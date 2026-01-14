रात्रीच्या जेवणाला अशाप्रकारे बनवा मसालेदार अन् खमंग ‘भरलेलं कारलं’, चव अशी की कडू पदार्थाचेही फॅन व्हाल

कारल्यात अनेक असे पोषक घटक आढळतात जे आपल्या आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरू शकतात.
याच्या कडू चवीमुळे अनेकांना कारलं खायला आवडत नाही.
पण हटके पद्धतीने बनवून तुम्ही याची चव चाखू शकता, भरलेलं कारलं चवीला फार अप्रतिम लागतं.
भारतीय स्वयंपाकात कारल्याला खास स्थान आहे. चवीला कडू असलं तरी योग्य पद्धतीने बनवलं तर कारलं औषधी गुणांनी भरलेलं आणि अप्रतिम चविष्ट लागतं. विशेषतः भरलेली कारली ही पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रेसिपी अनेक घरांमध्ये सणावाराला, उपवासानंतर किंवा खास जेवणात आवर्जून केली जाते. कारल्यातील कडूपणा कमी करून त्यात मसाल्याचं समतोल मिश्रण भरल्यामुळे ही भाजी केवळ पौष्टिकच नाही तर अत्यंत रुचकरही होते. पोटासाठी फायदेशीर, रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवणारी आणि पचन सुधारणारी ही भाजी आरोग्याच्या दृष्टीनेही खूप उपयुक्त आहे. चला तर मग गावराण पद्धतीमध्ये भरलेलं कारलं कसं बनवायचं याची सोपी रेसिपीते जाणून घेऊया.