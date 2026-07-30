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छतावरील वाद विकोपाला! संतापलेल्या पतीने पत्नीला शिडीवरून ढकललं; धक्कादायक Video Viral

Updated On: Jul 30, 2026 | 09:04 AM IST
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सारांश

Shocking Video Viral : किरकोळ वादाचे हिंसेत रुपांतर... पतीने थेट पत्नीला शिड्यांवरुन खाली फेकलं. व्हिडिओतील दृष्ये धक्कादायक असून अनेक यूजर्सने व्यक्तीच्या कृत्यावर आपला संताप व्यक्त केला आहे.

छतावरील वाद विकोपाला! संतापलेल्या पतीने पत्नीला शिडीवरून ढकललं; धक्कादायक Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • छतावर काम करत असताना पती-पत्नीमध्ये झालेला वाद अचानक हिंसक वळण घेतल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
  • धक्कादायक प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
  • घटनेचे नेमके ठिकाण आणि पुढील परिस्थिती स्पष्ट नसली तरी व्हिडिओवर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सोशल मिडियावर अलिकडे एका धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये पती-पत्नीमधील वाद विकोपाला गेल्याचे दिसते. दोघेही छतावर आपआपले काम करत असताना अचानक त्यांच्यात वाद सुरु होतो. हा वाद पुढे इतका वाढतो कीू पती रागाच्या भरात पत्नीला छतावरुन खाली ढकलून देतो. व्हिडिओमध्ये शिड्यांवरुन पत्नी खाली पडताना दिसते. हे दृष्य फारच भयानक वाटते पण पतीच्या चेहऱ्यावर मात्र पश्चातापाचा कोणताही भाव नसतो. घटनेचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच व्हायरल होत असून यूजर्सने पतीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओत दिसून आलेली घटना नेमकी कुठे घडली याची तर माहिती समोर आली नाही परंतु व्हिडिओतील दृष्यांनी यूजर्सना हादरवून सोडले आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की, घराच्या छतावर पती-पत्नी आपले काम करता करता भांडण करत असतात. पत्नी झाडू मारत असते तर पती विटांचा थर जमवण्यात व्यस्त असतो. यात दोघांचाही अचानक कोणत्या तरी गोष्टीवरुन वाद सुरु होतो. वाद शाब्दिक असला तरी पुढे जाऊन तो एक भीषण रुप धारण करतो. पत्नीला गप्प करण्यासाठी पती तिच्याजवळ जातो आणि तिला शिड्यांवरुन खाली फेकून टाकतो. पत्नी शिड्यांवरुन खाली कोसळताना व्हिडिओत स्पष्ट दिसते पण यानंतर नक्की काय घडलं त्याची स्पष्टता व्हिडिओत देण्यात आलेली नाही.

 

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या घटनेचा व्हिडिओ @creat_or10kk नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हा व्हिडिओ पाहून अंगावर काटा आला. एका क्षणाच्या रागामुळे एखाद्याचा जीव जाऊ शकला असता”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आजकाल लोकांमध्ये संयम अजिबात उरला नाहीये”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “बापरे, असं काही पाहिलं की लग्न न करणंच बरं आहे असं वाटतं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Husband pushes wife off ladder after rooftop argument viral video

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Published On: Jul 30, 2026 | 09:04 AM

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