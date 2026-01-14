Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा हाय प्रोटीन ‘बाजरी मुंगलेट’, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीत बाजरी मुंगलेट बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय बाजारापासून बनवलेले पदार्थ चवीसाठी अतिशय पौष्टिक असतात.

Jan 14, 2026 | 10:43 AM
वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळे डाएट तर कधी तासनतास जिममध्ये जाऊन व्यायाम केला जातो. याशिवाय अनेक लोक सकाळचा नाश्ता आणि संध्याकाळचे जेवण करणे टाळतात. पण चुकीच्या पद्धतीने डाएट फॉलो केल्यास वजन कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढत जाते. जास्त उपाशी राहिल्यामुळे वजनावर कोणताही परिणाम दिसून येत नाही. याउलट शरीरात थकवा आणि अशक्तपणा वाढून आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार होतात. त्यामुळे वाढलेले वजन योग्य डाएट करून कमी करावे. सकाळच्या नाश्त्यात पोट जास्त भरलेले राहील अशा पदार्थांचे सेवन केल्यास वाढलेले वजन नियंत्रणात राहील. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी बाजरी मुंगलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. बाजरीमध्ये असलेले भरपूर फायबर खाल्लेले सहज पचन करण्यासोबतच प्रोटीन वाढवण्यास मदत करतात. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा सकाळच्या नाश्त्यात , रात्रीच्या जेवणात बाजरीपासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. बाजरीमध्ये असलेले पोषक घटक रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया बाजरी मुंगलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • मुगाची डाळ
  • बाजरीचे पीठ
  • गाजर
  • बीट
  • कांदा
  • हिरवी मिरची
  • तेल
  • मीठ
  • पनीर
  • सफेद तीळ
कृती:

  • बाजरीचे मुंगलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भिजवलेली मुगडाळ मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्या. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या आणि आलं घालावे.
  • डाळीचे मिश्रण मोठ्या वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर त्यात भिजवलेली मुगडाळ, कांदा, किसून घेतलेला गाजर, बीट, शिमला मिरची घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात बाजरीचे पीठ मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात किसून घेतलेले पनीर, लाल तिखट, हळद आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करा.
  • पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम पॅनवर तेल लावून तयार केलेले मिश्रण गोलाकार पसरवा आणि पांढरे तीळ घालून दोन्ही बाजूने मुंगलेट दोन्ही बाजूने भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला बाजरीचा मुंगलेट. हा पदार्थ दही किंवा सॉससोबत अतिशय सुंदर लागतो.

Jan 14, 2026 | 10:43 AM

