Pongal: पोंगलसाठी घरीच बनवा सामई अरिसी, पारंपरिक स्वादासह घरच्यांना द्या चविष्ट मेजवानी

महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे मकरसंक्रांत साजरी होते त्याप्रमाणे दक्षिणेत पोंगल सण मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो आणि यावेळी समई अरिसीचा अधिक वापर करण्यात येतो. पोंगल कसे बनवावे यासाठी महिंद्रा हॉलिडेज अँड रिसॉर्ट्स इंडिया लि. चे स्पेशालिटी शेफ गोपाळस्वामी एस. यांनी खास रेसिपी दिली आहे. तुम्हीही यावर्षी वेगळा काहीतरी पदार्थ करून पाहणार असाल तर ही खास रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे.
साहित्य काय घ्यावे
सरकारी पोंगल (गोड पोंगल)चे साहित्य
फणस पोंगल (जॅकफ्रूट पोंगल)चे साहित्य