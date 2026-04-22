१५ मिनिटांत चेहऱ्यावर येईल पार्लरसारखा इंस्टंट ग्लो! ‘या’ पद्धतीने करा मसूर डाळीचा वापर, डेड स्किन होईल गायब

चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्यासाठी मसूर डाळीच्या फेसपॅकचा वापर करावा. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करतात आणि चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवतात.

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:05 AM
प्रत्येकालाच सुंदर आणि डागविरहित त्वचा कायमच हवी असते. चेहऱ्यावरील पिंपल्स आणि डाग घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. फेसमास्क, फेसपॅक, स्किन बोटॉक्स, फेशिअल इत्यादी अनेक गोष्टी करून घेतल्या जातात. पण वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे, धूळ. माती, प्रदूषण आणि दीर्घकाळ उन्हात राहिल्यामुळे चेहऱ्यावर डेड स्किन जमा होण्यास सुरुवात होते. चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड त्वचेचे सौंदर्य खराब करून टाकते. कितीही सुंदर मेकअप केल्यानंतर सुद्धा त्वचा निस्तेजच वाटते. त्वचा काळी दिसू लागल्यानंतर ती उजळदार करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या प्रॉडक्टचा आणि हानिकारक क्रीमचा वापर करतात. पण याचा तात्पुरता परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येतो. काहीकाळ त्वचा खूप जास्त जास्त सुंदर दिसते, पण पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते.(फोटो सौजन्य – istock)

त्वचेच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर वारंवार केमिकल ट्रीटमेंट किंवा महागड्या स्किन प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे त्वचेचे सौंदर्य दीर्घकाळ टिकून राहते. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ त्वचेसाठी वरदान ठरतात. यामुळे त्वचेमधील ओलावा कायम टिकून राहतो आणि चेहरा आतून स्वच्छ होण्यास मदत होते. आज आम्ही तुम्हाला मसूर डाळीचा वापर करून फेसपॅक बनवण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला फेसपॅक त्वचेवर लावल्यास चेहरा अधिक खुलून दिसेल. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

मसूर डाळ फेसपॅक बनवण्याची कृती:

मसूर डाळीमध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचा आतून स्वच्छ करण्यास मदत करतात. यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात मसूर डाळ घेऊन बारीक वाटून पावडर तयार करा. तयार केलेली पावडर तुम्ही पुन्हा वापरू शकता. मसूर डाळीच्या पावडरमध्ये दही मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण मिक्स करून झाल्यानंतर संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा.५ मिनिटं मसाज केल्यामुळे त्वचेच्या वाढलेल्या समस्यांपासून आराम मिळेल आणि डेड स्किन कमी होईल. त्यानंतर १० मिनिटं त्वचा अशीच ठेवून पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. यामुळे चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन नष्ट होईल आणि त्वचा अतिशय सुंदर दिसेल.

उन्हामुळे काळा झालेला चेहरा आतून स्वच्छ करण्यासाठी वाटीमध्ये मसूर डाळीची पावडर घेऊन त्यात लिंबाचा रस मिक्स करा. तसेच त्यात चिमूटभर हळद सुद्धा टाकावी. फेसपॅक तयार झाल्यानंतर संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसाच ठेवा आणि नंतर हलक्या हाताने मसाज करून त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. लिंबाच्या रसात असलेले नॅचरल ब्लीचिंग एजंट चेहऱ्यावर जमा झालेले डाग कमी करण्यास मदत करतात. तर हळदीमध्ये असलेले घटक त्वचा आतून स्वच्छ करतात आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो वाढवतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Apr 22, 2026 | 09:05 AM

May 19, 2026 | 02:35 AM

