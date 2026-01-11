Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Make Amla Oil For To Get Rid Of Hair Problems Lifestyle News In Marathi

केसगळती थांबवण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, अशाप्रकारे घरीच तयार करा ‘आवळ्याचं तेल’; एकदाच बनवा आणि 2 महिने वापरा

Aamla Oil : आवळ्यातील औषधी गुणधर्म केसांना आतून पोषण देते ज्यामुळे केसगळती थांबून केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. तुम्ही घरच्या घरी आवळ्याचे नैसर्गिक तेल तयार करू शकता ज्यासाठी फक्त दोन साहित्यांची आवश्यकता लागेल.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:15 PM
केसगळती थांबवण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, अशाप्रकारे घरीच तयार करा 'आवळ्याचं तेल'; एकदाच बनवा आणि 2 महिने वापरा

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • आवळा केसांच्या आरोग्यासाठी फार फायदेशीर मानला जातो.
  • यातील पोषक घटक केसांना आतून पोषण मिळवून देते.
  • तुम्ही घरीच सोप्या पद्धतीने आवळ्याचे तेल तयार करू शकता.
वाढते प्रदूषण, चुकीचा आहार यामुळे आपल्या केसांचे आरोग्य खराब होत असते. मग पुरुष असो वा महिला केसांच्या समस्या सर्वांनाच उद्भवतात. हिवाळ्यात तर केसांच्या समस्या दुपटीने वाढतात. केसगळती ही एक सामान्य समस्या असली तरी त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे फार महत्त्वाचे ठरते, अन्यथा ही समस्या आणखी वाढू शकते. केस विंचारताना जर फणीवर २५ ते ३० केस तुटलेले दिसत असतील तर ते सामान्य असू शकते पण यांची संख्या जर अधिक असेल तर तुम्ही याकडे गंभीरतेने लक्ष द्यायला हवे.

आतड्यांमध्ये चिकटलेला विषारी मल झटक्यात बाहेर पडून जाईल बाहेर! रोज सकाळी नियमित खा ‘ही’ फळे, पोट होईल स्वच्छ

केसगळती रोखण्यासाठी लोक अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारचे शॅम्पू आणि कंडिशनरचा वापर करतात. पण बऱ्याचदा या प्रोडक्टमध्ये विविध रसायने वापरल्याचे आढळते ज्यामुळे आपली केस आणखी डॅमेज होऊ शकतात. यामुळे दिर्घकाळ केसांना नुकसान पोहचू शकते. जर तुम्हाला केसगळती रोखायची असेल तर तुम्ही आजच आवळ्याच्या तेलाचा वापर करु शकता. आवळ्यातील नैसर्गिक गुणधर्म केसांना मुळापासून मजबूत बनवायला आणि केसगळती रोखायला मदत करते. इंस्टाग्रामवर @ssmilehyatt या अकाऊंटवर आवळ्याचे तेल घरी कसे तयार करायचे याची एक सोपी पद्धत शेअर करण्यात आली आहे.

तेल बनवण्यासाठी लागणारे आवश्यतक साहित्य

  • आवळा
  • नारळ तेल
तेल बनवण्याची पद्धत
  • आवळ्याचे तेल घरच्या घरी तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम आवळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.
  • आता आवळ्याचे बारीक तुकडे करा.
  • आवळ्याचे तुकडे आणि नारळाचे तेल मिक्सरच्या भांड्यात घाला आणि काहीवेळ फिरवून मिक्सरमध्ये याची पेस्ट तयार करा.
  • तयार पेस्ट आता एका पॅनमध्ये टाकून मंद आचेवर शिजवून घ्या.
  • जेव्हा ही पेस्ट छान जळेल आणि यातून संपूर्ण तेल वेगळं होईल तेव्हा गॅस बंद करा.
  • तेलाला चांगल थंड होऊ द्या आणि काही तासानंतर एका फडक्यात बांधून हे तेल गाळून घ्या.
  • तायर तेल एका बाटलीत भरा आणि हवं तेव्हा केसांवर या तेलाने मसाज करा.
  • आठवड्यातून २ ते ३ वेळा किंवा केस धुण्यापूर्वी २ तास आधी हे तेल केसांना लावा.
  • तुम्ही हे तेल १ ते २ महिने टिकवून ठेवू शकता.
तरुण वयात केस पांढरे झाले असतील तर आवळ्याचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर डाय, केस होतील काळेभोर सुंदर

आवळ्याचे फायदे

  • आवळ्याचे सेवन आतड्यांना आतून साफ करते, हे पचनाच्या समस्यांनाही दूर करण्यास मदत करते.
  • आवळा केसांच्या समस्येसाठी गुणकारी आहे.
  • आवळा त्वचेला पोषण देते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार राहते.
  • आवळा यकृताला डिटाॅक्स करण्याचे काम करतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: How to make amla oil for to get rid of hair problems lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान
1

‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी
2

महागड्या हेअर सीरम व शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी Rosemary चा वापर केल्यास केसांचे गळणे होईल कमी

कमी वयात पिकलेत केसं? मग टेन्शन कशाला घेताय? हे उपाय करा
3

कमी वयात पिकलेत केसं? मग टेन्शन कशाला घेताय? हे उपाय करा

टक्कल पडण्यापूर्वी केसांवर लावा ‘हे’ घरी तयार केलेले आयुर्वेदिक तेल! केस गळणे होईल कायमचे बंद, होईल झपाट्याने केसांची वाढ
4

टक्कल पडण्यापूर्वी केसांवर लावा ‘हे’ घरी तयार केलेले आयुर्वेदिक तेल! केस गळणे होईल कायमचे बंद, होईल झपाट्याने केसांची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM