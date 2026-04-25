महागड्या- केमिकल युक्त कंडिशनरचा वापर करण्याऐवजी १० रुपयांमध्ये घरीच बनवा नॅचरल हेअर मास्क, केस होतील मुलायम

केसांची काळजी घेण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सतत काहींना काही करत असतात. पण वातवरणात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामुळे आणि पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे केसांच्या वाढीवर परिणाम दिसू लागतो. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर केसांमध्ये टक्कल पडण्याची जास्त भीती असते. केसांच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे शाम्पू, कंडिशनर, हेअर मास्क आणि हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण याचा फारसा परिणाम केसांवर दिसून येत नाही. वारंवार महागडे केमिकल युक्त हेअर केअर प्रॉडक्ट वापरल्यामुळे केस चांगले होण्याऐवजी आणखीनच निस्तेज होऊन जातात. म्हणूनच आज आम्ही घरगुती पदार्थांचा वापर करून हेअर मास्क बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)
बऱ्याचदा केसांच्या वाढीसाठी आणि केस मऊ चमकदार होण्यासाठी वेगवेगळे सीरम, हेअरमास्क लावलेले जातात. पण चुकीच्या हेअर मास्कचा वापर केल्यामुळे केस चांगले होण्याऐवजी आणखीनच खराब होऊन जातात. यासाठी केळी हेअर मास्क लावावा. केसांमधील नैसर्गिक ओलावा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर करावा. यामुळे केसांना नैसर्गिक पोषण मिळते आणि केस चमकदार होतात. दह्यामध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांना भरपूर पोषण देतात. दह्यात असलेले लॅक्टिक अॅसिड टाळूवरील मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करते आणि केस मजबूत होतात.