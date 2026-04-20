अक्षय्य तृतीयेचा ‘सुवर्ण’ मुहूर्त! बाजारपेठेत ४०० कोटींची विक्रमी उलाढाल; वाहन आणि सराफा बाजारात मोठी तेजी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर ४०० कोटींची उलाढाल झाली. सराफा बाजार आणि वाहन विक्रीत मोठी वाढ नोंदवण्यात आली असून, ३ हजार नवीन दुचाकींची विक्री झाली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 02:42 PM
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर संभाजीनगर शहरातील बाजारपेठा अक्षरशः गजबजून गेल्याचे चित्र रविवारी पाहायला मिळाले. रिअल इस्टेट, सराफा, कापड आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात कोट्यवधींची उलाढाल झाली. खरेदीसाठी नागरिकांनी सकाळपासूनच बाजारपेठांकडे पावले वळवल्याने प्रमुख व्यावसायिक भागांत मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. दिवभरात अंदाजे ४०० कोटींहून अधिकची उलाढाल झाल्याचा व्यापारी सूत्रांचा अंदाज आहे.

बाजारपेठेवर फारसा परिणाम नाही

मध्यपूर्व देशांमध्ये सुरु असलेली युद्धामुळे यंदा अक्षय्य तृतीयेला ग्राहकांच्या प्रतिसादाबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता होती. मात्र बाजारपेठेवर फारसा परिणाम झाला नसल्याचे चित्र रविवारी पाहायला मिळाले. अक्षयतृतियेचा मुहूर्त उत्तम असल्याने यानिमित्ताने बाजारात खरेदीवर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला गेला. यावेळी पूजेसाठी लागणारे साहित्य खरेदीवर देखील सकाळी बाजारात ग्राहकांनी गर्दी केली. कर, केळी तसेच खरबूज, आंबे, पूजेचे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाले. यात खासकरून आंबे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आले. तसेच श्रीखंड, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिठाई खरेदीवर देखील अनेकांनी भर दिला. त्यामुळे बाजारात सकाळपासून उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. ३०० रुपये किलो पर्यंत आब्यांचा दर पोहोचला होता.

सोन्याच्या दागिने खरेदीला पसंती

सोन्या-चांदीच्या खरेदीला नेहमीप्रमाणेच मोठा प्रतिसाद मिळाला. सोन्याचे दर वाढले असले तरी ज्यांना गरज आहे त्यांना घ्यावेच लागते. फक्त घेण्याचे प्रमाण कमी केले जाते मात्र बाजारपेठेत खरेदीदारांची उत्साह कायम होता. सराफा बाजारात ग्राहकांनी सोन्याच्या दागिन्यांसह नाण्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. ‘अक्षय्य तृतीयेला घेतलेले सोने अक्षय राहते’ या समजुतीमुळे दिवसभर सराफा गल्लीत ग्राहकांची वर्दळ कायम दिसून आली. बऱ्याच ठिकाणी सराफ्यांकडून ऑफर्स आणि सवलती देण्यात आल्या. त्यामुळे विक्रीत आणखी वाढ झाली. मध्यपूर्ण देशांमध्ये युद्धाचाय परिणामांचे ढग आता काहीसे कमी झाल्याचे यावरून दिसून आले.

अडीच ते तीन हजार टू व्हीलरची खरेदी

साडेतीन मुहूतपैिकी एक मुहूर्त असलेला अक्षयतृत्तिया या मुहूर्तावर अनेकांनी वाहन खरेदीवर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला. सध्या जीएसटी कमी झाल्याने ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला. त्यामुळे देखील यंदा वाहन खरेदीत भर पडली. इतकेच नव्हे तर यंदा मागील वर्षीच्या तुलनेत दहा ते पंधरा टक्क्यांनी टू व्हीलरच्या खरेदीत वाढ झाल्याने शोरूम धारकांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला. आजच्या अक्षयतृतियेच्या मुहूर्तावर यंदा जवळपास अडीच हजार ते तीन हजार टू व्हीलरची खरेदी होण्याचा अंदाज व्यक्त होतो आहे. हा मुहूर्त साडेतीन मुहूतपैिकी एक असल्याने या दिवशी अनेकांनी नवीन वास्तूत प्रवेश करण्याचे नियोजन केले होते. तर अनेकांनी नवीन घर, फ्लॅट, दुकान खरेदीचा मुहूर्त साधला. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातही उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. फ्लॅट, प्लॉट आणि दुकानांच्या खरेदीसाठी अनेकांनी या दिवसाचा मुहूर्त साधला. बांधकाम व्यावसायिकांनी आकर्षक योजना आणि सवलती जाहीर केल्याने बुकिंगमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. काही प्रकल्पांमध्ये तर ऑन-द-स्पॉट बुकिंगही झाले.

इलेकट्रॉनिक खरेदीही जोमात, ग्राहकांचा प्रतिसाद

कापड बाजारात पारंपरिक वेशभूषा, साड्या आणि रेडिमेड कपड्यांच्या खरेदीसाठी महिलांची विशेष गर्दी दिसून आली, लग्नसराईच्या हंगामामुळेही विक्रीला चालना मिळाली, तसेच इलेक्ट्रॉनिक बाजारात टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाईल आदी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली. विविध कंपन्यांच्या सवलती, एक्स्चेंज ऑफर्स आणि ईएमआय योजनांमुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढला.

