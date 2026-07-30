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भाजी बनवायचा कंटाळा आला आहे? १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा बेबी पोटॅटो मसाला, पावसाळ्यात करा गरमागरम बेत

Updated On: Jul 30, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर काय बनवावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट बेबी पोटॅटो मसाला बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घ्या रेसिपी.

भाजी बनवायचा कंटाळा आला आहे? १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा बेबी पोटॅटो मसाला, पावसाळ्यात करा गरमागरम बेत

भाजी बनवायचा कंटाळा आला आहे? १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा बेबी पोटॅटो मसाला, पावसाळ्यात करा गरमागरम बेत

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विस्तार

रात्रीच्या जेवणात किंवा डब्यासाठी नेमकी काय भाजी बनवावी, बऱ्याचदा सुचत नाही. जेवणात सगळ्यांचं चमचमीत पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कढधान्य किंवा पालेभाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याचा लहान मुलं हट्ट करतात. मुलांना बटाटा, कोबी इत्यादी ठराविक भाज्या खायला खूप जास्त आवडतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये बेबी पोटॅटो मसाला बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. गरमागरम भाकरी किंवा चपातीसोबत खाण्यासाठी हा पदार्थ उत्तम आहे. बेबी पोटॅटो योग्य पद्धतीमध्ये बनवल्यास चव अतिशय सुंदर लागते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. लहान आकाराचे बटाटे कायमच टोपात शिजवावे. कुकरमध्ये शिजवल्यास ते पूर्णपणे मऊ होऊन पदार्थ व्यवस्थित तयार होत नाही. बेबी पोटॅटो भाजून किंवा उकडवून खाल्ला जातो. चला तर जाणून घेऊया बेबी पोटॅटो मसाला बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • बटाटा
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • हळद
  • मीठ
  • गरम मसाला
  • तांदळाचे पीठ
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • कांदा
  • मोहरी
  • हिंग
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कृती:

  • बेबी पोटॅटो मसाला बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पाण्यात बटाटे काहीवेळ भिजत ठेवा. यामुळे बटाट्यांवरील धूळ, माती स्वच्छ होईल.
  • टोपात पाणी गरम करून त्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले बटाटे, आलं आणि चवीनुसार मीठ घालून उकळी काढा. बटाटे कुकरमध्ये जास्त शिजवू नये.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात हिंग, मोहरी, कांदा घालून व्यवस्थित शिजवून घ्या. त्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट घाला आणि कच्चा वास जाईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, चाट मसाला, धणे जिरं पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मसाले व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर त्यात चमचाभर तांदळाचे पीठ घालून मिक्स करा. त्यानंतर साल काढून घेतलेले बटाटे मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करा.
  • बटाटे हलकेशे शिजल्यानंतर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला बेबी पोटॅटो मसाला.

Web Title: How to make baby potato masala at home simple food recipe baby potato masala recipe

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Published On: Jul 30, 2026 | 08:00 AM

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