देशभरात Cervical Cancer जागरूकता मोहिमेला सुरुवात! एमएसडी इंडियाने राबवलेल्या उपक्रमात माधुरी दीक्षितचा सहभाग

एमएसडी (ज्याला युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामध्ये मर्क एंड कंपनी, इंक., रहवे, एन.जे., यूएसए म्हणून ओळखले जाते) यांनी आज भारतात आपल्या सर्वाइकल कॅन्सर जागरूकता मोहिमेची सुरुवात जाहीर केली. हा उपक्रम प्रसिद्ध अभिनेत्री, सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्व आणि आई माधुरी दीक्षित नेने यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा उद्देश महिलांच्या प्रतिबंधात्मक आरोग्याविषयीच्या चर्चांना पुढे आणणे आणि देशभरातील महिला व पालकांना सर्वाइकल कॅन्सर आणि त्याच्या प्रतिबंधासाठी उपलब्ध असलेल्या योग्य आरोग्य पर्यायांविषयी डॉक्टरांशी चर्चा करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे.दर सात मिनिटांनी भारतात जवळपास एका महिलेचा सर्वाइकल कॅन्सरमुळे मृत्यू होतो, जरी हा आजार मोठ्या प्रमाणात टाळता येण्यासारखा आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
सर्वाइकल कॅन्सर हा भारतातील महिलांना प्रभावित करणाऱ्या सर्वात सामान्य कॅन्सरपैकी एक आहे. वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आणि योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यास हा आजार मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकतो, तरीही भारतात दर सात मिनिटांनी जवळपास एका महिलेचा मृत्यू होतो, म्हणजेच दररोज सुमारे 200 मृत्यू होतात (ग्लोबोकॅन एचपीव्ही इंडिया रिपोर्ट 2023 नुसार डेटा). ही मोहीम विशेषतः महिलांमध्ये जागरूकतेची कमतरता आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा घेण्यास होणारा विलंब या महत्त्वाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करते.
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, माधुरी दीक्षित यांच्यासोबत लघु डिजिटल चित्रफितींची मालिका विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात आली. सोप्या, तथ्याधारित आणि माहितीपूर्ण संदेशांद्वारे या चित्रफितींमध्ये सर्वाइकल कॅन्सरविषयी महत्त्वाची माहिती, त्याचा मानव पॅपिलोमाव्हायरस (एचपीव्ही) याच्याशी असलेला संबंध, तसेच आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या चित्रफिती महिलांना आणि पालकांना सर्वाइकल कॅन्सरच्या प्रतिबंधाबाबत स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि बालरोग तज्ज्ञांसोबत संवाद साधण्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करतात आणि आरोग्य तज्ज्ञांशी जागरूकतेने व योग्य माहितीच्या आधारे चर्चा करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात.
ही मोहीम व्यक्ती आणि कुटुंबांना यावर विचार करण्यास प्रवृत्त करते की, प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय उपलब्ध असतानाही आरोग्याशी संबंधित निर्णय अनेकदा लक्षणे दिसेपर्यंत पुढे ढकलले जातात. ही मोहीम यावर भर देते की सर्वाइकल कॅन्सर हा उशिरा ओळखला जाणारा आणखी एक आजार बनू नये।
या उपक्रमाबद्दल बोलताना, एमएसडी इंडिया क्षेत्राचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रेख्त वॅनेस्टे म्हणाले, “सर्वाइकल कॅन्सरबाबत जागरूकता आणि वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एचपीव्ही आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेबद्दल जागरूकता वाढवल्यास महिलांच्या दीर्घकालीन आरोग्य परिणामांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. एमएसडीमध्ये आम्ही अशा उपक्रमांना पाठिंबा देण्यास कटिबद्ध आहोत, जे माहितीपूर्ण संवादाला प्रोत्साहन देतात आणि महिलांना आपल्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास सक्षम बनवतात.”
या उपक्रमाबाबत आपले मत व्यक्त करताना, माधुरी दीक्षित म्हणाल्या, “महिला अनेकदा सगळ्यांची काळजी घेताना स्वतःच्या आरोग्याकडे शेवटी लक्ष देतात. महिलांच्या आरोग्याला योग्य लक्ष, प्राधान्य आणि खुल्या संवादाची गरज आहे. सर्वाइकल कॅन्सर हा अशा काही कॅन्सरपैकी एक आहे, ज्यामध्ये जागरूकता आणि योग्य माहितीच्या आधारे केलेली चर्चा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून, अधिकाधिक महिला आणि कुटुंबांना सर्वाइकल कॅन्सर आणि त्याच्या प्रतिबंधाबाबत आपल्या डॉक्टरांशी बोलण्याचा आत्मविश्वास मिळेल, अशी मला आशा आहे. डॉक्टरांशी संवाद साधणे म्हणजे स्वतःची काळजी घेण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि तो कधीही पुढे ढकलू नये.”
या मोहिमेद्वारे, एमएसडीचा उद्देश प्रतिबंध, जनजागृती आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यावर केंद्रित व्यापक सार्वजनिक आरोग्य प्रयत्नांना हातभार लावणे हा आहे. वेळेवर संवाद साधण्यास प्रोत्साहन देऊन आणि जागरूकता वाढवून, हा उपक्रम भारतभरातील महिला आणि कुटुंबांसाठी अधिक निरोगी भविष्यास पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करतो. सर्वाइकल कॅन्सर आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेविषयी अधिक माहितीसाठी कृपया पात्र आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.