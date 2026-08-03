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Gums Health: ब्रश करताना हिरड्यांतून रक्त येतंय? जाणून घ्या त्यामागची गंभीर कारणे

Updated On: Aug 03, 2026 | 06:31 PM IST
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सारांश

Bleeding Gums Causes: दात घासताना किंवा फ्लॉस वापरताना हिरड्यांतून रक्त येणे ही केवळ सामान्य समस्या नाही. वारंवार हिरड्यांतून रक्त का येते, जाणून घ्या.

Gums Health: ब्रश करताना हिरड्यांतून रक्त येतंय? जाणून घ्या त्यामागची गंभीर कारणे
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विस्तार
  • हिरड्यांतून रक्त येतंय?
  • रक्त येण्याची प्रमुख कारणे
  • कोणत्या व्यक्तींनी घ्यावी अधिक काळजी
दात घासताना किंवा फ्लॉस वापरताना हिरड्यांतून रक्त येणे ही समस्या अनेकांना जाणवते. अनेकजण याकडे किरकोळ त्रास दुर्लक्ष करतात. मात्र डेंटिस्टच्या मते इन्फ्लेमेशन किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्येमुळे हिरड्यांमध्ये वारंवार रक्तस्राव होऊ शकतो. त्यामुळे सतत रक्तस्राव होत असेल, तर घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता वेळेवर डेंटिस्टकडून तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे.

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हिरड्यांतून रक्त येण्याची प्रमुख कारणे

हिरड्यांवर प्लाक आणि जंतूंचा थर साचल्यामुळे ‘जिंजिव्हायटिस’ होऊ शकतो. जिंजिव्हायटिसमुळे हिरड्यांमधून रक्तस्राव होऊ शकतो. याशिवाय खूप जोरात ब्रश करणे, कठीण ब्रिसल्सचा ब्रश वापरणे, फ्लॉसची चुकीची पद्धत, धूम्रपान, व्हिटॅमिन सी किंवा व्हिटॅमिन केची कमतरता तसेच काही औषधांच्या परिणामामुळेही हिरड्यांतून रक्त येऊ शकते. गर्भधारणेदरम्यान होणारे हार्मोनल बदलही काही महिलांमध्ये ही समस्या वाढवू शकतात.

कोणत्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये?

रक्तस्रावासोबत हिरड्यांची सूज, लालसरपणा, तोंडाला सतत दुर्गंधी येणे, दात हलल्यासारखे वाटणे किंवा हिरड्यांमधून पू येणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर ती हिरड्यांच्या गंभीर आजाराची लक्षणे असू शकतात. तसेच नियमित स्वच्छता करूनही दोन आठवड्यांहून अधिक काळ रक्तस्राव सुरू राहिल्यास तपासणी करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या व्यक्तींनी घ्यावी अधिक काळजी

मधुमेही रुग्ण, गर्भवती महिला, धूम्रपान करणारे, रक्त पातळ करणारी औषधे घेणारे तसेच आधीपासून हिरड्यांच्या आजाराचा त्रास असलेल्यांनी हिरड्यांतून होणाऱ्या रक्तस्रावाकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नये. अशा व्यक्तींमध्ये संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक असू शकतो. जर रक्तस्राव वारंवार होत असेल, वेदना वाढत असतील किंवा इतर दीर्घकालीन आजार असतील, तर विलंब न करता डेंटिस्टची भेट घ्यावी.

हिरड्यांचे आरोग्य कसे जपावे?

दिवसातून दोन वेळा फ्लोराइडयुक्त टूथपेस्टने दात घासणे, मऊ ब्रिसल्सचा ब्रश वापरणे, नियमित फ्लॉस करणे, संतुलित आहार घेणे आणि दर सहा ते बारा महिन्यांनी दात तपासणी करून घेणे यामुळे हिरड्यांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते.

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Web Title: Bleeding gums causes symptoms treatment dental health tips

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Published On: Aug 03, 2026 | 06:31 PM

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