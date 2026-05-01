‘गंगा एक्सप्रेस वे’चा पर्यटनाला किती फायदा होणार? कोणत्या धार्मिक स्थळांना जोडला जाणार हा मार्ग

गंगा एक्सप्रेसवेमुळे पर्यटनाला किती फायदा होईल?
पूर्वी मेरठ ते प्रयागराज प्रवासाला १० ते १२ तास इतका वेळ लागत होता. पण आता हा वेळ अंदाजे ५-६ तास म्हणजेच अर्ध्यावर येणार आहे. याचा फायदा असा होईल की ज्यांना आठवड्याच्या शेवटी किंवा कमी वेळेत धार्मिक स्थळांची यात्रा पूर्ण करायची असेल त्यांच्यासाठी हा मार्ग खूप फायदेशीर ठरणार आहे. चांगले रस्ते, जलद कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षित प्रवास यामुळे पर्यटनाला अनुभव आणखी सुधारेल.
धार्मिक पर्यटनाला चालना
गंगा द्रुतगती मार्गाचा धार्मिक पर्यटनावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येईल. हा मार्ग गढमुक्तेश्वर, कल्की धाम, बेलहा देवी धाम, चंद्रिका देवी मंदिर आणि त्रिवेणी संगम यांसारख्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना थेट जोडेल. दरवर्षी लाखो भाविक या ठिकाणांना भेट देतात. अशात या नव्या मार्गामुळे येथे पोहचणे आणखीनच सुखकर आणि सोपे होईल.
कोणती धार्मिक शहरे जोडली जातील?
गंगा द्रुतगती मार्गाच्या उद्घाटनामुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक प्रमुख धार्मिक शहरे अधिक चांगल्या प्रकारे जोडली जातील. यामुळे प्रवास अधिक सोपा आणि जलद होण्यास मदत होईल. हा द्रुतगती मार्ग प्रयागराजला वाराणसी आणि विंध्याचल धाम यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थळांशी जोडतो. अयोध्या आणि गोरखनाथ मंदिरासारखी तीर्थक्षेत्रांचीही यामुळे सुलभ यात्रा करता येईल. नैमिषारण्यसारख्या प्रख्यात स्थळांना जाणे या मार्गामुळे अधिक सुलभ होईल. श्रीरामांच्या संबंधित असलेल्या चित्रकूटला देखील यामुळे पोहचणे सोपे जाईल. यामुळे आता मथुरा आणि वृंदावनासारख्या प्रसिद्ध धार्मिक शहरांमध्येही पर्यटकांची गर्दी वाढण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन मार्गामुळे एकंदरीतच राज्यभरातील धार्मिक पर्यटनाला लक्षणीय चालना मिळण्याची शक्यता आहे.