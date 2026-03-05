Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कधी रोमँटिक, कधी बोल्ड सीन्स…; सारा अर्जुन ते अदिती भाटियासह ‘या’ अभिनेत्रींनी गाजवलं बॉलिवूड!

आजचे प्रेक्षक नव्या चेहऱ्यांना आणि नव्या प्रतिभेला स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत, आणि या अभिनेत्रींच्या पहिल्याच कामाने प्रेक्षकांवर मजबूत छाप सोडली आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:15 PM
बॉलिवूडमध्ये अनेक नवनवीन कलाकार पदार्पण करत असतात.दरवर्षी हिंदी चित्रपटसृष्टी नव्या कलाकारांना संधी देते, आणि त्यापैकी काही कलाकार आपल्या पहिल्याच कामातून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवतात. अलीकडच्या काळात अनीत पड्डा, सारा अर्जुन आणि अदिती भाटिया या तीन कलाकारांनी आपल्या दमदार पदार्पणामुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या या तिघींनी स्क्रीनवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

अनीत पड्डा – सैयारा

अनीत पड्डा हिने “सैयारा” या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले आणि आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. आपल्या भूमिकेत तिने ताजेपणा आणि प्रामाणिकपणा दाखवला, ज्यामुळे तिचा अभिनय सहज आणि नैसर्गिक वाटला.

भावना योग्य प्रकारे व्यक्त करण्याची आणि प्रेक्षकांशी जोडून घेण्याची तिची क्षमता तिच्या पदार्पणाला खास बनवते. त्यामुळेच तिला इंडस्ट्रीतील नव्या आणि आशादायक चेहऱ्यांमध्ये गणले जात आहे.

सारा अर्जुन – धुरंधर

सारा अर्जुन खूप लहान वयापासून मनोरंजन क्षेत्राशी जोडलेली आहे. तिने आपल्या करिअरची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली होती. कालांतराने तिने अनेक चांगल्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले आणि आपल्या अभिनयाची क्षमता सिद्ध केली.

आता “धुरंधर” या चित्रपटातून सारा आपल्या करिअरच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. या चित्रपटात ती अधिक परिपक्व आणि दमदार भूमिका साकारत आहे. तिचा आत्मविश्वासपूर्ण स्क्रीन प्रेझेन्स आणि भावनांची खोली दाखवण्याची क्षमता तिच्या अनुभवाची झलक दाखवते.

अदिती भाटिया – द केरला स्टोरी 2

अदिती भाटियानेही आपल्या करिअरची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली होती. त्याचबरोबर ती जाहिरातींच्या जगातही बराच काळ काम करत आहे आणि अनेक जाहिरातींमध्ये दिसली आहे. आता “द केरला स्टोरी 2” या चित्रपटातून ती मुख्य अभिनेत्री म्हणून मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करत आहे.

या चित्रपटात अदिती आपल्या भूमिकेत खरी भावना आणि गंभीरता घेऊन येते. ती अशा भूमिकेत दिसते ज्यामध्ये अनेक कठीण परिस्थिती दाखवल्या आहेत. मुख्य प्रवाहातील चित्रपटसृष्टीत तिचा हा प्रवेश तिच्या अभिनय प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

नव्या कलाकरांची सुरूवात

अनीत पड्डा, सारा अर्जुन आणि अदिती भाटिया यांसारख्या कलाकारांचा उदय हिंदी चित्रपटसृष्टीत नव्या पिढीच्या आगमनाचे संकेत देतो. आजचे प्रेक्षक नव्या चेहऱ्यांना आणि नव्या प्रतिभेला स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत, आणि या अभिनेत्रींच्या पहिल्याच कामाने प्रेक्षकांवर मजबूत छाप सोडली आहे.

चित्रपटसृष्टी जसजशी पुढे जाते, तसतसे या कलाकारांच्या सुरुवातीच्या कामगिरीवरून असे दिसते की भविष्यात त्यांच्या अभिनयाचा प्रवास मोठ्या पडद्यावर खूप यशस्वी आणि रंजक ठरू शकतो.

Published On: Mar 05, 2026 | 06:15 PM

