डब्यासाठी नेहमीच भाजी काय बनवावी सुचत नाही? मग राजस्थानी पद्धतीमध्ये झटपट बनवा ‘दही मिरची’

जेवणात भाजी काय बनवावी सुचत नसेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही दही मिरची बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या दही मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:25 AM
रोजच्या जेवणात नेहमीच काय भाजी बनवावी बऱ्याचदा सुचत नाही. कायमच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही राजस्थानी पद्धतीमध्ये झणझणीत दही मिरची बनवू शकता. हा पदार्थ तुम्ही चपाती किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता. राजस्थानी पदार्थांची चव अतिशय सुंदर लागते. कमीत कमी साहित्यात बनवले जाणारे चमचमीत पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी दही मिरची हा पदार्थ उत्तम पर्याय आहे. राजस्थानी पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. घाईच्या वेळी जेवणाच्या डब्यात भाजी काय बनवावी सुचत नसेल तर तुम्ही दही मिरची बनवू शकता. राजस्थानी स्टाईल पारंपरिक चवीचा अनुभव देणारे पदार्थ सहज घरी बनवता येतात. चला तर जाणून घेऊया राजस्थानी स्टाईल दही मिरची बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • हिरवी मिरची
  • दही
  • मीठ
  • तेल
  • मोहरी
  • कलोंजी
  • धणे पावडर
  • कलोंजी
  • हळद
कृती:

  • राजस्थानी स्टाईल दही मिरची बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, हिरव्या मिरच्या स्वच्छ करून घ्या. त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात मिरच्या जाडसर बारीक वाटून घ्या.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि बडीशेप घालून हलकीशी भाजा. खमंग फोडणी तयार झाल्यानंतर सुंदर वास येतो.
  • त्यानंतर फोडणीमध्ये वाटून घेतलेल्या मिरच्या घालून व्यवस्थित मिक्स करा. २ मिनिटं झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, लाल मिरची पावडर, हळद, धणे पावडर, दही घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळ मिरची मंद आचेवर शिजवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली दही मिरची. राजस्थानमधील प्रत्येक घरात हा पदार्थ आवर्जून बनवला जातो.

Published On: Dec 31, 2025 | 10:25 AM

