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Recipe : लहान मुलं हट्ट करतायेत? मग विकत नाही, घरीच बनवा देसी स्टाईल ‘व्हेज बर्गर’

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:25 AM IST
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सारांश

Veg Burger Recipe : संध्याकाळच्या हलक्या भूकेसाठी जर तुुम्ही टेस्टी पदार्थाच्या शोधात असाल तर व्हेज बर्गर तुमच्यालाठी चांगला पर्याय आहे. ही रेसिपी फाॅलो करुन तुम्ही अगदी मार्केट स्टाईल व्हेज बर्गर तयार करु शकता.

Recipe : लहान मुलं हट्ट करतायेत? मग विकत नाही, घरीच बनवा देसी स्टाईल 'व्हेज बर्गर'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत व्हेज बर्गर सर्वांच्या आवडीचा.
  • हा बर्गर तुम्ही घरी देखील बनवू शकता.
  • व्हेज बर्गरची रेसिपी जाणून घ्या.
व्हेज बर्गर हा हलका, पौष्टिक आणि सर्व वयोगटातील लोकांना आवडणारा लोकप्रिय फास्ट फूड पदार्थ आहे. बाजारात सहज उपलब्ध असला तरी घरच्या घरी ताज्या भाज्या, कमी मसाले आणि आपल्या आवडीनुसार साहित्य वापरून तयार केलेला व्हेज बर्गर अधिक चवदार आणि आरोग्यदायी ठरतो. घरी बर्गर बनवण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण आपण स्वतः ठरवू शकतो. संध्याकाळचा नाश्ता, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा छोट्या गेट-टुगेदरसाठी व्हेज बर्गर हा उत्तम पर्याय आहे. ही सोपी रेसिपी अगदी नवशिक्यांनाही सहज करता येते. काही मोजक्या साहित्यामध्ये तयार होणारा हा व्हेज बर्गर घरातील सर्वांनाच नक्की आवडेल. चला यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

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साहित्य

टिक्कीसाठी:

  • २ उकडलेले बटाटे
  • ¼ कप उकडलेले हिरवे मटार
  • २ टेबलस्पून किसलेले गाजर
  • २ टेबलस्पून ब्रेडक्रम्ब्स
  • १ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • ½ टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून गरम मसाला
  • चवीनुसार मीठ
  • २ टीस्पून तेल
बर्गरसाठी:
  • ४ बर्गर बन
  • ४ लेट्यूसची पाने किंवा कोबीची पाने
  • १ टोमॅटो (गोल काप)
  • १ कांदा (गोल काप)
  • २–३ चीज स्लाईस (ऑप्शनल)
  • टोमॅटो सॉस
  • मेयोनेझ किंवा व्हेज बर्गर सॉस
  • बटर
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कृती

  • उकडलेले बटाटे, मटार, गाजर, आले-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ आणि ब्रेडक्रम्ब्स एकत्र करून मऊ मिश्रण तयार करा.
  • या मिश्रणाचे समान आकाराचे गोल किंवा अंडाकृती टिक्की बनवा आणि १०–१५ मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा, त्यामुळे टिक्की तळताना फुटणार नाही.
  • तव्यावर थोडे तेल गरम करून टिक्की दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.
  • बर्गर बन आडवे कापून त्यावर हलके बटर लावा आणि तव्यावर १–२ मिनिटे भाजून घ्या.
  • बनच्या खालच्या भागावर मेयोनेझ किंवा बर्गर सॉस लावा. त्यावर लेट्यूस किंवा कोबीचे पान ठेवा आणि तयार टिक्की ठेवा.
  • टिक्कीवर चीज स्लाईस (ऑप्शनल), कांद्याचे काप, टोमॅटोचे काप आणि थोडा टोमॅटो सॉस घाला.
  • बनचा वरचा भाग ठेवून हलके दाबा. गरमागरम व्हेज बर्गर फ्रेंच फ्राईज, चिप्स किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा. हा साधा पण चविष्ट बर्गर घरातील प्रत्येकाच्या पसंतीस उतरेल.

Web Title: Make market style tasty veg burger at home recipe in marathi

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Published On: Jul 29, 2026 | 09:20 AM

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