Mechanic कडे जाण्याआधी स्वतः तपासा ‘या’ गोष्टी, वेळपण वाचेल आणि खर्चसुद्धा टाळाल !

गाडीमध्ये छोटीशी समस्या आली की अनेकजण थेट mechanic कडे धाव घेतात. पण प्रत्येक वेळी मोठा fault असतोच असे नाही. काही वेळा अगदी साध्या गोष्टींमुळे car किंवा bike मध्ये समस्या निर्माण होतात आणि थोडी basic माहिती असेल तर त्या आपण स्वतःही ओळखू शकतो. यामुळे वेळ वाचतो, अनावश्यक खर्च टाळता येतो आणि vehicle बद्दलची समजही वाढते. विशेषतः रोज vehicle वापरणाऱ्यांसाठी काही basic checks माहित असणे खूप फायदेशीर ठरते.
१. Battery check करा
Vehicle अचानक start होत नसेल तर सर्वात आधी battery तपासा.Self-start weak वाटतो का? Lights dim होत आहेत का? Battery terminals loose किंवा corroded आहेत का? हे आधी तपासून घ्या. काही वेळा फक्त loose connection मुळेही vehicle start होत नाही.
२. Fuel आहे का ते खात्री करा
हे साधं वाटत असलं तरी अनेकदा fuel gauge चुकीचा reading देतो किंवा reserve संपलेला असतो. विशेषतः long rides दरम्यान fuel level तपासणे गरजेचे आहे.
३. Tyres तपासा
Vehicle pull होत असेल किंवा steering heavy वाटत असेल तर tyre pressure कमी असू शकतो. Air pressure योग्य आहे का? Tyre puncture आहे का? Uneven wear दिसतो का? हे आधी तपासून घ्या. Low tyre pressure मुळे mileage आणि safety दोन्हीवर परिणाम होतो.
४. Engine oil level पहा
Engine आवाज वाढणे किंवा performance कमी होण्यामागे कमी engine oil कारणीभूत असू शकते. Dipstick च्या मदतीने oil level तपासता येतो. Oil खूप काळा किंवा कमी दिसत असल्यास servicing गरजेची असू शकते.
५. Coolant level तपासा
Engine overheating होत असल्यास coolant कमी असण्याची शक्यता असते. Coolant tank रिकामा नाही ना? Leakage दिसते का? हे पहा. गरम engine वर radiator cap लगेच उघडू नका.
६. Warning lights ignore करू नका
Dashboard वर दिसणाऱ्या warning lights vehicle ची समस्या सांगत असतात. विशेषतः Check engine light, Battery light, ABS warning, Oil warning… या lights सतत दिसत असतील तर पुढील तपासणी आवश्यक असू शकते.
७. Brake response तपासा
Brake दाबताना unusual आवाज किंवा vibration जाणवत असेल तर brake pads किंवा brake oil issue असू शकतो. Safety साठी brakes कडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरते.
८. Bike chain आणि clutch तपासा
Bike riders साठी Chain खूप loose आहे का? Clutch hard वाटतो का? Gear shifting smooth आहे का? हे तपासून घ्या कारण या गोष्टी basic maintenance ची गरज दर्शवतात.
९. Fuses आणि lights तपासा
Headlight, horn किंवा indicators बंद असतील तर नेहमी मोठा electrical fault असेलच असे नाही. कधी कधी fuse उडालेला असू शकतो.
१०. Unusual आवाजाकडे लक्ष द्या
Vehicle मधून येणारे आवाज अनेकदा सुरुवातीचे संकेत असतात. उदा. Knocking sound, Grinding noise, Squeaking brakes, Engine vibration इ. हे symptoms लवकर ओळखल्यास मोठे नुकसान टाळता येऊ शकते.
Engine overheating, Brake failure, Smoke येणे, Oil leakage, Vehicle repeated बंद पडणे, अश्या परिस्थितीत वेळ न घालवता expert ची मदत घ्यावी: Safety संबंधित issues कधीही ignore करू नयेत.
प्रत्येक vehicle owner ला basic vehicle checks माहित असणे आजच्या काळात गरजेचे झाले आहे. यामुळे लहान problems सुरुवातीलाच समजू शकतात आणि unnecessary garage visits टाळता येतात. शेवटी, mechanic महत्त्वाचा असतोच, पण स्वतःला vehicle बद्दल थोडी माहिती असणेही तितकेच आवश्यक आहे.
