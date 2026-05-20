“न्यायाच्या संघर्षाची कहाणी उलगडणार”; ‘The Maharashtra Files’च्या ट्रेलरने वाढवली उत्सुकता, दमदार संवादांनी वेधलं लक्ष

‘The Kashmir Files’ आणि ‘The Bengal Files’ यांसारख्या “फाइल्स” टायटलच्या चित्रपटांनंतर आता आणखी एक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. मराठी चित्रपट ‘The Maharashtra Files’चा ट्रेलर १८ मे रोजी रिलीज करण्यात आला असून, त्याला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
“ही सरकारी फाईल आहे… दहा जणांचा हात लागल्याशिवाय मंजूर होत नाही…” अशा दमदार संवादाने सुरू होणाऱ्या बहुचर्चित मराठी चित्रपट ‘The Maharashtra Files’चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सरकारी यंत्रणांतील भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि सामान्य माणसाच्या न्यायासाठीच्या संघर्षाचे वास्तव उलगडणारा हा चित्रपट २९ मे २०२६ पासून महाराष्ट्रभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपटातून सरकारी यंत्रणेतील त्रुटी, निर्णय प्रक्रियेतील अडथळे आणि सामान्य नागरिकाला न्याय मिळवण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रेलरमधील संवाद आणि दृश्यांनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.आजच्या काळात काहीजण सरकारी यंत्रणांवर बोट ठेवतात, तर काहीजण त्यातील चुका लपवतात किंवा त्यांना घाबरतात. अशा परिस्थितीत प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारी कथा या चित्रपटातून पाहायला मिळणार असल्याचे ट्रेलरवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे चित्रपटाबाबतची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.विशेष म्हणजे, बंजारा समाजाच्या न्याय आणि हक्कांसाठी मांडलेली ही भारतातील पहिली फिल्म असल्याचा दावा निर्मात्यांकडून करण्यात आला आहे.
ट्रेलरमध्ये न्यायासाठी झुंज देणाऱ्या एका स्त्रीची व्यथा, व्यवस्थेतील दडपशाही, तसेच संघर्षामागचं सत्य प्रभावीपणे मांडण्यात आलं आहे. चित्रपटाची प्रत्येक फ्रेम प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारी असून हा चित्रपट सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणारा ठरणार असल्याचं ट्रेलरवरून स्पष्ट होत आहे.
View this post on Instagram
कागदाच्या ढिगाऱ्यांत लपलेलं सत्य येत्या २९ मे २०२६ पासून हा मोठ्या पडद्यावर उलगडेल. ‘द महाराष्ट्र फाईल्स’ची निर्मिती, दिग्दर्शन, लेखन, कथा, पटकथा अशी सर्व बाजूंनी चित्रपटाची धुरा संजीव कुमार राठोड यांनी सांभाळली आहे. तर क्रिएटिव्ह दिग्दर्शक आणि सह निर्माते म्हणून शालिनी राठोड यांनी बाजू सांभाळली आहे. तर क्रिएटिव्ह प्रोड्यूसर म्हणून आर्यन राठोड याने बाजू पाहिली.
‘सपने वर्सेस एव्हरीवन 2’च्या यशानंतर Ambrish Vermaची भावनिक पोस्ट; Arunabh Kumar यांच्याबद्दल व्यक्त केल्या भावना
चित्रपटात दिग्गज कलाकार मंडळींची फौज
मराठी चित्रपट ‘The Maharashtra Files’मध्ये दिग्गज कलाकारांची मोठी फौज पाहायला मिळणार आहे.या चित्रपटात Usha Nadkarni, Mangesh Desai, Veena Jamkar, Sayaji Shinde, Nagesh Bhosale, Sunil Godse, Sunny Leone, Sapna Choudhary, Aryan Rathod, Gautami Patil आणि Mangli महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत.
चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी Nitin Sawant, Ajit Ketkar आणि Siddharth Kasyap यांनी सांभाळली आहे.
“लग्नानंतर मुलींना सोडून दिलं जातं”; ट्विशा-दीपिका प्रकरणाने हादरली Kangana Ranaut, महिलांच्या आयुष्याबद्दल व्यक्त केली चिंता