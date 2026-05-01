Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Ganga Expressway Tourism Benefits Religious Places Connected Travel News In Marathi

‘गंगा एक्सप्रेस वे’चा पर्यटनाला किती फायदा होणार? कोणत्या धार्मिक स्थळांना जोडला जाणार हा मार्ग

Ganga Expressway : गंगा द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटनाचा पर्यटनाला चांगलाच फायदा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांना कमीत कमी वेळात भेट देता येईल. यामुळे प्रवासाचा अर्धा वेळ वाचणार आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 08:49 AM
गंगा एक्सप्रेस वे'चा पर्यटनाला किती फायदा होणार? कोणत्या धार्मिक स्थळांना जोडला जाणार हा मार्ग

गंगा एक्सप्रेस वे'चा पर्यटनाला किती फायदा होणार?

Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन द्रुतगती मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार.
  • धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांपर्यंत पोहोच अधिक सोपी आणि जलद होणार.
  • चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळाल्याने पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश हे नेहमीच आपल्या धार्मिक स्थळांसाठी ओळखले जाते. हे भारतातील एक असे राज्य आहे जिथे असंख्य तीर्थक्षेत्रे आणि ऐतिहासिक स्थळे पाहता येतात. दरवर्षी फक्त देशभरातूनच नाही तर जगभरातून पर्यटक धार्मिक पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी या ठिकाणाला भेट देतात. तथापि बऱ्याच काळापासून या ठिकाणापर्यंत पोहचण्यासाठी लागणारा वेळ आणि सोयीचा अभाव एक मोठे आव्हान ठरत चालले होते. याच पार्श्वभूमीवर, आता गंगा द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटनामुळे ही परिस्थिती बदलणार असल्याचे म्हटले जात आहे. हा अंदाजे ५९४ किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती मार्ग मेरठ ते प्रयागराजपर्यंत पसरलेला आहे. यामुळे प्रवासाचा निम्मा वेळ वाचेल. याचबरोबर या मार्गावर राज्यातील अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक पर्यटन स्थळेही जोडली जातील ज्यामुळे पर्यटनावरही याचा मोठा परिणाम झाल्याचे आपल्याला पाहता येईल.

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट

गंगा एक्सप्रेसवेमुळे पर्यटनाला किती फायदा होईल?

पूर्वी मेरठ ते प्रयागराज प्रवासाला १० ते १२ तास इतका वेळ लागत होता. पण आता हा वेळ अंदाजे ५-६ तास म्हणजेच अर्ध्यावर येणार आहे. याचा फायदा असा होईल की ज्यांना आठवड्याच्या शेवटी किंवा कमी वेळेत धार्मिक स्थळांची यात्रा पूर्ण करायची असेल त्यांच्यासाठी हा मार्ग खूप फायदेशीर ठरणार आहे. चांगले रस्ते, जलद कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षित प्रवास यामुळे पर्यटनाला अनुभव आणखी सुधारेल.

धार्मिक पर्यटनाला चालना

गंगा द्रुतगती मार्गाचा धार्मिक पर्यटनावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येईल. हा मार्ग गढमुक्तेश्वर, कल्की धाम, बेलहा देवी धाम, चंद्रिका देवी मंदिर आणि त्रिवेणी संगम यांसारख्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना थेट जोडेल. दरवर्षी लाखो भाविक या ठिकाणांना भेट देतात. अशात या नव्या मार्गामुळे येथे पोहचणे आणखीनच सुखकर आणि सोपे होईल.

Travel News : 6 ज्योतिर्लिंग आणि शिर्डीच्या साई बाबांचे दर्शन… IRCTC घेऊन आला 12 दिवसांचा टूर पॅकेज

कोणती धार्मिक शहरे जोडली जातील?

गंगा द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटनामुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक प्रमुख धार्मिक शहरे अधिक चांगल्या प्रकारे जोडली जातील. यामुळे प्रवास अधिक सोपा आणि जलद होण्यास मदत होईल. हा द्रुतगती मार्ग प्रयागराजला वाराणसी आणि विंध्याचल धाम यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थळांशी जोडतो. अयोध्या आणि गोरखनाथ मंदिरासारखी तीर्थक्षेत्रांचीही यामुळे सुलभ यात्रा करता येईल. नैमिषारण्यसारख्या प्रख्यात स्थळांना जाणे या मार्गामुळे अधिक सुलभ होईल. श्रीरामांच्या संबंधित असलेल्या चित्रकूटला देखील यामुळे पोहचणे सोपे जाईल. यामुळे आता मथुरा आणि वृंदावनासारख्या प्रसिद्ध धार्मिक शहरांमध्येही पर्यटकांची गर्दी वाढण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन मार्गामुळे एकंदरीतच राज्यभरातील धार्मिक पर्यटनाला लक्षणीय चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Ganga expressway tourism benefits religious places connected travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 08:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral
1

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या
2

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर
3

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या
4

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM