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Supreme Court: ‘तुमच्या नावापुढील ‘डॉक्टर’ शब्द हटवा…’; सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल्सवर का भडकले? नेमकं काय आहे प्रकरण?

Updated On: Jul 17, 2026 | 06:52 PM IST
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सारांश

Supreme Court News: वैद्यकीय व्यवसायात अंतर्भूत असलेल्या संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याबद्दलही न्यायालयाने त्यांच्यावर तीव्र टीका केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रुग्णालये आणि डॉक्टरांना फटकारत म्हटले...

सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल्सवर का भडकले? नेमकं काय आहे प्रकरण? (Photo Credit- X)

सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल्सवर का भडकले? नेमकं काय आहे प्रकरण? (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘तुमच्या नावापुढील ‘डॉक्टर’ शब्द हटवा…’
  • सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल्सवर का भडकले?
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Supreme Court on Doctors: सर्वोच्च न्यायालयाने आज गाझियाबादमधील दोन खाजगी रुग्णालयांना, चार वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याबद्दल तीव्र शब्दांत फटकारले. वैद्यकीय व्यवसायात अंतर्भूत असलेल्या संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याबद्दलही न्यायालयाने त्यांच्यावर तीव्र टीका केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रुग्णालये आणि डॉक्टरांना फटकारत म्हटले, “ती मुलगी गरीब होती म्हणून तुम्ही तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. ही मानवतेसाठी एक लाजिरवाणी प्रथा आहे आणि तुम्ही तुमच्या नावातून ‘डॉक्टर’ हा शब्द काढून टाकला पाहिजे.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, गाझियाबादमधील चार वर्षांच्या बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाला. खाजगी रुग्णालयांनी तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला आणि तिला मृत घोषित करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टीका

गाझियाबादमधील चार वर्षांच्या बलात्कार आणि हत्या पीडितेला प्राथमिक उपचार देण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप असलेल्या खाजगी रुग्णालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी खाजगी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांवर तीव्र टीका करत म्हटले, “जर तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडत नसाल, तर तुम्हाला तुमच्या नावापुढे ‘डॉक्टर’ ही उपाधी लावण्याचा कोणताही अधिकार नाही.” तुमच्यात थोडी जरी संवेदनशीलता असती, तर सुविधा उपलब्ध नसतानाही तुम्ही त्या मुलीला दुसऱ्या रुग्णालयात नेले असते.

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काय होते प्रकरण?

१६ मार्च रोजी, एका व्यक्तीने चार वर्षांच्या मुलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून तिला पळवून नेले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. आरोपी मुलीला हताश अवस्थेत सोडून पळून गेला. कुटुंबाला ती रक्ताने माखलेली आणि बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. कुटुंबाने तिला उपचारासाठी दोन खाजगी रुग्णालयांमध्ये नेले, परंतु तिथे तिच्यावर उपचार झाले नाहीत. अखेरीस, त्यांनी तिला एका सरकारी रुग्णालयात नेले, जिथे तिला मृत घोषित करण्यात आले.

घटनेतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे…

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये म्हटले की, या घटनेतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रुग्णालये, स्थानिक पोलीस यांनी दाखवलेली असंवेदनशीलता आणि कुटुंबाने गुन्हा दाखल करण्यास दिलेला नकार. जेव्हा या प्रकरणामुळे संताप उसळला, तेव्हा पोलिसांनी १७ मार्च रोजी एफआयआर दाखल केला आणि १८ मार्च रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एफआयआरमध्ये पॉक्सो आणि कलम ३७६ चा समावेश नव्हता.

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Web Title: Remove the word doctor from before your names why did the supreme court lash out at hospitals what exactly is the matter

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Published On: Jul 17, 2026 | 06:51 PM

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