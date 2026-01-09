Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पापडाची कुरकुरीत चटणी कधी खाल्ली आहे का? मसालेदार अन् झणझणीत रेसिपी नोट करा; आठवडाभर टिकून राहील

Papad Chutney Recipe : पापडाची कुरकुरीत चटणी साध्या जेवणाची चवही द्विगुणीत करेल. मुख्य म्हणजे, ही रेसिपी बरेच दिवस टिकून राहते आणि अवघ्या काही साहित्यांतून झटपट तयार होते.

Jan 09, 2026
पापडाची कुरकुरीत चटणी कधी खाल्ली आहे का? मसालेदार अन् झणझणीत रेसिपी नोट करा; आठवडाभर टिकून राहील

(फोटो सौजन्य – Youtube)

  • पापड कुणाला खायला आवडत नाही. तुम्ही तळून किंवा भाजून आजवर पापडाला खाल्ले असेल.
  • पण तुम्ही कधी पापडाची झणझणीत अशी चटणी खाल्ली आहे का?
  • ही चटणी एकदा बनवाल तर याचे फॅन व्हाल.
महाराष्ट्रीयन जेवणात चटणीशिवाय ताट पूर्ण झालं असं वाटत नाही. पिठलं-भाजी असो, भाजी-भाकरी असो किंवा साधं वरण-भात—चटणी जेवणाची चव अनेक पटींनी वाढवते. अशाच वेगवेगळ्या आणि झटपट तयार होणाऱ्या चटण्यांपैकी एक म्हणजे पापडाची चटणी. पापडाची चटणी ही ग्रामीण भागात आणि खानदेश–मराठवाड्यात विशेष लोकप्रिय आहे. घरात फारसा भाजीपाला नसतानाही फक्त काही बेसिक साहित्य वापरून बनणारी ही चटणी चवीला अफलातून लागते. भाजलेल्या किंवा तळलेल्या पापडामुळे चटणीला एक खास कुरकुरीतपणा आणि मसालेदार चव मिळते.

आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी भरपूर… सकाळच्या नाश्त्याला बनवा खमंग आणि खरपूस भाजेलेले ‘मेथीचे थालीपीठ’

ही चटणी विशेषतः भाकरी, ज्वारी–बाजरीची भाकरी, भाजी किंवा आमटीसोबत खूप छान लागते. कमी वेळात तयार होणारी, किफायतशीर आणि वेगळी चव देणारी ही चटणी अचानक आलेल्या पाहुण्यांसाठी किंवा रोजच्या जेवणात बदल म्हणून उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही झटपट अवघ्या काही मिनिटांतच चटणीला तयार करु शकता. चला तर मग पाहूया घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवता येणारी पारंपरिक पापडाची चटणी कशी तयार करायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • उडीद पापड (भाजलेले) – २-३
  • कांदा (बारीक चिरलेला) – १ मध्यम
  • लाल तिखट – चवीनुसार
  • मीठ – चवीनुसार
  • चाट मसाला – २-३ चिमूट
  • कच्चे तेल – १ चमचा
  • लिंबाचा रस – १/२ लिंबाचा रस
  • कोथिंबीर (बारीक चिरलेली) – गरजेनुसार
  • कांदा-लसूण मसाला (ऐच्छिक) – १ चमचा
Pongal: पोंगलसाठी घरीच बनवा सामई अरिसी, पारंपरिक स्वादासह घरच्यांना द्या चविष्ट मेजवानी

कृती:

  • पापडाची चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम पापड तव्यावर किंवा डायरेक्ट गॅसवर हलके भाजून घ्या.
  • यानंतर भाजलेल्या पापडाचे बारीक तुकडे करा किंवा हाताने चुरा करून घ्या.
  • एका ताटात पापडाचा चुरा घ्या.
  • त्यात लाल तिखट, मीठ, चाट मसाला, कांदा, कोथिंबीर आणि कांदा-लसूण मसाला (असल्यास) घालून चांगले मिसळा.
  •  आता त्यात तेल आणि लिंबाचा रस पिळून सर्व मिश्रण एकजीव करा.
  • तुमची झणझणीत पापडाची चटणी तयार आहे.
  • गरमागरम पोळी, भाकरी किंवा भातासोबत ही चटणी लगेच सर्व्ह करा.
  • ही चटणी हवाबंद डब्यात ठेवल्यास आठवडाभर टिकते.

Jan 09, 2026

