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Health Tips: रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता? ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो, मिळेल गाढ आणि शांत झोप

Updated On: Jul 19, 2026 | 08:36 PM IST
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सारांश

Tips For Good Sleep: रात्री झोप न येण्याची समस्या ताणतणाव, मोबाईलचा अतिवापर आणि अनियमित जीवनशैलीमुळे वाढत आहे. काही सोप्या सवयी आणि योग्य दिनचर्येचा अवलंब केल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारून शरीर आणि मनाला आराम मिळू शकतो.

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विस्तार
  • रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता?
  • ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो
  • झोपेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करा
दिवसभराचा थकवा घालवण्यासाठी आणि शरीर-मनाला विश्रांती देण्यासाठी चांगली झोप अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत ताणतणाव, मोबाईलचा अतिवापर, अनियमित दिनचर्या आणि चुकीच्या आहारामुळे अनेकांना रात्री झोप येण्यास अडचण येते. सतत अपुरी झोप झाल्यास शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी काही सोप्या सवयी अंगीकारल्यास झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

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झोपण्याची वेळ निश्चित ठेवा

दररोज शक्यतो एकाच वेळी झोपणे आणि सकाळी एकाच वेळी उठणे ही सवय लावा. नियमित झोपेचे वेळापत्रक शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे रात्री लवकर झोप लागण्याची शक्यता वाढते.

मोबाईल आणि स्क्रीनपासून अंतर ठेवा

झोपण्याच्या किमान एक तास आधी मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप किंवा टॅबचा वापर टाळा. या उपकरणांतून निघणारा निळा प्रकाश मेलाटोनिन या झोपेसाठी आवश्यक हार्मोनच्या निर्मितीवर परिणाम करू शकतो, ज्यामुळे झोप उशिरा लागते.

कॅफिन आणि जड आहार टाळा

रात्रीच्या वेळी चहा, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक किंवा कॅफिनयुक्त पेये कमी प्रमाणात घ्या. तसेच झोपण्यापूर्वी अतिजड, तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ खाल्ल्यास अपचन आणि अस्वस्थता निर्माण होऊन झोपेचा व्यत्यय येऊ शकतो.

शरीर आणि मन शांत करण्याचा प्रयत्न करा

झोपण्यापूर्वी काही मिनिटे दीर्घ श्वासोच्छ्वास, ध्यान, हलके स्ट्रेचिंग किंवा पुस्तक वाचण्यासारख्या शांत करणाऱ्या सवयींचा अवलंब करा. यामुळे तणाव कमी होऊन मन शांत होते आणि गाढ झोप लागण्यास मदत मिळते.

झोपेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करा

बेडरूम शांत, स्वच्छ आणि अंधारात ठेवा. खोलीतील तापमान आरामदायी असावे आणि अनावश्यक आवाज किंवा तेजस्वी प्रकाश टाळावा. आरामदायी गादी आणि उशीचा वापर केल्यास झोपेची गुणवत्ता अधिक चांगली राहते.

समस्या कायम राहिल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

जर अनेक आठवडे सतत झोपेचा त्रास होत असेल, रात्री वारंवार जाग येत असेल किंवा दिवसभर थकवा जाणवत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. अशा वेळी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Health tips simple ways to get better sleep at night

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Published On: Jul 19, 2026 | 08:36 PM

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