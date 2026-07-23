Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

मखाना म्हणजेच कमळाच्या बियांचे लाहे हे प्रथिने, कॅल्शियम, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. त्यामुळे उपवासात दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटते आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते. याच मखान्यापासून तयार केलेला डोसा हा पारंपरिक डोश्याचा उपवासासाठी योग्य आणि चविष्ट पर्याय आहे. बाहेरून हलका कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेला हा डोसा दही, शेंगदाण्याची चटणी किंवा उपवासाच्या नारळाच्या चटणीसोबत अप्रतिम लागतो. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने घरच्या घरी सहज तयार होणारी ही पौष्टिक रेसिपी नक्की करून पाहा.
Recipe : जेवणाची चव वाढवा, पारंपारिक पद्धतीत घरी बनवा कुरकुरीत ‘अळूवडी’, रेसिपी नोट करा
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