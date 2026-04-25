  Instead Of Using Expensive Chemical Conditioners Make A Natural Hair Mask At Home For Just 10 Rupees

महागड्या- केमिकल युक्त कंडिशनरचा वापर करण्याऐवजी १० रुपयांमध्ये घरीच बनवा नॅचरल हेअर मास्क, केस होतील मुलायम

केसांची नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यासाठी केळीमध्ये खोबरेल तेल आणि दही मिक्स करून हेअर मास्क तयार करावा. हेअर मास्क लावल्यामुळे केसांना भरपूर पोषण मिळते आणि केस चमकदार होतात.

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:10 PM
केसांची काळजी घेण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सतत काहींना काही करत असतात. पण वातवरणात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामुळे आणि पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे केसांच्या वाढीवर परिणाम दिसू लागतो. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर केसांमध्ये टक्कल पडण्याची जास्त भीती असते. केसांच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेले महागडे शाम्पू, कंडिशनर, हेअर मास्क आणि हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण याचा फारसा परिणाम केसांवर दिसून येत नाही. वारंवार महागडे केमिकल युक्त हेअर केअर प्रॉडक्ट वापरल्यामुळे केस चांगले होण्याऐवजी आणखीनच निस्तेज होऊन जातात. म्हणूनच आज आम्ही घरगुती पदार्थांचा वापर करून हेअर मास्क बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

हेअर मास्क बनवण्याचे साहित्य:

  • पिकलेलं केळ
  • दही
  • खोबरेल तेल

कृती:

हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पिकलेलं केळ सोलून वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर चमच्याने किंवा हाताने मॅश करा. मॅश केल्यानंतर त्यात दही आणि खोबरेल तेल घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत सगळीकडे लावून हलक्या हाताने मसाज करा. त्यानंतर ३० ते ४० मिनिटं केसांवर लावून तसेच ठेवा. त्यानंतर कोमट पाण्याने शाम्पूचा वापर करून केस स्वच्छ धुवून घ्या. यामुळे केसांच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. हेअर मास्क लावल्यामुळे केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण मिळते आणि केस चमकदार होण्यास मदत होते.

बऱ्याचदा केसांच्या वाढीसाठी आणि केस मऊ चमकदार होण्यासाठी वेगवेगळे सीरम, हेअरमास्क लावलेले जातात. पण चुकीच्या हेअर मास्कचा वापर केल्यामुळे केस चांगले होण्याऐवजी आणखीनच खराब होऊन जातात. यासाठी केळी हेअर मास्क लावावा. केसांमधील नैसर्गिक ओलावा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी खोबरेल तेलाचा वापर करावा. यामुळे केसांना नैसर्गिक पोषण मिळते आणि केस चमकदार होतात. दह्यामध्ये असलेले गुणकारी घटक केसांना भरपूर पोषण देतात. दह्यात असलेले लॅक्टिक अॅसिड टाळूवरील मृत त्वचा काढून टाकण्यास मदत करते आणि केस मजबूत होतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Apr 25, 2026 | 02:10 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 11:40 PM
May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM