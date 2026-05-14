Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Amily Man Fame Sharib Hashmi Wife Nasreen Suffering Oral Cancer 6th Time How Many Times Can Cancer Come Back Know The Details

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

कॅन्सर हा शब्द ऐकूनच आपल्याला भीती वाटते. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की कॅन्सर एकापेक्षा जास्त वेळा होऊ शकतो. 'द फॅमिली मॅन' अभिनेता शारिब हाश्मीची पत्नी सहाव्यांदा Oral Cancer शी झुंज देत आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 11:15 AM
कॅन्सर किती वेळा परत येऊ शकतो (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/iStock)

कॅन्सर किती वेळा परत येऊ शकतो (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • द फॅमिली मॅन फेम शरीब हाश्मीच्या पत्नीचा खुलासा
  • ६ व्या वेळी परतला ओरल कॅन्सर 
  • कॅन्सर किती वेळा परतू शकतो? 
‘द फॅमिली मॅन’ वेब सिरीजमधील भूमिकेसाठी ओळखला जाणारा अभिनेता शारिब हाश्मीने ‘हॉटरफ्लाय’साठीच्या एका व्हिडिओमध्ये आपल्या पत्नी नसरीन हाश्मीच्या तोंडाच्या कर्करोगाबद्दल सांगितले, “यावेळी कर्करोग जवळजवळ सर्वत्र पसरला आहे.” या दोघांनी सांगितले की, नसरीनच्या तोंडाच्या कर्करोगाचे निदान पहिल्यांदा २०१८ मध्ये झाले होते. त्यानंतर, या आजारासाठी तिच्यावर पाच शस्त्रक्रिया झाल्या आणि आता तो सहाव्यांदा परत आला आहे. तिचा कर्करोग आक्रमक असल्यामुळे आता अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, कर्करोग किती वेळा परत येऊ शकतो?

शारिब हाश्मी आणि त्यांची पत्नी नसरीन यांनी स्पष्ट केले की, तोंडाचा कर्करोग सहाव्यांदा परत आला असला तरी, उपचार सुरू आहेत. त्यांना आशा आहे की, या वेळी ती बरी होईल. कोणत्याही कर्करोग रुग्णाच्या सर्वोत्तम उपचारांसाठी आशा आणि इच्छाशक्ती अत्यंत महत्त्वाची असते असंही त्यांनी या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केले आहे. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HAUTERRFLY | A Fork Media Group Co. (@hauterrfly)

शरीरातील ‘ही’ लक्षणे सांगतात बरेच काही! Oral Cancer असण्याची शक्यता

कर्करोग किती वेळा परत येऊ शकतो?

जागतिक आरोग्य संघटना आणि राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेकडे या प्रश्नाचे थेट उत्तर नाही. कर्करोग एक, दोन, तीन किंवा पाच वेळा परत येऊ शकतो, हे सर्वज्ञात आहे. तथापि, याची कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, तो पाचपेक्षा जास्त वेळा परत येऊ शकतो. या स्थितीला कर्करोगाची पुनरावृत्ती (रिकरंट कॅन्सर) म्हणतात, आणि प्रत्येक वेळी कर्करोग परत येतो तेव्हा त्यावर उपचार करणे अधिक कठीण होते.

कर्करोग पुन्हा का होतो?

नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट स्पष्ट करते की, जेव्हा सुरुवातीच्या उपचारादरम्यान काही कर्करोगाच्या पेशी नष्ट केल्या जातात किंवा काढून टाकल्या जातात, तेव्हा कर्करोगाची पुनरावृत्ती होते. हे तेव्हा घडते जेव्हा जिवंत राहिलेल्या कर्करोगाच्या पेशी इतक्या लहान असतात की त्या उपचारादरम्यान किंवा फॉलो-अप चाचण्यांदरम्यान लक्षात येऊ शकत नाहीत. हळूहळू, या कर्करोगाच्या पेशी वाढून मोठ्या गाठी (ट्यूमर) बनतात, ज्या नंतर चाचणीदरम्यान सहजपणे लक्षात येतात.

क्लीव्हलँड क्लिनिक स्पष्ट करते की, पेशींमधील उत्परिवर्तन (म्युटेशन) आणि बदलांमुळे कर्करोग वाढत राहतो. त्यामुळे, पूर्वीच्या कर्करोगावरील उपचार उत्परिवर्तित किंवा बदललेल्या कर्करोगाच्या पेशींवर प्रभावी न ठरण्याची शक्यता असते आणि त्या उपचारांनंतरही जिवंत राहू शकतात.

Cancer च्या पेशी होतील कायमच्या नष्ट! ‘हे’ उपाय केल्यास आयुष्यात कधीच होणार नाही कॅन्सर, कायमच राहाल निरोगी

पुनरावृत्ती होणाऱ्या कर्करोगाचे प्रकार

  • स्थानिक पुनरावृत्ती (Local Recurrence) – या प्रकारात, कर्करोग मूळ कर्करोगाच्या ठिकाणीच त्याच अवयवात, उतींमध्ये किंवा लसिका ग्रंथींमध्ये (lymph nodes) किंवा त्याच्या अगदी जवळच्या ठिकाणी विकसित होतो
  • प्रादेशिक पुनरावृत्ती (Regional Recurrence) – या प्रकारात, कर्करोग मूळ कर्करोगाच्या जागेजवळील लसिका ग्रंथींमध्ये किंवा उतींमध्ये विकसित होतो
  • दूरस्थ पुनरावृत्ती – या प्रकारात, कर्करोग मूळ कर्करोगाच्या जागेपासून दूर असलेल्या अवयवात किंवा ऊतींमध्ये पसरतो आणि विकसित होतो. याला मेटास्टॅटिक कर्करोग म्हणतात.
पुढच्या वेळी दुसरा कर्करोग होऊ शकतो का?

होय, एका कर्करोगानंतर दुसरा कर्करोग होऊ शकतो, परंतु याला पुनरावर्ती कर्करोग न म्हणता, दुय्यम दुर्दम्यता किंवा दुसरा प्राथमिक कर्करोग म्हटले जाते. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीनुसार, हा कर्करोग त्याच अवयवात किंवा दुसऱ्या अवयवात विकसित होऊ शकतो. याची कारणे पहिल्या कर्करोगावरील उपचार पद्धती (रेडिएशन थेरपी, केमोथेरपी), कर्करोगाचा प्रकार (ल्यूकेमिया, मेंदू, पाठीच्या कण्यातील ट्यूमर) किंवा आनुवंशिक जनुकीय बदल (BRCA1 किंवा BRCA2 उत्परिवर्तन) असू शकतात. याव्यतिरिक्त, पहिल्या कर्करोगानंतर रुग्णाचे तंबाखू सेवन, पर्यावरणीय घटकांशी संपर्क, जीवनशैली इत्यादींमुळे देखील दुसरा कर्करोग होऊ शकतो.

Web Title: Amily man fame sharib hashmi wife nasreen suffering oral cancer 6th time how many times can cancer come back know the details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List
1

40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List

जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा
2

जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा

वैद्यकीय क्षेत्रात AI ची कमाल! वंध्यत्वाचा सामना करणारे पुरुषही आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनू शकतात पिता? जाणून घ्या
3

वैद्यकीय क्षेत्रात AI ची कमाल! वंध्यत्वाचा सामना करणारे पुरुषही आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनू शकतात पिता? जाणून घ्या

साठीनंतर शरीर साथ देत नाही? मग रोजच्या जीवनात करा ‘हे’ छोटे बदल
4

साठीनंतर शरीर साथ देत नाही? मग रोजच्या जीवनात करा ‘हे’ छोटे बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

May 14, 2026 | 11:15 AM
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 14, 2026 | 11:12 AM
Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

May 14, 2026 | 11:06 AM
गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

May 14, 2026 | 11:00 AM
पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

May 14, 2026 | 10:58 AM
सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

May 14, 2026 | 10:55 AM
Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

May 14, 2026 | 10:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM