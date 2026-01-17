Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Drinking Less Water Can Be Harmful To The Body Dehydration Can Lead To These Serious Health Problems

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

दिवसभरात ३ लिटर पेक्षा कमी पाण्याचे सेवन केल्यास शरीरात अनेक गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता नियमित भरपूर पाण्याचे सेवन करावे. पाण्याच्या सेवनामुळे आरोग्य सुधारते.

Updated On: Jan 17, 2026 | 11:45 AM
कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात 'या' गंभीर समस्या

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात 'या' गंभीर समस्या

Follow Us:
Follow Us:

अन्न, पाणी, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. पाण्याचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. नियमित ३ लिटर पेक्षा जास्त पाणी पिणे आवश्यक आहे. भरपूर पाणी प्यायल्यास तुमचे शरीर कायमच हायड्रेट राहील. पण बऱ्याचदा पाण्याचे सेवन केले जात नाही. कमी पाणी प्यायल्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे नियमित भरपूर पाणी प्यावे. कमी पाण्याच्या सेवनामुळे डिहायड्रेशन, त्वचेवरील ग्लो कमी होणे, लघवी करताना जळजळ होणे इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवतात.(फोटो सौजन्य – istock)

हृदयाच्या कार्यात अडथळे निर्माण झाल्यानंतर शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, कोणत्याही क्षणी होईल मृत्यू

आपलं शरीर साधारणपणे ७० टक्के पाण्याने बनलेले असते आणि पाणी आपल्यासाठी जीवनदायी आहे, पाणी फक्त तहान भागवण्यासाठीच नाही, तर शरीरातील प्रत्येक अवयव नीट काम करण्यासाठी मदत करते. पण, आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक लोक पुरेसे पाणी पित नाहीत. कमी पाणी प्यायल्यामुळे शरीरात अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

श्वासाला दुर्गंधी:

जेव्हा आपण पुरेसं पाणी पित नाही, तेव्हा तोंडातील ओलसरपणा कमी होतो; त्यामुळे तोंडात जंतू वाढू लागतात आणि श्वासाला दुर्गंधी येऊ लागते. पाणी प्यायल्याने तोंड स्वच्छ आणि ताजे राहते, म्हणूनच जर वारंवार तुमच्या तोंडातून वास येत असेल, तर ते शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याचे लक्षण असू शकते. आपलं शरीर साधारणपणे ७० टक्के पाण्याने बनलेले असते आणि पाणी आपल्यासाठी जीवनदायी आहे, पाणी फक्त तहान भागवण्यासाठीच नाही, तर शरीरातील प्रत्येक अवयव नीट काम करण्यासाठी मदत करते. पण, आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक लोक पुरेसे पाणी पित नाहीत. कमी पाणी प्यायल्यामुळे शरीरात अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

केस गळणे:

पाणी आपल्या शरीरासाठी खूप महत्त्वाचे आहे, कारण ते टाळू आणि केसांच्या मुळांपर्यंत पोषण पोहोचवते. शरीरात पाण्याची कमतरता असेल तर टाळू कोरडा होतो आणि केस कमजोर होऊन लवकर गळू लागतात. कोणतेही दुसरे कारण नसताना जर तुमचे केस अचानक जास्त गळत असतील, तर दुर्लक्ष करू नका.

अ‍ॅनिमियासारखी समस्या:

कमी पाणी प्यायल्यामुळे शरीरात रक्ताभिसरण नीट होत नाही, त्यामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होऊ लागते आणि हळूहळू अ‍ॅनिमियासारखी समस्या निर्माण होऊ शकते. अ‍ॅनिमिया झाल्यास शरीरात अशक्तपणा, चक्कर येणे अशा तक्रारी दिसून येतात.

मानसिक आजारांपासून सुटका मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल आरोग्यदायी ‘लाफ्टर थेरपी’, कायमच राहाल आनंदी

मेंदूवर परिणाम:

पाण्याची कमतरता आपल्या मेंदूवरही परिणाम करते. कमी पाणी प्याल्यामुळे डोकेदुखी, चिडचिड, मूड बदलणे, ताणतणाव आणि घबराट यांसारख्या समस्या होऊ शकतात. त्यामुळे मेंदू शांत आणि सक्रिय ठेवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणे खूप गरजेचे आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दिवसभरात किती पाणी प्यावे?

    Ans: सामान्यतः ३ ते ४ लिटर (८ ते १० ग्लास) पाणी पिणे आवश्यक आहे.

  • Que: पाणी पिण्याची योग्य वेळ कोणती?

    Ans: सकाळी उठल्यावर रिकाम्या पोटी कोमट पाणी पिणे, जे शरीराला ऊर्जा देते.

  • Que: कोमट पाणी पिण्याचे फायदे काय आहेत?

    Ans: कोमट पाणी पचनक्रिया सुधारते, शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते, चयापचय वाढवते.

Web Title: Drinking less water can be harmful to the body dehydration can lead to these serious health problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर
1

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन
2

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित
3

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार
4

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रक होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रक होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM