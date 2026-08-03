Gums Health: ब्रश करताना हिरड्यांतून रक्त येतंय? जाणून घ्या त्यामागची गंभीर कारणे

Heart Health: फिट हार्ट, हेल्दी लाइफ! रोजच्या जीवनातील ‘या’ सवयी हृदयासाठी ठरतील वरदान
हिरड्यांवर प्लाक आणि जंतूंचा थर साचल्यामुळे ‘जिंजिव्हायटिस’ होऊ शकतो. जिंजिव्हायटिसमुळे हिरड्यांमधून रक्तस्राव होऊ शकतो. याशिवाय खूप जोरात ब्रश करणे, कठीण ब्रिसल्सचा ब्रश वापरणे, फ्लॉसची चुकीची पद्धत, धूम्रपान, व्हिटॅमिन सी किंवा व्हिटॅमिन केची कमतरता तसेच काही औषधांच्या परिणामामुळेही हिरड्यांतून रक्त येऊ शकते. गर्भधारणेदरम्यान होणारे हार्मोनल बदलही काही महिलांमध्ये ही समस्या वाढवू शकतात.
रक्तस्रावासोबत हिरड्यांची सूज, लालसरपणा, तोंडाला सतत दुर्गंधी येणे, दात हलल्यासारखे वाटणे किंवा हिरड्यांमधून पू येणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर ती हिरड्यांच्या गंभीर आजाराची लक्षणे असू शकतात. तसेच नियमित स्वच्छता करूनही दोन आठवड्यांहून अधिक काळ रक्तस्राव सुरू राहिल्यास तपासणी करणे आवश्यक आहे.
मधुमेही रुग्ण, गर्भवती महिला, धूम्रपान करणारे, रक्त पातळ करणारी औषधे घेणारे तसेच आधीपासून हिरड्यांच्या आजाराचा त्रास असलेल्यांनी हिरड्यांतून होणाऱ्या रक्तस्रावाकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नये. अशा व्यक्तींमध्ये संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक असू शकतो. जर रक्तस्राव वारंवार होत असेल, वेदना वाढत असतील किंवा इतर दीर्घकालीन आजार असतील, तर विलंब न करता डेंटिस्टची भेट घ्यावी.
दिवसातून दोन वेळा फ्लोराइडयुक्त टूथपेस्टने दात घासणे, मऊ ब्रिसल्सचा ब्रश वापरणे, नियमित फ्लॉस करणे, संतुलित आहार घेणे आणि दर सहा ते बारा महिन्यांनी दात तपासणी करून घेणे यामुळे हिरड्यांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते.
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