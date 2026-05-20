पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

विटामिन डी कमी होण्याची कारणे?
विटामिन डी कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
विटामिन डी वाढवण्यासाठी काय खावे?
दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी शरीरात सर्वच विटामिनची पातळी योग्य प्रमाणात असणे फार आवश्यक आहे. शरीराला निरोगी राहण्यासाठी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी १२, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम यासोबतच इतर आवश्यक जीवनसत्त्वांची गरज असते. शरीरातील कोणतेही एक विटामिन कमी झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. त्यामुळे कायमच आहारात पौष्टीक पदार्थांचा समावेश करणे फार गरजेचे आहे. त्यातील विटामिन डी शरीरासाठी फारच महत्वाचे आहे. आहारात बदल, व्यायाम आणि प्राकृतिक सप्लिमेंट्चा समावेश केल्यास विटामिन डी ची कमतरता भरून निघण्यास मदत होईल. बऱ्याचदा विटामिनची पातळी कमी झाल्यानंतर शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालातंराने समस्या वाढू लागतात आणि गंभीर आजार होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे वेळीच लक्ष देऊन शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया विटामिन डी कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि विटामिन डी वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत.(फोटो सौजन्य – istock)
मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या
दैनंदिन आहारात आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा मशरूमचा समावेश करावा. मशरूम खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये विटामिन डी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते, कारण मशरूम जास्तीत जास्त वेळ उन्हात असते. याशिवाय शाहाकारी लोकांनी दूध, दही, ओट्स, संत्री इत्यादी पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.
ऑपरेशनशिवाय कायमचा बरा होईल मूळव्याध! दैनंदिन आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, वेदनांपासून मिळेल आराम
दुधापासून तयार केलेल्या पनीर आणि चीजमध्ये कॅल्शियमसोबतच विटामिन डी सुद्धा आढळून येते. शरीरात निर्माण झालेली विटामिन डी ची कमतरता भरून काढण्यासाठी कायमच महागड्या सप्लिमेंट्सचा आहारात समावेश करण्याऐवजी पौष्टिक आणि नैसर्गिक पदार्थांचे सेवन करावे. याशिवाय पूर्णपणे शाहाकारी असलेल्या लोकांनी वर्षातून एकदा तरी विटामिन डी ची चाचणी करून घ्यावी. रक्त तपासणीमध्ये विटामिन डी ची पातळी कमी झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करावेत.
Ans: शरीरात Vitamin D कमी झाल्यास पाठदुखी, सांध्यांमध्ये वेदना, स्नायू कमजोरी, थकवा आणि हाडे दुखण्याची समस्या जाणवू शकते.
Ans: होय. सकाळच्या कोवळ्या उन्हात काही वेळ बसल्याने शरीर नैसर्गिकरीत्या Vitamin D तयार करण्यास मदत होते.
Ans: होय. Vitamin D हाडे आणि स्नायू मजबूत ठेवण्यास मदत करते. त्याची कमतरता असल्यास सांधे आणि पाठदुखी वाढू शकते.