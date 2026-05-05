Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Hair Too Dry And Thin Prepare Natural Hair Mask At Home During Growing Summer Hair Will Grow

केस खूप जास्त कोरडे आणि पातळ झाले आहेत? वाढत्या उन्हाळ्यात घरीच तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांची होईल वाढ

केसांच्या वाढीसाठी कोणतेही केमिकल प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरी तयार केलेला हेअर मास्क लावावा. यामुळे केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळतो. चला तर जाणून घेऊया हेअर मास्क बनवण्याची कृती.

Updated On: May 05, 2026 | 02:02 PM
केस खूप जास्त कोरडे आणि पातळ झाले आहेत? वाढत्या उन्हाळ्यात घरीच तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांची होईल वाढ

केस खूप जास्त कोरडे आणि पातळ झाले आहेत? वाढत्या उन्हाळ्यात घरीच तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांची होईल वाढ

Follow Us:
Follow Us:

प्रत्येकाला आपले केस कायमच सुंदर आणि मजबूत हवे असतात. केसांच्या वाढीसाठी सतत काहींना काही केले जाते. कधी हेअर मास्क लावला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करून केसांची काळजी घेतली जाते. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर वेगवेगळ्या केमिकल ट्रीटमेंट केल्या जातात. वातावरणात होणारे बदल, आहारात होणारे बदल, मानसिक तणाव, जंक फूडचे अतिसेवन केल्यामुळे केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केसांमध्ये कोंडा, टाळूवरील इन्फेक्शन, केस तुटणे, केस गळणे इत्यादी अनेक केसांच्या समस्या उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये उद्भवतात.(फोटो सौजन्य – istock)

कडाक्याच्या उन्हामुळे केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत? केस कायमचे ताजेतवाने ठेवण्यासाठी फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या टिप्स

वाढत्या उन्हाळ्यात सतत येणाऱ्या घामामुळे केस पूर्णपणे भिजून जातात आणि केस व्यवस्थित न सुकल्यामुळे केसांमध्ये कोंडा होऊन केस कोरडे आणि निस्तेज होतात. त्यामुळे केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर दुर्लक्ष न करता वेळीच योग्य ते उपचार करणे आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला वाढत्या उन्हाळ्यात केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये नॅचरल हेअर मास्क बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. नॅचरल हेअर मास्क लावल्यामुळे केस मजबूत आणि घनदाट होण्यास मदत होते.

घरगुती हेअर मास्क बनवण्याची कृती:

हेअर मास्क बनवण्यासाठी आल्याचा तुकडा, कांदा, मोरिंगा पावडर, ऑर्गेनिक मध, ऑलिव्ह ऑईल इत्यादी साहित्य लागणार आहे. हेअर मास्क बनवताना सगळ्यात आधी कांद्याची साल काढून घ्या. त्यानंतर कांदा किसून त्यातील रस काढा आणि वाटीमध्ये ठेवा. कांद्याच्या रसात मोरींगा पावडर, ऑर्गेनिक मध आणि ऑलिव्ह ऑईल घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत लावून घ्या. ४५ मिनिटं तयार केलेला हेअर मास्क केसांवर तसाच ठेवा. यामुळे केसांच्या मुळांना आतून पोषण मिळेल आणि केस चमकदार होण्यास मदत होईल. त्यानंतर सौम्य शाम्पूचा वापर करून केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.

मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सालीचा वापर

आल्यामध्ये असलेले दाहक विरोधी गुणधर्म आणि इतर आवश्यक घटक केसांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी करण्यास मदत करतात. याशिवाय केसांची मूळ मजबूत करण्यासाठी पोषण देतात. आल्यामध्ये असलेले अँटीसेप्टीक गुणधर्म केसांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी करून टाळूवर आलेली खाज कमी करण्यास मदत करतात. कांद्याच्या रसात असलेले सल्फर केसांना तुटण्यापासून बचाव करते. वारंवार मोठ्या प्रमाणावर केस गळत असतील तर कांद्याचे मिश्रण किंवा कांद्याचा वापर करून बनवलेले तेल केसांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करावे. मध केसांसाठी नैसर्गिक कंडिशनरप्रमाणे काम करते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Hair too dry and thin prepare natural hair mask at home during growing summer hair will grow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण
1

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे
2

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल
3

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
4

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM