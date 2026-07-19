Health Tips: रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता? ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो, मिळेल गाढ आणि शांत झोप

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दररोज शक्यतो एकाच वेळी झोपणे आणि सकाळी एकाच वेळी उठणे ही सवय लावा. नियमित झोपेचे वेळापत्रक शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे रात्री लवकर झोप लागण्याची शक्यता वाढते.
झोपण्याच्या किमान एक तास आधी मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप किंवा टॅबचा वापर टाळा. या उपकरणांतून निघणारा निळा प्रकाश मेलाटोनिन या झोपेसाठी आवश्यक हार्मोनच्या निर्मितीवर परिणाम करू शकतो, ज्यामुळे झोप उशिरा लागते.
रात्रीच्या वेळी चहा, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक किंवा कॅफिनयुक्त पेये कमी प्रमाणात घ्या. तसेच झोपण्यापूर्वी अतिजड, तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ खाल्ल्यास अपचन आणि अस्वस्थता निर्माण होऊन झोपेचा व्यत्यय येऊ शकतो.
झोपण्यापूर्वी काही मिनिटे दीर्घ श्वासोच्छ्वास, ध्यान, हलके स्ट्रेचिंग किंवा पुस्तक वाचण्यासारख्या शांत करणाऱ्या सवयींचा अवलंब करा. यामुळे तणाव कमी होऊन मन शांत होते आणि गाढ झोप लागण्यास मदत मिळते.
बेडरूम शांत, स्वच्छ आणि अंधारात ठेवा. खोलीतील तापमान आरामदायी असावे आणि अनावश्यक आवाज किंवा तेजस्वी प्रकाश टाळावा. आरामदायी गादी आणि उशीचा वापर केल्यास झोपेची गुणवत्ता अधिक चांगली राहते.
जर अनेक आठवडे सतत झोपेचा त्रास होत असेल, रात्री वारंवार जाग येत असेल किंवा दिवसभर थकवा जाणवत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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