छतावरील वाद विकोपाला! संतापलेल्या पतीने पत्नीला शिडीवरून ढकललं; धक्कादायक Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओत दिसून आलेली घटना नेमकी कुठे घडली याची तर माहिती समोर आली नाही परंतु व्हिडिओतील दृष्यांनी यूजर्सना हादरवून सोडले आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की, घराच्या छतावर पती-पत्नी आपले काम करता करता भांडण करत असतात. पत्नी झाडू मारत असते तर पती विटांचा थर जमवण्यात व्यस्त असतो. यात दोघांचाही अचानक कोणत्या तरी गोष्टीवरुन वाद सुरु होतो. वाद शाब्दिक असला तरी पुढे जाऊन तो एक भीषण रुप धारण करतो. पत्नीला गप्प करण्यासाठी पती तिच्याजवळ जातो आणि तिला शिड्यांवरुन खाली फेकून टाकतो. पत्नी शिड्यांवरुन खाली कोसळताना व्हिडिओत स्पष्ट दिसते पण यानंतर नक्की काय घडलं त्याची स्पष्टता व्हिडिओत देण्यात आलेली नाही.
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या घटनेचा व्हिडिओ @creat_or10kk नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हा व्हिडिओ पाहून अंगावर काटा आला. एका क्षणाच्या रागामुळे एखाद्याचा जीव जाऊ शकला असता”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आजकाल लोकांमध्ये संयम अजिबात उरला नाहीये”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “बापरे, असं काही पाहिलं की लग्न न करणंच बरं आहे असं वाटतं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.