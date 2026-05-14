5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

शारिब हाश्मी आणि त्यांची पत्नी नसरीन यांनी स्पष्ट केले की, तोंडाचा कर्करोग सहाव्यांदा परत आला असला तरी, उपचार सुरू आहेत. त्यांना आशा आहे की, या वेळी ती बरी होईल. कोणत्याही कर्करोग रुग्णाच्या सर्वोत्तम उपचारांसाठी आशा आणि इच्छाशक्ती अत्यंत महत्त्वाची असते असंही त्यांनी या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केले आहे.
कर्करोग किती वेळा परत येऊ शकतो?
जागतिक आरोग्य संघटना आणि राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेकडे या प्रश्नाचे थेट उत्तर नाही. कर्करोग एक, दोन, तीन किंवा पाच वेळा परत येऊ शकतो, हे सर्वज्ञात आहे. तथापि, याची कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, तो पाचपेक्षा जास्त वेळा परत येऊ शकतो. या स्थितीला कर्करोगाची पुनरावृत्ती (रिकरंट कॅन्सर) म्हणतात, आणि प्रत्येक वेळी कर्करोग परत येतो तेव्हा त्यावर उपचार करणे अधिक कठीण होते.
कर्करोग पुन्हा का होतो?
नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट स्पष्ट करते की, जेव्हा सुरुवातीच्या उपचारादरम्यान काही कर्करोगाच्या पेशी नष्ट केल्या जातात किंवा काढून टाकल्या जातात, तेव्हा कर्करोगाची पुनरावृत्ती होते. हे तेव्हा घडते जेव्हा जिवंत राहिलेल्या कर्करोगाच्या पेशी इतक्या लहान असतात की त्या उपचारादरम्यान किंवा फॉलो-अप चाचण्यांदरम्यान लक्षात येऊ शकत नाहीत. हळूहळू, या कर्करोगाच्या पेशी वाढून मोठ्या गाठी (ट्यूमर) बनतात, ज्या नंतर चाचणीदरम्यान सहजपणे लक्षात येतात.
क्लीव्हलँड क्लिनिक स्पष्ट करते की, पेशींमधील उत्परिवर्तन (म्युटेशन) आणि बदलांमुळे कर्करोग वाढत राहतो. त्यामुळे, पूर्वीच्या कर्करोगावरील उपचार उत्परिवर्तित किंवा बदललेल्या कर्करोगाच्या पेशींवर प्रभावी न ठरण्याची शक्यता असते आणि त्या उपचारांनंतरही जिवंत राहू शकतात.
पुनरावृत्ती होणाऱ्या कर्करोगाचे प्रकार
होय, एका कर्करोगानंतर दुसरा कर्करोग होऊ शकतो, परंतु याला पुनरावर्ती कर्करोग न म्हणता, दुय्यम दुर्दम्यता किंवा दुसरा प्राथमिक कर्करोग म्हटले जाते. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीनुसार, हा कर्करोग त्याच अवयवात किंवा दुसऱ्या अवयवात विकसित होऊ शकतो. याची कारणे पहिल्या कर्करोगावरील उपचार पद्धती (रेडिएशन थेरपी, केमोथेरपी), कर्करोगाचा प्रकार (ल्यूकेमिया, मेंदू, पाठीच्या कण्यातील ट्यूमर) किंवा आनुवंशिक जनुकीय बदल (BRCA1 किंवा BRCA2 उत्परिवर्तन) असू शकतात. याव्यतिरिक्त, पहिल्या कर्करोगानंतर रुग्णाचे तंबाखू सेवन, पर्यावरणीय घटकांशी संपर्क, जीवनशैली इत्यादींमुळे देखील दुसरा कर्करोग होऊ शकतो.