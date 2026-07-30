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एसटीच्या स्मार्ट कार्डसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत! ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना सवलतीत प्रवास करण्यासाठी ‘एनसीएमसी’ कार्ड आवश्यक

Updated On: Jul 30, 2026 | 09:08 AM IST
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सारांश

राज्य शासनाच्या वतीने अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच महिलांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात येते. आता या सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड आवश्यक असणार आहे.

एसटीच्या स्मार्ट कार्डसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत! ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना सवलतीत प्रवास करण्यासाठी 'एनसीएमसी' कार्ड आवश्यक

एसटीच्या स्मार्ट कार्डसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत! ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना सवलतीत प्रवास करण्यासाठी 'एनसीएमसी' कार्ड आवश्यक

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विस्तार

एसटी प्रवासात शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभघेण्यासाठी एनसीएमएसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आता १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड प्राप्त झाले नसल्याने त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. राज्य शासनाच्या वतीने अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच महिलांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात येते. आता या सवलतीसाठी स्मार्ट कार्ड आवश्यक असणार आहे, त्यानुसार १ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये आता एका महिन्याची वाढ करण्यात आली आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

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सवलती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी १ ऑगस्टपासून एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील अनेक पात्र प्रवाशांनी स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी केली असली तरी काही ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप प्रत्यक्ष कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ कार्ड उपलब्ध न झाल्याने पात्र प्रवाशांना शासनाच्या सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये, याची दखल प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.

मुदतवाढीमुळे एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अद्याप प्राप्त न झालेल्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, पात्र प्रवाशांनी या वाढीव मुदतीचा उपयोग करून एनसीएमएसी स्मार्ट कार्डची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहनही सरनाईक यांनी केले आहे.

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Web Title: Deadline for st smart card extended to september 1 ncmc card mandatory for senior citizens and women to avail travel concessions

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Published On: Jul 30, 2026 | 09:08 AM

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