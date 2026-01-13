Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वजन कमी करायचं तर रोज चमचाभर ‘या’ 20 रुपयांच्या बियांचे सेवन करा, शरीरात साचलेली हट्टी चरबी दुप्पट वेगाने वितळून जाईल

Weight Loss Tips : झपाट्याने वजन कमी करायचं तर आहारात या बियांचा समावेश करायलाच हवा. या बियांचे सेवन फक्त वाढलेले वजनच कमी करत नाही तर केसगळतीची समस्याही पळवून लावते.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • चुकीच्या आहारामुळे लठ्ठपणा ही आजच्या जगात वाढत चाललेली समस्या आहे.
  • वाढते वजन अनेक आजारांना आमंत्रण देते अशात वेळीच वजनावर नियंत्रण मिळवणे महत्त्वाचे ठरते.
  • वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही आहारात पोषकतत्वांनी भरपून बियांचा समावेश करु शकता.
चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव वजन वाढण्याचे मुख्य कारण ठरु शकते. वाढलेले वजन कमी करणे अत्यंत त्रासदायक ठरते. बऱ्याचदा लोकांना आपल्या तोंडावर ताबा ठेवता येत नाही ज्यामुळे वजन कमी व्हायचं नावं घेत नाही. वजन कमी करण्यासाठी तुम्हीही जर सोपा, सहज आणि झटपट मार्ग शोधत असाल तर आहारात भोपळ्याच्या बियांचा समावेश खूप फायद्याचा ठरु शकतो. भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, फायबर, मॅग्नेशियम, जस्त, लोह, फॉस्फरस, मॅंगनीज आणि अँटिऑक्सिडंट्ससह अनेक पोषक घटक मोठ्या प्रमाणात असतात. याव्यतिरिक्त, भोपळ्याच्या बियांमध्ये व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स, व्हिटॅमिन के आणि व्हिटॅमिन ई देखील असते.

फ्रॅक्चर झालंय? मग आहाराकडे लक्ष द्या! हाडं लवकर जोडण्यासाठी ‘हे’ घरगुती पदार्थ ठरतील रामबाण

वजन कमी करण्यास उपयुक्त

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असते ज्यामुळे पोट अधिक काळ भरल्यासारखे वाटते. जास्तीचे खाणे टाळायचे असेल तर आपल्या आहारात भोपळ्याच्या बियांचा समावेश करा. आरोग्य तज्ञांच्या मते, दिवसातून एक ते दोन चमचे भोपळ्याच्या बिया खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

चयापचय वाढवा

भोपळ्याच्या बियांमध्ये निरोगी चरबी असतात जी शरीरातील चयापचय गतिमान करण्यास मदत करतात. कॅलरीज बर्न करण्यासाठी याचे सेवन एक चांगला पर्याय ठरु शकते. भोपळ्याच्या बिया सकाळी रिकाम्या पोटी खाऊ शकतात किंवा ते हलके भाजून नाश्ता म्हणून खाऊ शकतात. काही लोक भोपळ्याच्या बिया सॅलड, दही, स्मूदी किंवा दलियामध्ये खातात, तर काही लोक ते पाण्यात भिजवून त्यांचे सेवन करतात.

हात- पाय कायमचं सुन्न पडतात? उतार वयात ज्येष्ठांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक ठरतात ‘ही’ जीवनसत्वे, वेदनांपासून राहाल कायमच दूर

केसांचे आरोग्य सुधारते

आजकाल केस गळणे एक सामान्य समस्या बनली आहे. भोपळ्याच्या बियांमधील झिंक आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स असते जे केसांना मुळापासून मजबूत करण्यात मदत करते. याचे सेवन केसांना पोषण मिळवून देते ज्यामुळे केसगळती कमी होण्यास मदत होते. अनेक अभ्यासातून हे देखील समोर आले आहे की, भोपळ्याच्या बियांचे सेवन केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Jan 13, 2026 | 08:15 PM

