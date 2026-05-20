Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Constant Pain In The Back Joints Include These Foods In Your Diet To Compensate For Vitamin D Deficiency

पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

शरीरात विटामिन डी ची कमतरता निर्माण झाल्यास दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य ते उपचार आणि आहारात बदल करून शरीराची काळजी घ्यावी. चला तर जाणून घेऊया विटामिन डी वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत.

Updated On: May 20, 2026 | 12:20 PM
पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश

पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा 'या' पदार्थांचा समावेश

Follow Us:
Follow Us:

विटामिन डी कमी होण्याची कारणे?
विटामिन डी कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
विटामिन डी वाढवण्यासाठी काय खावे?

दीर्घकाळ निरोगी राहण्यासाठी शरीरात सर्वच विटामिनची पातळी योग्य प्रमाणात असणे फार आवश्यक आहे. शरीराला निरोगी राहण्यासाठी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी १२, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम यासोबतच इतर आवश्यक जीवनसत्त्वांची गरज असते. शरीरातील कोणतेही एक विटामिन कमी झाल्यानंतर संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. त्यामुळे कायमच आहारात पौष्टीक पदार्थांचा समावेश करणे फार गरजेचे आहे. त्यातील विटामिन डी शरीरासाठी फारच महत्वाचे आहे. आहारात बदल, व्यायाम आणि प्राकृतिक सप्लिमेंट्चा समावेश केल्यास विटामिन डी ची कमतरता भरून निघण्यास मदत होईल. बऱ्याचदा विटामिनची पातळी कमी झाल्यानंतर शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालातंराने समस्या वाढू लागतात आणि गंभीर आजार होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे वेळीच लक्ष देऊन शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया विटामिन डी कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि विटामिन डी वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत.(फोटो सौजन्य – istock)

मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

विटामिन डी कमी झाल्यांनतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • सतत थकवा, अशक्तपणा जाणवणे
  • पाठ सांध्यांमध्ये वेदना
  • हाडांमध्ये वेदना आणि सतत कटकट आवाज येणे
  • जखम लवकर बरी न होणे
  • केस भरपूर गळणे
  • वारंवार आजारी पडण्याचा धोका

विटामिन डी ची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत:

विटामिन डी ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आवश्यक नियमित सकाळच्या कोवळ्या सूर्यप्रकाशात जाऊन बसणे. शरीरात मोठ्या प्रमाणावर विटामिन डी वाढवण्यासाठी हा सगळ्यात स्वस्त आणि मोफत स्रोत आहे. नियमित सकाळच्या वेळी आणि संध्याकाळी सूर्यप्रकाशात जाऊन बसल्यास महिनाभरात विटामिन डी ची पातळी वाढेल आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. कोवळ्या उन्हात हात आणि चेहरा ठेवल्यास नैसर्गिकरित्या विटामिन डी वाढण्यास मदत होईल.

दैनंदिन आहारात आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा मशरूमचा समावेश करावा. मशरूम खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये विटामिन डी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते, कारण मशरूम जास्तीत जास्त वेळ उन्हात असते. याशिवाय शाहाकारी लोकांनी दूध, दही, ओट्स, संत्री इत्यादी पदार्थांचा आहारात समावेश करावा.

ऑपरेशनशिवाय कायमचा बरा होईल मूळव्याध! दैनंदिन आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, वेदनांपासून मिळेल आराम

दुधापासून तयार केलेल्या पनीर आणि चीजमध्ये कॅल्शियमसोबतच विटामिन डी सुद्धा आढळून येते. शरीरात निर्माण झालेली विटामिन डी ची कमतरता भरून काढण्यासाठी कायमच महागड्या सप्लिमेंट्सचा आहारात समावेश करण्याऐवजी पौष्टिक आणि नैसर्गिक पदार्थांचे सेवन करावे. याशिवाय पूर्णपणे शाहाकारी असलेल्या लोकांनी वर्षातून एकदा तरी विटामिन डी ची चाचणी करून घ्यावी. रक्त तपासणीमध्ये विटामिन डी ची पातळी कमी झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Vitamin D ची कमतरता झाल्यास कोणती लक्षणे दिसू शकतात?

    Ans: शरीरात Vitamin D कमी झाल्यास पाठदुखी, सांध्यांमध्ये वेदना, स्नायू कमजोरी, थकवा आणि हाडे दुखण्याची समस्या जाणवू शकते.

  • Que: सूर्यप्रकाशामुळे Vitamin D मिळते का?

    Ans: होय. सकाळच्या कोवळ्या उन्हात काही वेळ बसल्याने शरीर नैसर्गिकरीत्या Vitamin D तयार करण्यास मदत होते.

  • Que: Vitamin D ची कमतरता सांधेदुखीचे कारण ठरू शकते का?

    Ans: होय. Vitamin D हाडे आणि स्नायू मजबूत ठेवण्यास मदत करते. त्याची कमतरता असल्यास सांधे आणि पाठदुखी वाढू शकते.

Web Title: Constant pain in the back joints include these foods in your diet to compensate for vitamin d deficiency

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर
1

Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

पाठ- सांध्यांमध्ये कायमच वेदना होतात? Vitamin D ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 20, 2026 | 12:20 PM
हुशशश… Iran युद्ध संपुष्टात येणार! Donald Trump यांचा मोठा दावा, ‘तेलाच्या किमती क्रॅश होतील…’

हुशशश… Iran युद्ध संपुष्टात येणार! Donald Trump यांचा मोठा दावा, ‘तेलाच्या किमती क्रॅश होतील…’

May 20, 2026 | 12:18 PM
Nagpur Orange City: ‘ऑरेंज सिटी’ म्हणून ‘या’ शहराची ओळख आहे खास; जाणून घ्या इथल्या संत्र्यांचा रंजक इतिहास..

Nagpur Orange City: ‘ऑरेंज सिटी’ म्हणून ‘या’ शहराची ओळख आहे खास; जाणून घ्या इथल्या संत्र्यांचा रंजक इतिहास..

May 20, 2026 | 12:18 PM
Chemist Strike: देशभरात आज औषध विक्रेत्यांचा संप; 15 लाख केमिस्ट्स राहणार बंद, तुमच्या राज्यातील स्थिती काय?

Chemist Strike: देशभरात आज औषध विक्रेत्यांचा संप; 15 लाख केमिस्ट्स राहणार बंद, तुमच्या राज्यातील स्थिती काय?

May 20, 2026 | 12:15 PM
“न्यायाच्या संघर्षाची कहाणी उलगडणार”; ‘The Maharashtra Files’च्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता, दमदार संवादांनी वेधलं लक्ष

“न्यायाच्या संघर्षाची कहाणी उलगडणार”; ‘The Maharashtra Files’च्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता, दमदार संवादांनी वेधलं लक्ष

May 20, 2026 | 12:13 PM
Google I/O 2026: फोनला हात न लावताच होणार अनेक कामं! Gemini-Powered स्मार्ट ग्लासेसची झाली एंट्री, वाचा फीचर्स

Google I/O 2026: फोनला हात न लावताच होणार अनेक कामं! Gemini-Powered स्मार्ट ग्लासेसची झाली एंट्री, वाचा फीचर्स

May 20, 2026 | 12:09 PM
प्रेम की वेडेपणा? ग्रॅज्यूएशनचा आनंद साजरा करत महिलेने 14 फूट मगरीसोबत केले अनोखे फोटोशूट, पाण्याच्या राक्षसाचे घेतले चुंबन

प्रेम की वेडेपणा? ग्रॅज्यूएशनचा आनंद साजरा करत महिलेने 14 फूट मगरीसोबत केले अनोखे फोटोशूट, पाण्याच्या राक्षसाचे घेतले चुंबन

May 20, 2026 | 12:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM