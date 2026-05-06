चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या महिनाभरात होतील कमी! रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा लवंगाची एंटी-एजिंग नाईट क्रीम

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, आहारात सतत होणारे बदल, पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. वय वाढल्यानंतर महिलांच्या चेहऱ्यावर शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे पिंपल्स, सुरकुत्या, टॅनिंग, वांग येण्याची जास्त शक्यता असते. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्यांमुळे त्वचा खूप जास्त निस्तेज होऊन चेहऱ्यावरील ग्लो पूर्णपणे कमी होऊन जातो. त्वचेसंबंधित समस्या वाढल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. कालांतराने समस्या वाढू लागतात आणि त्वचेची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या नष्ट करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा आणि वेगवेगळ्या क्रीमचा वापर करतात. पण यामुळे फारसा फरक दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
केस खूप जास्त कोरडे आणि पातळ झाले आहेत? वाढत्या उन्हाळ्यात घरीच तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांची होईल वाढ
त्वचेची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी कायमच केमिकल असलेले स्किन केअर प्रॉडक्ट लावण्याऐवजी घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी लवंगाचा वापर करून क्रीम बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. लवंगचा वापर जेवण बनवताना केला जातो. जेवणातील विविध पदार्थांची चव वाढवण्यासाठी गरम मसाले आणि इतर मसाल्यांचा आवश्यक वापर केला जातो. या प्रमाणेच लवगांचा त्वचेसाठी केला होतो. यामुळे चेहऱ्यावरील नैसर्गिक ग्लो टिकून राहण्यास मदत होईल आणि त्वचा कायमच सुंदर दिसेल.
लवंग
कोरफड जेल
नारळाचे तेल
पाणी
टोपात पाणी गरम करून त्यात लवंग टाका आणि पूर्णपणे लवंग पाण्यात वितळेपर्यंत उकळवून घ्या. लवंगांचा अर्क पाण्यात पूर्णपणे विरघळल्यानंतर पाणी थंड करण्यासाठी ठेवा. वाटीमध्ये कोरफडचा रस, लवंग पाण्याचे दोन ते तीन थेंब आणि नारळाचे तेल टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. क्रीमचा रंग पूर्णपणे पांढरा होईपर्यंत व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेली नाईट क्रीम काचेच्या डबीमध्ये भरून ठेवा. यामुळे क्रीम लवकर खराब होणार नाही. तयार केलेली नाईट क्रीम ७ ते ८ दिवस व्यवस्थित टिकून राहते. रात्री झोपण्याआधी नियमित क्रीम लावून झोपल्यास महिनाभरात सकारात्मक बदल त्वचेमध्ये दिसून येतील.
मोसंबीची साल कचरा म्हणून फेकून देत असाल तर थांबा! चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सालीचा वापर
लवंगामध्ये अँटी-बॅक्टेरिअल गुणधर्म आढळून येतात, ज्यामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिंपल्स कमी होण्यास मदत होईल. लवंग क्रीम नियमित कपाळावरच्या आणि डोळ्यांच्या कडांच्या भागांवर लावा. यामुळे चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होण्यास मदत होईल. रात्रीच्या वेळी त्वचेच्या पेशी दुरुस्त होण्यास मदत होते. लवंगामधील युजेनॉल नावाच्या घटकांमुळे त्वचेमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते. याशिवाय चेहऱ्यावर वाढलेला कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होईल.