Mango: ‘फळांचा राजा’ ठरू शकतो आरोग्यासाठी धोकादायक; जाणून घ्या अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम

Updated On: May 25, 2026 | 07:23 PM IST
सारांश

Side effects Of eating Too Many Mangoes: आंबा हा पौष्टिक आणि स्वादिष्ट फळ असला तरी त्याचे अतिसेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. अतिप्रमाणात आंबे खाल्ल्याने आरोग्यावर कोणते परिणाम होतो, जाणून घ्या.

विस्तार
  • ‘फळांचा राजा’ आरोग्यासाठी धोकादायक
  • अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम
  • अशी घ्या काळजी
उन्हाळा सुरू होताच बाजारात रसाळ, गोड आणि सुगंधी आंब्यांची रेलचेल दिसू लागते. ‘फळांचा राजा’ म्हणून ओळखला जाणारा आंबा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचाच आवडता असतो. मात्र, चवीला स्वादिष्ट असलेला हा आंबा जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. वजन वाढण्यापासून ते मधुमेह, पोटाचे त्रास आणि त्वचेच्या समस्यांपर्यंत अनेक दुष्परिणाम अतिप्रमाणात आंबे खाल्ल्याने होऊ शकतात. त्यामुळे आंब्याचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करणे गरजेचे आहे. जास्त प्रमाणात आंबे खाल्ल्याने आरोग्यवर कोणते दुष्परिणाम होतात, जाणून घ्या.

वजन वाढण्याचा धोका

आंब्यामध्ये नैसर्गिक साखर आणि कॅलरीज मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे जास्त आंबे खाल्ल्यास शरीरात अतिरिक्त कॅलरीज जमा होतात आणि वजन वाढू शकते. विशेषतः वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी आंब्याचे सेवन नियंत्रित ठेवावे.

मधुमेहींसाठी धोकादायक

मधुमेही रुग्णांनी आंबे मर्यादित प्रमाणात खाणे आवश्यक आहे. आंब्यातील साखरेमुळे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय जास्त आंबे खाणे टाळावे.

पोटाच्या समस्या वाढू शकतात

अति प्रमाणात आंबे खाल्ल्यास अपचन, गॅस, पोटदुखी आणि अतिसार यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यातच रिकाम्या पोटी आंबा खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

शरीरातील उष्णता वाढते

आंब्याचा स्वभाव उष्ण मानला जातो. त्यामुळे जास्त आंबे खाल्ल्यास शरीरातील उष्णता वाढून पिंपल्स, नाकातून रक्त येणे किंवा अस्वस्थता यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

ऍलर्जी आणि घशाची जळजळ

काही लोकांना आंब्यामुळे त्वचेची ऍलर्जी, खाज किंवा पुरळ येऊ शकतात. तसेच जास्त आंबे खाल्ल्याने घसा खवखवणे किंवा जळजळ होण्याची शक्यता असते. रासायनिक पद्धतीने पिकवलेले आंबे अधिक हानिकारक ठरू शकतात.

आंबे खाताना अशी घ्या काळजी

  • आंबे खाण्यापूर्वी काही वेळ पाण्यात भिजवून ठेवा.
  • मर्यादित प्रमाणातच आंब्याचे सेवन करावे.
  • मधुमेही रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आहार घ्यावा.
  • रासायनिक पद्धतीने पिकवलेले आंबे खाणे टाळा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

