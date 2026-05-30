Weight Loss Tips:  Belly Fat कमी करायचंय? डाएटची गरज नाही! ‘या’ सोप्या टिप्सने वजन करा कमी

Updated On: May 30, 2026 | 07:27 PM IST
सारांश

Tips For Belly Fat Loss: तुम्हाला देखील उपाशी न राहता वजन कमी करायचे असेल तर हे सोपे अन् प्रभावी टिप्स नक्की फॉलो करा.

सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात वाढलेले वजन आणि पोटावरील चरबी ही अनेकांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. . ऑफिसमध्ये तासन्‌तास बसून काम करणे, बाहेरचे तेलकट पदार्थ, अनियमित झोप आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे बेली फॅट झपाट्याने वाढते. विशेष म्हणजे पोटाभोवती जमा होणारी अतिरिक्त चरबी केवळ दिसण्यावर परिणाम करत नाही, तर डायबिटीज, उच्च रक्तदाब, थायरॉईड आणि हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांचा धोकाही वाढवते. त्यामुळे अनेकजण वजन कमी करण्यासाठी स्ट्रिक्ट डाएट, उपाशी राहणे किंवा जेवण टाळण्याचा मार्ग स्वीकारतात. मात्र फिटनेस कोचच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी स्वतःला उपाशी ठेवण्याची गरज नाही. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि चांगल्या सवयींच्या मदतीने बेली फॅट कमी करता येऊ शकते.

संतुलित आहार खा

वजन कमी होण्यात सुमारे ७० टक्के भूमिका योग्य आहाराची असते. आहारात प्रोटीन, फायबर आणि हेल्दी फॅट्सचा समावेश केल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार भूक लागत नाही. नारळपाणी, फळे, ड्रायफ्रूट्स आणि सीड्स यांचा आहारात समावेश फायदेशीर ठरू शकतो. तसेच प्रोसेस्ड फूड आणि साखरयुक्त पदार्थ टाळण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

वॉकिंग करा

तज्ज्ञांच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी नियमित चालणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दररोज १० हजार ते १२ हजार पावले चालल्याने कॅलरी बर्न होण्यास मदत होते. जेवणानंतर काही वेळ चालणे, सकाळी वॉक करणे किंवा हलका कार्डिओ व्यायाम करणे फायदेशीर ठरू शकते. याशिवाय योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि पोहणे यांसारखे व्यायामही शरीर फिट ठेवण्यास मदत करतात.

झोप आणि शरीराला विश्रांती

शरीराला पुरेशी झोप आणि योग्य विश्रांती देणे हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. दररोज ७ ते ८ तास झोप घेतल्याने शरीराचा मेटाबॉलिझम सुधारतो आणि वजन कमी करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते. त्यामुळे झटपट परिणाम मिळवण्यासाठी उपाशी राहण्यापेक्षा करण्यापेक्षा संतुलित जीवनशैली स्वीकारणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

May 30, 2026 | 07:26 PM
"आवश्यकता भासल्यास 'Operation Sindoor…"; लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदींचा शत्रूराष्ट्रांना थेट इशारा

“आवश्यकता भासल्यास ‘Operation Sindoor…”; लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदींचा शत्रूराष्ट्रांना थेट इशारा

May 30, 2026 | 07:19 PM
8th Pay Commission: काय आहे ICMR चा 3490 कॅलरी फॉर्म्युला? जेवणाची थाळी ठरवणार तुमची सॅलरी? नेमका काय प्रकार?

8th Pay Commission: काय आहे ICMR चा 3490 कॅलरी फॉर्म्युला? जेवणाची थाळी ठरवणार तुमची सॅलरी? नेमका काय प्रकार?

May 30, 2026 | 07:10 PM
RCB vs GT Final मध्ये पावसाचा खोळंबा ? सामना रद्द झाल्यास कोण जिंकणार IPL ट्रॉफी? वाचा ‘हे’ नियम

RCB vs GT Final मध्ये पावसाचा खोळंबा ? सामना रद्द झाल्यास कोण जिंकणार IPL ट्रॉफी? वाचा ‘हे’ नियम

May 30, 2026 | 06:29 PM
Hardwyn India Limited चे आर्थिक निकाल जाहीर! वार्षिक उत्पन्नाने ओलांडला 200 कोटींचा टप्पा; कंपनी देणार बोनस शेअर्स?

Hardwyn India Limited चे आर्थिक निकाल जाहीर! वार्षिक उत्पन्नाने ओलांडला 200 कोटींचा टप्पा; कंपनी देणार बोनस शेअर्स?

May 30, 2026 | 06:27 PM
चिन्मय मांडलेकर करणार ‘या’ आगामी मालिकेचे लेखन! मराठी अस्मितेसाठी एकत्र, लेखक-दिग्दर्शकाची ‘ही’ सुप्रसिद्ध जोडी

चिन्मय मांडलेकर करणार ‘या’ आगामी मालिकेचे लेखन! मराठी अस्मितेसाठी एकत्र, लेखक-दिग्दर्शकाची ‘ही’ सुप्रसिद्ध जोडी

May 30, 2026 | 06:23 PM
तुमच्या पाकीटात असलेली 500 ची नोट खोटी तर नाही ना! RBI कडून इशारा, बाजारात 20% Fake Currency?

तुमच्या पाकीटात असलेली 500 ची नोट खोटी तर नाही ना! RBI कडून इशारा, बाजारात 20% Fake Currency?

May 30, 2026 | 06:18 PM

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM