Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Wrinkles On The Face Will Be Reduced Within A Month Apply Clove Anti Aging Night Cream On Your Face Before Going To Bed At Night

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या महिनाभरात होतील कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा लवंगाची एंटी-एजिंग नाईट क्रीम

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी लवंगपासून बनवलेल्या क्रीमचा वापर करावा. यामुळे महिनाभरात सुरकुत्या कमी होऊन त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

Updated On: May 06, 2026 | 11:47 AM
चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या महिनाभरात होतील कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा लवंगाची अँटी-एजिंग नाईट क्रीम

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या महिनाभरात होतील कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा लवंगाची अँटी-एजिंग नाईट क्रीम

Follow Us:
Follow Us:

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, आहारात सतत होणारे बदल, पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. वय वाढल्यानंतर महिलांच्या चेहऱ्यावर शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे पिंपल्स, सुरकुत्या, टॅनिंग, वांग येण्याची जास्त शक्यता असते. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्यांमुळे त्वचा खूप जास्त निस्तेज होऊन चेहऱ्यावरील ग्लो पूर्णपणे कमी होऊन जातो. त्वचेसंबंधित समस्या वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. कालांतराने समस्या वाढू लागतात आणि त्वचेची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या नष्ट करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा आणि वेगवेगळ्या क्रीमचा वापर करतात. पण यामुळे फारसा फरक दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)

केस खूप जास्त कोरडे आणि पातळ झाले आहेत? वाढत्या उन्हाळ्यात घरीच तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांची होईल वाढ

त्वचेची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी कायमच केमिकल असलेले स्किन केअर प्रॉडक्ट लावण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी लवंगाचा वापर करून क्रीम बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. लवंगचा वापर जेवण बनवताना केला जातो. जेवणातील विविध पदार्थांची चव वाढवण्यासाठी गरम मसाले आणि इतर मसाल्यांचा आवश्यक वापर केला जातो. या प्रमाणेच लवगांचा त्वचेसाठी केला होतो. यामुळे चेहऱ्यावरील नैसर्गिक ग्लो टिकून राहण्यास मदत होईल आणि त्वचा कायमच सुंदर दिसेल.

टी-एजिंग नाईट क्रीम बनवण्याची कृती:

लवंग
कोरफड जेल
नारळाचे तेल
पाणी

टोपात पाणी गरम करून त्यात लवंग टाका आणि पूर्णपणे लवंग पाण्यात वितळेपर्यंत उकळवून घ्या. लवंगांचा अर्क पाण्यात पूर्णपणे विरघळल्यानंतर पाणी थंड करण्यासाठी ठेवा. वाटीमध्ये कोरफडचा रस, लवंग पाण्याचे दोन ते तीन थेंब आणि नारळाचे तेल टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. क्रीमचा रंग पूर्णपणे पांढरा होईपर्यंत व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेली नाईट क्रीम काचेच्या डबीमध्ये भरून ठेवा. यामुळे क्रीम लवकर खराब होणार नाही. तयार केलेली नाईट क्रीम ७ ते ८ दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. रात्री झोपण्याआधी नियमित क्रीम लावून झोपल्यास महिनाभरात सकारात्मक बदल त्वचेमध्ये दिसून येतील.

मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सालीचा वापर

लवंगामध्ये अँटी-बॅक्टेरिअल गुणधर्म आढळून येतात, ज्यामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिंपल्स कमी होण्यास मदत होईल. लवंग क्रीम नियमित कपाळावरच्या आणि डोळ्यांच्या कडांच्या भागांवर लावा. यामुळे चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होईल. रात्रीच्या वेळी त्वचेच्या पेशी दुरुस्त होण्यास मदत होते. लवंगामधील युजेनॉल नावाच्या घटकांमुळे त्वचेमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते. याशिवाय चेहऱ्यावर वाढलेला कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Wrinkles on the face will be reduced within a month apply clove anti aging night cream on your face before going to bed at night

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत
1

Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल
2

Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल

Skin Care Tips: AC च्या हवेमुळे स्कीन ड्राय होतेय? मग ‘या’ टिप्स करा फॉलो, चेहरा करेल ग्लो
3

Skin Care Tips: AC च्या हवेमुळे स्कीन ड्राय होतेय? मग ‘या’ टिप्स करा फॉलो, चेहरा करेल ग्लो

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
4

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM