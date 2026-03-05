Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Mumbai »
  • Security Trumps Religion Bombay High Court Refuses Grant Relief People Seeking Permission Offer Namaz Near Mumbai Airport

Bombay High Court: “धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य…”, मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Bombay High Court News: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणाऱ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला, असे नमूद करून की धर्मापेक्षा सुरक्षितता प्राधान्य देते. नेमकं कोर्टाने काय म्हटलं आहे?

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:18 PM
"धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य...", मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

"धर्मापेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य...", मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Follow Us:
Follow Us:

Bombay High Court News in Marathi: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विमानतळाजवळ नमाज अदा करण्यावरून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रमजान महिन्यात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील तात्पुरत्या शेडमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मागणाऱ्या टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा चालकांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले की धर्मापेक्षा सुरक्षितता प्राधान्य देते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि फिरदौस पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की रमजान हा इस्लामचा एक अविभाज्य भाग आहे, परंतु त्याचे अनुयायी कुठेही, विशेषतः विमानतळांजवळ, जिथे सुरक्षेची चिंता जास्त आहे, नमाज अदा करण्याचा धार्मिक अधिकार दावा करू शकत नाहीत.

“पक्षाकडून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे काम”, एकनाथ शिंदेंचा विश्वास

नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई उच्च न्यायालयात टॅक्सी-रिक्षा ओला-उबर मेन्स युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यात दावा करण्यात आला होता की छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील एक तात्पुरते शेड, जे गेल्या वर्षी महापालिका अधिकाऱ्यांनी पाडले होते, तेच ते ठिकाण होते जिथे ते नमाज पठण करत असत.

नमाज पठण करण्याची परवानगी…

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत विनंती करण्यात आली होती की, त्यांना त्याच जागेचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात यावी किंवा त्याच परिसरात दुसरी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी जिथे ते नमाज पठण करू शकतील. गेल्या आठवड्यात, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिस आणि विमानतळ प्राधिकरणाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि पर्यायी जागा उपलब्ध करून देता येईल का हे ठरवण्याचे निर्देश दिले. संयुक्त अहवालाचे मूल्यांकन केल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला.

सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई विमानतळावर नमाज पठण करण्याची टॅक्सी चालकांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएने विमानतळाबाहेरील शेडमध्ये नमाज पठण करण्यास असमर्थता दर्शविली. मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यायी ठिकाणे शोधण्याचा विचार करण्यास सांगितले असले तरी, सुरक्षितता ही सर्वात महत्त्वाची असल्याने चालकांना जवळच्या मशिदींमध्ये जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमने मुंबई विमानतळावर नमाज पठण करण्याची मागणी केली होती. मात्र भाजप आणि त्यांचे नेते सुरुवातीपासूनच याला विरोध करत आहेत. या मुद्द्यावरून विधानसभेत जोरदार वादविवादही झाला.

MSRTC: आता एसटीचा प्रवास होणार सुखकर, चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

Web Title: Security trumps religion bombay high court refuses grant relief people seeking permission offer namaz near mumbai airport

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 06:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
1

Bombay High Court: “पत्नीचं Whatsapp Chat म्हणजे क्रूरता…”, घटस्फोटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

“आईच्या निधनाला महिनाही उलटला नाही अन्…”, Iran Israel संघर्षात कांदिवलीच्या ‘दीक्षित सोळंकी’चा मृत्यू
2

“आईच्या निधनाला महिनाही उलटला नाही अन्…”, Iran Israel संघर्षात कांदिवलीच्या ‘दीक्षित सोळंकी’चा मृत्यू

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
3

Devendra Fadnavis : स्फोटक कारखान्यांसाठी नियमांमध्ये सुधारणासाठी केंद्र शासनाकडे निवेदन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mumbai Crime: वडाळ्यात होळीनंतर किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाला मारहाण; चौघांना अटक
4

Mumbai Crime: वडाळ्यात होळीनंतर किरकोळ वादातून 22 वर्षीय तरुणाला मारहाण; चौघांना अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

Mar 05, 2026 | 07:20 PM
“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

Mar 05, 2026 | 07:10 PM
Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

Mar 05, 2026 | 06:58 PM
याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

Mar 05, 2026 | 06:54 PM
उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

Mar 05, 2026 | 06:50 PM
Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

Horror Story : शेवटची ‘ती’ विरार लोकल, स्थिरावलेले रक्तासारखे लाल डोळे अन् एकटक…; अचानक होतो अदृश्य

Mar 05, 2026 | 06:47 PM
St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

St Bus: पालघर जिल्हावासियांसाठी आनंदाची बातमी; 2 वर्षात 200 एसटी बसेस मिळणार

Mar 05, 2026 | 06:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM