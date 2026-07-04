शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Dinvishesh : युवकांसाठी प्रेरणेचे अखंड स्रोत स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ०४ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 04, 2026 | 08:54 AM IST
जाहिरात
सारांश

Dinvishesh : आज युवांचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांनी भारतीय अध्यात्म, संस्कृती आणि मानवतेचा संदेश जगभर पोहोचवला. त्यांच्या विचारांमधून आजही लाखो युवकांना आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम आणि ध्येयपूर्तीसाठी प्रेरणा मिळते.

Dinvishesh

Dinvishesh : युवकांसाठी प्रेरणेचे अखंड स्रोत स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ०४ जुलैचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Dinvishesh : आज, ४ जुलै, महान तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक आणि युवांचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांनी वयाच्या अवघ्या ३९ व्या वर्षी बेलूर मठ येथे १९०२ मध्ये महासमाधी घेतली होती. उठा जागे व्हा आणि धेय्य प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका हा संदेश त्यांनी तरुणांना दिला. हा संदेश आजही अनेक तरुणांना प्रेरणा देतो. भारतीय संस्कृती, अधात्म आणि मानवसेवेचा विचार त्यांनी जगभर पोहोचवला.

04 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

1054 : वृषभ राशीत क्रॅब नेब्यूला दिसत असल्याचे चिनी लोकांना समजले. नंतर जॉन बेव्हिसने इ. स. 1731 मधे त्याचे निरीक्षण केल्याची नोंद आहे.
1776 : अमेरिकेने इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य घोषित केले.
1826 : अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफरसन आणि दुसरे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ॲडम्स यांचे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी निधन झाले.
1980 : ब्योर्न बोर्ग – सलग पाच वेळा विम्बल्डन जिंकणारा पहिला व्यक्ती.
1886 : स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रान्सने अमेरिकेला भेट दिली.
1903 : डोरोथी लेविट मोटार शर्यतीत भाग घेणारी पहिली इंग्लिश महिला ठरली.
1946 : फिलीपिन्सला अमेरिकेपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
1947 : ब्रिटीश संसदेत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश निर्माण करण्याचा ठराव मांडण्यात आला.
1995 : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप चे संचालक डॉ. गोविंद स्वरूप यांना एम. पी. बिर्ला पुरस्कार.
1996 : अब्दुल कलाम यांना ए.पी.जे. आर्यभट्ट पुरस्कार जाहीर.
1997 : नासाचे पाथफाइंडर मानवरहित अंतराळयान मंगळावर उतरले.
1999 : लष्कराच्या 18 व्या बटालियनने कारगिलमधील द्रास येथील टायगर हिल्सचे प्रमुख बेट घुसखोरांपासून मुक्त केले.
2004 : इंडोनेशियामध्ये पहिली राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाली.
2009 : रॉजर फेडररने विक्रमी 15 वे ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावले.

Dinvishesh : महात्मा फुले यांनी वंचित समाजातील मुलांसाठी पहिली शाळा सुरु केली; जाणून घ्या ०३ जुलैचा इतिहास

04 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

1790 : ‘सर जॉर्ज एव्हरेस्ट’ – भारताचे सर्वेक्षण करणारे कर्नल यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 डिसेंबर 1866)
1807 : ‘जुसेप्पे गॅरीबाल्डी’ – इटालियन सेनापती व राजकीय नेता यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 जून 1882)
1872 : ‘काल्व्हिन कुलिज’ – अमेरिकेचे 30वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 जानेवारी 1933)
1882 : ‘लुईस बी. मेयर’ – एकेडेमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सचे स्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 29 ऑक्टोबर 1957)
1898 : ‘गुलझारीलाल नंदा’ – भारताचे दुसरे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 15 जानेवारी 1998)
1897 : ‘अलारी सीताराम राजू’ – भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील क्रांतिकारक यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 मे 1924)
1912 : ‘पं. निवृत्तीबुवा सरनाईक’ – जयपूर-अत्रौली घराण्याचे गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 फेब्रुवारी 1994)
1914 : ‘पी. सावळाराम’ – कवी, भावगीत लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 डिसेंबर 1997)
1926 : ‘विनायक आदिनाथ बुवा’ – विनोदी साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 एप्रिल 2011)
1976 : ‘दाइजिरो कातो’ – जपानी मोटरसायकल रेसर यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 एप्रिल 2003)
1983 : ‘अमोल राजन’ – भारतीय-इंग्लिश पत्रकार यांचा जन्म.

