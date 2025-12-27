Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Flaxseed Chutney Will Help Remove Bad Cholesterol From The Blood Benefits Of Eating Flax Seeds

रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल खेचून काढेल जवसाची चटणी, नोट करून घ्या अत्यंत पौष्टिक चवीचा पदार्थ

रक्तात साचून राहिलेले खराब कोलेस्ट्रॉल बाहेर काढून टाकण्यासाठी रोजच्या आहारात जवस आणि लसूण चटणीचे सेवन करावे. यामुळे शरीराला भरपूर फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:21 PM
रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल खेचून काढेल जवसाची चटणी

रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल खेचून काढेल जवसाची चटणी

Follow Us:
Follow Us:

रोजच्या आहारात सतत तिखट आणि मसालेदार पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे रक्तात वाईट कोलेस्ट्रॉल साचून राहण्याची शक्यता असते. रक्तात जमा झालेला कोलेस्ट्रॉलचा चिकट थर हृदयाचे आरोग्य पूर्णपणे खराब करून टाकतो. त्यामुळे रोजच्या आहारात सहज पचन होणाऱ्या आणि पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लसूण जवस चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ग्रामीण भागातील सर्वच घरामध्ये जवस चटणी हा पदार्थ कायमच पाहायला मिळेल. जवसामध्ये ओमेगा-३ फॅटी अ‍ॅसिड्स, फायबर, लिग्नॅन्स आणि अँटी ऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते. रक्तात जमा झालेले वाईट कोलेस्ट्रॉल नष्ट करण्यासाठी जवस चटणी खाण्याचा सल्ला दिला जातो. जवस खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया मजबूत राहते. पचनाच्या कोणत्याही समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी जवस लसूण चटणी खावी. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Recipe : पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा ‘आलू चॉप’ तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?

साहित्य:

  • जवस
  • लसूण
  • कढीपत्ता
  • मीठ
  • जिरं
  • चणे
  • लाल तिखट
  • हळद
  • तेल
तोंडाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा मुखवास, शरीराला होतील आरोग्यदायी फायदे

कृती:

  • लसूण जवस चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लसूण स्वच्छ सोलून घ्या. तवा गरम करून त्यावर लसूण पाकळ्या खमंग भाजा.
  • त्यानंतर जिरं, कढीपत्ता आणि चणे तव्यावर हलकेसे गरम करून घ्या. यामुळे चटणी लवकर खराब होत नाही.
  • गरम तव्यावर जवस सुद्धा भाजून घ्यावेत. भाजलेले जवस चवीला अतिशय कुरकुरीत लागतात. भाजून घेतलेले सर्व साहित्य थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजून घेतलेले सर्व साहित्य, लाल तिखट, हळद आणि चवीनुसार मीठ घालून चटणी वाटून घ्या.
  • चटणी वाटून झाल्यानंतर तव्यावर तेल गरम करून त्यावर चटणी टाकून हलकीशी लाल होईपर्यंत भाजा.
  • थंड झाल्यानंतर काचेच्या डब्यात भरून ठेवा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली लसूण जवस चटणी.

Web Title: Flaxseed chutney will help remove bad cholesterol from the blood benefits of eating flax seeds

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता
1

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी
2

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात
3

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
4

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM
Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Jan 22, 2026 | 02:01 PM
Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Jan 22, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Jan 22, 2026 | 01:59 PM
Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Jan 22, 2026 | 01:58 PM
महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

Jan 22, 2026 | 01:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Jan 22, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM