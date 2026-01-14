Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

टक्कल पडण्यापूर्वीच केसांना लावा हे घरगुती तेल, नवीन केस उगवण्यासाठी मनप्रीत कौरने शेअर केला देसी जुगाड

Hairfall Home Remedy : केसगळती एक सामान्य समस्या असली तरी यावर वेळीच उपाय केला नाहीतर टक्कल पडण्याची शक्यता असते. महागडे रासायनिक प्रोडक्ट्स नाही तर घरीच सोपा उपाय करून तुम्ही केसांच्या समस्येला दूर पळवून लावू शकता.

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:15 PM
टक्कल पडण्यापूर्वीच केसांना लावा हे घरगुती तेल, नवीन केस उगवण्यासाठी मनप्रीत कौरने शेअर केला देसी जुगाड

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • केसगळतीच्या समस्येवर घरगुती उपाय.
  • रासायनिक प्रोडक्ट्स केसांना डॅमेज करतात.
  • घरीच नैसर्गिक घटकांचा वापर करून केलेला उपाय केसांना आतून पोषण मिळवून देतो.
आताच्या धाकधुकीच्या जगात केसगळतीची समस्या एक सामान्या समस्या बनली आहे. हवामानातील बदल आणि काही पोषक तत्वांचा अभाव केसगळतीची समस्या निर्माण करत असते. आपली केस आपल्या लूकमध्ये भर घालत असतात अशावेळी केसगळती जर अधिक वाढत असेल तर वेळीच यावर उपाययोजना करणे महत्त्वाचे ठरेल. पुरुष आणि महिलां दोघांनी या समस्येने हैराण केले असून आज आपण यावर कोणता घरगुती उपाय प्रभावी ठरू शकतो ते जाणून घेणार आहोत.

वजन कमी करायचं तर रोज चमचाभर ‘या’ 20 रुपयांच्या बियांचे सेवन करा, शरीरात साचलेली हट्टी चरबी दुप्पट वेगाने वितळून जाईल

केसगळती थांबवण्यासाठी अनेकजण बाजारातील रासायनिक पदार्थांचा वापर करतात खरं पण यातील केमिकलयुक्त पदार्थ आपल्या केसांसाठी घातकही ठरू शकतात. पुरुषांना टक्कल पडण्याची फार भीती असते. वाढत चाललेली केसगळती तुम्हाला टक्कल आणू शकते पण यापासून बचाव करायचा तर वेळीच योग्य तो उपाय करणे फायद्याचे ठरते.

केसगळती एक अशी समस्या आहे जिला वेळीच दूर केले नाही तर तुमच्या टाळूवर एकही केस शिल्लक राहणार नाही. पुरुष असो वा महिला कुणालाही टक्कल आवडत नाही. केसगळती प्रभावीरित्या थांबवण्यासाठी कंटेंट क्रिएटर मनप्रीत कौरने इंस्टाग्रामवर एक उपाय शेअर केला आहे. यासाठी आपल्याला घरीच एक नैसर्गिक तेल तयार करायचे आहे. या तेलाचा नियमित वापर आपल्या केसांवर अनेक चांगले बदल घडवून आणेल आणि केसगळतीच्या समस्येपासूनही आपली सुटका करेल.

या लेखात आपण ज्या केसांच्या वाढीसाठी उपायाची चर्चा करत आहोत तो कंटेंट क्रिएटर मनप्रीत कौरने एका इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये, ती दावा करते की तिचे जादुई तेल लावल्याने टक्कल पडलेल्या डोक्यावरही केस वाढू शकतात. हे तेल तयार करण्यासाठी तिने घरगुती घटकांचा वापर केला आहे ज्यामुळे केसांवर कोणतेही वाईट परिणाम होणार नाहीत.

साहित्य

  • कांदा
  • लसूण
  • मेथीचे दाणे
  • मोहरीचे तेल
  • नायजेला बियाणे
  • कढीपत्ता
  • कोरफड जेल
  • व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल
महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! आजीबाईच्या बटव्यातील ‘हे’ घरगुती उपाय डोळ्यांसह चेहऱ्यावर आणतील ग्लो

तेल बनवण्याची पद्धत

  • तेल बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये कांदा आणि लसूण सालीसह हलके ठेचून घ्या.
  • आता गॅसवर ही कढई ठेवून त्यात मोहरीचे तेल घाला, गॅसची फ्लेम ही मंद असूद्यात.
  • यात तुम्हाला मेथीचे दाणे, काजू आणि कढीपत्ता देखील घालायचा आहे.
  • यासहच तुम्हाला कोरफडीचे काही तुकडे पाण्यात भिजवून ठेवायचे आहे.
  • पाणी पिवळे झाल्यावर कोरफडी पाण्यातून काढून कढईत टाका.
  • पॅनमध्ये हे सर्व साहित्य काहीवेळ छान शिजवून घ्या आणि मग गॅस बंद करा.
  • एक दिवस हे तेल कढईतच राहूद्या आणि मग ते गाळून एका बाटलीत भरा.
  • बाटलीत भरताना यात व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल देखील टाका.
  • केस धुण्यापूर्वी किमान दोन तास हे तेल केसांना लावून मसाज करा.
  • आठवड्यातून दोनदा तुम्ही या तेलाचा वापर करू शकता.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Homemade hair oil for hair regrowth lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण
1

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
2

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत
3

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी
4

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

Jan 22, 2026 | 09:09 AM
Top Marathi News Today Live : महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

LIVETop Marathi News Today Live : महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 09:09 AM
O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM