Innovation and Prosperity) हा दोन्ही देशांच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरला आहे.
आजच्या घडीला भारत हा आशिया खंडातील इस्रायलचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा व्यापारी व संरक्षण भागीदार बनला आहे. दोन्ही देश केवळ द्विपक्षीय पातळीवरच नव्हे, तर ‘आयएमईसी’ (IMEC – India-Middle East-Europe Economic Corridor) आणि ‘आय२यु२’ (I2U2 – India, Israel, UAE, USA) सारख्या प्रमुख जागतिक व्यासपीठांवर धोरणात्मकदृष्ट्या एकत्र काम करत आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यातील ही राजकीय आणि वैयक्तिक मैत्री आधुनिक जागतिक इतिहासातील सर्वात मजबूत आणि विश्वासू भागीदारींपैकी एक मानली जात आहे. भारताची वाढती जागतिक शक्ती आणि इस्रायलचे प्रगत तंत्रज्ञान एकत्र येऊन दहशतवादाविरुद्ध आणि जागतिक विकासासाठी एकत्र लढत असल्याचे चित्र यातून स्पष्ट होते.