04 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष

1729 : ‘कान्होजी आंग्रे’ – मराठा आरमारप्रमुख यांचे निधन.
1826 : ‘जॉन अ‍ॅडॅम्स’ – अमेरिकेचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 30 ऑक्टोबर 1735)
1831 : ‘जेम्स मोन्रो’ – अमेरिकेचे पाचवे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 28 एप्रिल 1758)
1902 : ‘स्वामी विवेकानंद’ – भारतीय तत्त्वज्ञानाचा जगभर प्रसार करणारे, विख्यात आणि प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु यांचे निधन. (जन्म: 12 जानेवारी 1863)
1934 : ‘मेरी क्युरी’ – नोबेल पारितोषिक विजेत्या पोलिश-फ्रेंच भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 7 ऑक्टोबर 1867)
1945 : ‘जॉन कर्टिन’ – ऑस्ट्रेलियाचे 14वे पंतप्रधान यांचे निधन.
1963 : ‘पिंगाली वेंकय्या’ – भारतीय तिरंग्याचे रचनाकार यांचे निधन. (जन्म: 2 ऑगस्ट 1876)
1980 : ‘रघुनाथ वामन दिघे’ – रसाळ लेखन करणारे कादंबरीकार यांचे निधन. (जन्म: 24 एप्रिल 1896)
1982 : ‘भरत व्यास’ – भक्तिप्रधान, पौराणिक चित्रपटांचे गीतकार यांचे निधन.
1999 : ‘वसंत शिंदे’ – कलागौरव पुरस्कार, चित्रभूषण पुरस्कार व बालगंधर्व पुरस्काराने सन्मानित विनोदसम्राट यांचे निधन. (जन्म : 14 मे 1909)
2006 : ‘थिरुल्लालु करुणाकरन’ – भारतीय कवी आणि विद्वान यांचे निधन. (जन्म: 8 ऑक्टोबर 1924)
2022 : ‘पी. गोपीनाथन नायर’ – पद्मश्री, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वातंत्र्य कार्यकर्ते यांचे निधन.

Dinvishesh : भारत-पाकिस्तानमध्ये शिमला करारावर स्वाक्षरी; जाणून घ्या ०२ जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 04 july swami vivekananda death anniversary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 08:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

International Plastic Bag Free Day : बंदी असूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरुच; महाराष्ट्रातील आकडेवारी काय सांगते?
1

International Plastic Bag Free Day : बंदी असूनही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरुच; महाराष्ट्रातील आकडेवारी काय सांगते?

Dinvishesh : महात्मा फुले यांनी वंचित समाजातील मुलांसाठी पहिली शाळा सुरु केली; जाणून घ्या ०३ जुलैचा इतिहास
2

Dinvishesh : महात्मा फुले यांनी वंचित समाजातील मुलांसाठी पहिली शाळा सुरु केली; जाणून घ्या ०३ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : भारत-पाकिस्तानमध्ये शिमला करारावर स्वाक्षरी; जाणून घ्या ०२ जुलैचा इतिहास
3

Dinvishesh : भारत-पाकिस्तानमध्ये शिमला करारावर स्वाक्षरी; जाणून घ्या ०२ जुलैचा इतिहास

National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा
4

National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dinvishesh : युवकांसाठी प्रेरणेचे अखंड स्रोत स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ०४ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : युवकांसाठी प्रेरणेचे अखंड स्रोत स्वामी विवेकानंद यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या ०४ जुलैचा इतिहास

Jul 04, 2026 | 08:54 AM
Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Gayatri Mantra: गायत्री मंत्राचा जप सकाळी करावा की संध्याकाळी? जाणून घ्या योग्य वेळ, नियम आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 04, 2026 | 08:50 AM
चोरी करायला गेले, कार्टून बनून आले…! दुकानदाराची हटके शिक्षा पाहून हसूच आवरणार नाही; Video Viral

चोरी करायला गेले, कार्टून बनून आले…! दुकानदाराची हटके शिक्षा पाहून हसूच आवरणार नाही; Video Viral

Jul 04, 2026 | 08:45 AM
Health Update: ‘टाटा’च्या संशोधनाला जागतिक मान्यता! केमोथेरपीत पपईच्या पानांचा अर्क प्रभावी ठरल्याचे निष्कर्ष

Health Update: ‘टाटा’च्या संशोधनाला जागतिक मान्यता! केमोथेरपीत पपईच्या पानांचा अर्क प्रभावी ठरल्याचे निष्कर्ष

Jul 04, 2026 | 08:45 AM
संगीताचा आनंद होईल दुप्पट! Redmi चे पहिले वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन्स लाँच; 72 तासांची बॅटरी आणि ANC सपोर्टने सुसज्ज…

संगीताचा आनंद होईल दुप्पट! Redmi चे पहिले वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन्स लाँच; 72 तासांची बॅटरी आणि ANC सपोर्टने सुसज्ज…

Jul 04, 2026 | 08:33 AM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
आंबेनळी घाट पुढील चार दिवस वाहतुकीसाठी बंद; रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

आंबेनळी घाट पुढील चार दिवस वाहतुकीसाठी बंद; रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Jul 04, 2026 | 08:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा