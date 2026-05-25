Mango: ‘फळांचा राजा’ ठरू शकतो आरोग्यासाठी धोकादायक; जाणून घ्या अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम

Weight Loss Tips: व्यायाम करुनही वजन कमी होत नाहीये? मग ‘या’ सामान्य चुका टाळा
आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखर आणि कॅलरीज मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे जास्त आंबे खाल्ल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरीज जमा होतात आणि वजन वाढू शकते. विशेषतः वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी आंब्याचे सेवन नियंत्रित ठेवावे.
मधुमेही रुग्णांनी आंबे मर्यादित प्रमाणात खाणे आवश्यक आहे. आंब्यातील साखरेमुळे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय जास्त आंबे खाणे टाळावे.
अति प्रमाणात आंबे खाल्ल्यास अपचन, गॅस, पोटदुखी आणि अतिसार यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यातच रिकाम्या पोटी आंबा खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
आंब्याचा स्वभाव उष्ण मानला जातो. त्यामुळे जास्त आंबे खाल्ल्यास शरीरातील उष्णता वाढून पिंपल्स, नाकातून रक्त येणे किंवा अस्वस्थता यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
काही लोकांना आंब्यामुळे त्वचेची ऍलर्जी, खाज किंवा पुरळ येऊ शकतात. तसेच जास्त आंबे खाल्ल्याने घसा खवखवणे किंवा जळजळ होण्याची शक्यता असते. रासायनिक पद्धतीने पिकवलेले आंबे अधिक हानिकारक ठरू शकतात.
