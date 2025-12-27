Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Recipe : व्हेजिटेबल सामोसा सोडा, घरी बनवा ज्युसी, मसालेदार आणि कुरकुरीत असा ‘चिकन सामोसा’

Chicken Samosa Recipe : मैद्याच्या पॉकेटमध्ये भरलेली मसालेदार चिकनची स्टफिंग अन् हा सामोसा जर तुम्ही ट्राय केला नाही तर यंदा नक्की बनवून खा. याची रेसिपी फार सोपी असून तुम्ही घरी ही डिश बनवून कुटुंबाला खुश करू शकता.

Updated On: Dec 27, 2025 | 03:45 PM
Recipe : व्हेजिटेबल सामोसा सोडा, घरी बनवा ज्युसी, मसालेदार आणि कुरकुरीत असा 'चिकन सामोसा'

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • 31 डिसेंबर या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी तुम्हीही पार्टीचा विचार करत असाल तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी.
  • बाजारात बटाटा, नूडल्स, मॅक्रोनी, चीज असे अनेक प्रकारचे सामोसे आले आहेत.
  • पण नॉनव्हेज लव्हर्ससाठी खास आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत टेस्टी चिकन सामोस्याची रेसिपी.
भारतीय खाद्यसंस्कृतीत समोसा हा सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वांच्या आवडीचा नाश्ता मानला जातो. चहा-कॉफीसोबत गरमागरम समोसा मिळाला की दिवस खास होतोच. साधारणपणे बटाट्याच्या भाजीचा समोसा आपण सर्वांनी खाल्लेला असतो, पण नॉनव्हेज खवय्यांसाठी चिकन समोसा ही एक खास आणि चविष्ट डिश आहे. कुरकुरीत बाहेरची पापुद्र्याची आवरण आणि आतून मसालेदार, रसाळ चिकनचे फिलिंग – हा कॉम्बिनेशन कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटायला लावतो.

Recipe : पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा ‘आलू चॉप’ तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?

पार्टी, गेट-टुगेदर, रमजानचा इफ्तार, वाढदिवस किंवा संध्याकाळचा खास नाश्ता – प्रत्येक प्रसंगी चिकन समोसा परफेक्ट ठरतो. हॉटेल्समध्ये किंवा बाहेर खाल्लेला समोसा घरच्या घरी स्वच्छ, ताज्या साहित्याने आणि आपल्या आवडीनुसार मसाले घालून बनवण्याची मजा काही औरच असते. विशेष म्हणजे हा रेसिपी फार अवघड नाही आणि थोड्या सरावाने अगदी परफेक्ट चिकन समोसे तयार होतात. आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी कुरकुरीत आणि चवदार चिकन समोसा कसा बनवायचा याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • मैदा – 2 कप
  • मीठ – चवीनुसार
  • ओलेन / तेल – 3 टेबलस्पून
  • पाणी – मळण्यासाठी
चिकन फिलिंगसाठी साहित्य:
  • बोनलेस चिकन (बारीक चिरलेले किंवा कीमा) – 250 ग्रॅम
  • कांदा – 1 बारीक चिरलेला
  • हिरवी मिरची – 2 बारीक चिरलेली
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • तेल – 2 टेबलस्पून
रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल खेचून काढेल जवसाची चटणी, नोट करून घ्या अत्यंत पौष्टिक चवीचा पदार्थ

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम मैद्यात मीठ आणि ओलेन घालून नीट चोळा. थोडं-थोडं पाणी घालून घट्ट पीठ मळा. झाकून 20 मिनिटं बाजूला ठेवा.
  • कढईत तेल गरम करून कांदा परतवा. त्यात हिरवी मिरची व आलं-लसूण पेस्ट घालून सुवास येईपर्यंत परता.
  • हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड घालून हलवा. नंतर चिकन घालून मध्यम आचेवर पूर्ण शिजेपर्यंत परता. शेवटी
  • गरम मसाला व कोथिंबीर घाला.
  • पीठाचे छोटे गोळे करून लाट्या. अर्ध्या कापून शंकू (कोन) तयार करा. आत चिकन फिलिंग भरून कडा पाण्याने बंद करा.
  • कढईत तेल गरम करून समोसे मंद आचेवर सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
  • गरमागरम चिकन समोसे हिरवी चटणी, इमलीची चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा. संध्याकाळच्या
  • चहासोबत किंवा खास पार्टी स्टार्टर म्हणून हे समोसे सर्वांची वाहवा मिळवतील.

Web Title: How to make chicken samosa at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ
1

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी
2

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी
3

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
4

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM
Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 09:22 PM
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

Jan 19, 2026 | 09:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM