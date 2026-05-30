Skin Care Tips: महागडे प्रोडक्ट नव्हे, तर ‘या’ सवयी देतील नॅचरल ग्लोइंग स्किन; जाणून घ्या

याशिवाय तणाव, प्रदूषण, अपुरी झोप आणि चुकीची जीवनशैली यांचाही त्वचेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेताना केवळ बाह्य सौंदर्यावर नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक मानले जाते. रोजच्या छोट्या चांगल्या सवयींमुळे त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
ताजी फळे, हिरव्या भाज्या आणि ड्रायफ्रूट्स यांसारखे पौष्टिक पदार्थ त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जातात. व्हिटॅमिन-C आणि अँटीऑक्सिडंटयुक्त पदार्थ त्वचा निरोगी आणि चमकदार ठेवण्यास मदत करतात. तसेच जंक फूड, प्रोसेस्ड पदार्थ आणि जास्त तेलकट अन्न कमी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
अपुऱ्या झोपेमुळे चेहरा थकलेला आणि निस्तेज दिसू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, दररोज ७ ते ८ तास शांत झोप घेतल्यास त्वचा फ्रेश आणि हेल्दी राहण्यास मदत होते. याशिवाय रात्री उशिरापर्यंत मोबाईलचा वापर टाळणेही आवश्यक मानले जाते.
नियमित व्यायामामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे त्वचेला नैसर्गिक ग्लो मिळण्यास मदत होते. व्यायामादरम्यान घामाद्वारे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात. तसेच योगा आणि ध्यान तणाव कमी करून त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
चेहऱ्यावर वारंवार केमिकलयुक्त प्रोडक्ट्स वापरण्याआधी साधी स्कीन केअर रुटीन फॉलो करा. दिवसातून दोन वेळा चेहरा स्वच्छ धुणे त्वचेसाठी आवश्यक मानले जाते. बाहेर जाताना सनस्क्रीन वापरल्यास सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण होऊ शकते. तसेच स्कीन टाइप ओळखूनच स्कीन केअर प्रो़डक्टस् वापरा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
