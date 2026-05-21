Ebola व्हायरसबाबत केंद्र सरकार सतर्क! देशातील सर्व विमानतळ आणि बंदरांवर ‘स्क्रीनिंग’ सुरू; कडक निर्देश जारी

इबोला व्हायरसच्या जागतिक धोक्यामुळे केंद्र सरकारने देशात हाय अलर्ट जारी केला आहे. सर्व विमानतळ आणि बंदरांवर प्रवाशांची कडक स्क्रीनिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले असून राज्यांना विशेष SOP सुपूर्द करण्यात आली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 05:01 PM
Ebola व्हायरसबाबत केंद्र सरकार सतर्क! (Photo Credit- AI)

नवी दिल्ली: जगातील वाढत्या आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार (Central Goverment) पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आफ्रिकेतील वाढता प्रादुर्भाव पाहून ‘ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी’ (जागतिक आरोग्य आणीबाणी) घोषित केल्यानंतर, भारत सरकारने तातडीने देशव्यापी ‘हेल्थ ॲडव्हायझरी’ जारी केली आहे. देशात व्हायरसचा शिरकाव रोखण्यासाठी सर्व विमानतळे (Airports), बंदरे आणि आंतरराष्ट्रीय एंट्री पॉईंट्सवर परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची कडक स्क्रीनिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारतात अद्याप इबोलाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही, ही दिलासादायक बाब असली तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाला नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

आफ्रिकेत १३० हून अधिक मृत्यू

इबोला व्हायरसचा प्रादुर्भाव सध्या मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेतील देशांमध्ये वेगाने होत आहे. काँगो, युगांडा, सुदान, गिनी, लायबेरिया आणि सिएरा लिओन या देशांमध्ये या आजाराने आतापर्यंत १३० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून सुमारे ५०० हून अधिक जण बाधित आहेत. यामुळे भारत सरकारने विशेषतः काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या देशांमधून थेट किंवा इतर मार्गाने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळावरच सखोल तपासणी सुरू केली आहे.

लक्षणे दिसताच तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बाधित देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांमध्ये संसर्गाची कोणतीही लक्षणे आढळल्यास, त्यांनी इमिग्रेशन तपासणीपूर्वीच विमानतळावरील हेल्प डेस्क किंवा आरोग्य अधिकाऱ्यांना त्वरित माहिती देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, कोणताही प्रवासी नकळत जरी एखाद्या इबोला बाधिताच्या संपर्कात आला असेल, तर त्यांनी स्वतःहून आरोग्य विभागाला कळवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. इबोलाबाबत गांभीर्य न बाळगल्यास कोरोना महामारीसारखी धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिवांची उच्चस्तरीय बैठक; राज्यांना SOP जारी

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राज्यांना कोणत्याही संभाव्य संकटाशी लढण्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले असून, केंद्र सरकारने एक विशेष SOP (Standard Operating Procedure) देखील सोपवली आहे. या SOP मध्ये प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

  • आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची कडक स्क्रीनिंग आणि तपासणी.
  • संशयित रुग्णांसाठी ‘क्वारंटाईन प्रोटोकॉल’ (Quarantine Protocol).
  • रुग्ण व्यवस्थापन (Case Management) आणि तात्काळ रेफरल सिस्टम.
  • प्रयोगशाळांमधील विशेष चाचण्या (Lab Testing).

इबोला व्हायरसची मुख्य लक्षणे कोणती?

इबोला हा ‘ऑर्थोइबोला व्हायरस’ (Orthoebolavirus) परिवारातील एक जीवघेणा जूनोटिक (प्राण्यांपासून मानवात पसरणारा) व्हायरस आहे. संसर्ग झाल्यास शरीरात खालील लक्षणे दिसून येतात:

  • तीव्र ताप, प्रचंड अशक्तपणा आणि थकवा.
  • डोकेदुखी, घशात खवखव, स्नायू आणि सांधेदुखी.
  • उलट्या आणि जुलाब होणे.
  • सर्वात घातक लक्षण: आजार बळावल्यास शरीराच्या अंतर्गत आणि बाह्य अवयवांमधून अचानक रक्तस्त्राव (Bleeding) सुरू होतो, जे या आजाराचे सर्वात धोकादायक लक्षण मानले जाते.

Published On: May 21, 2026 | 05:01 PM

May 21, 2026 | 05:01 PM
