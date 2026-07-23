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Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:26 AM IST
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सारांश

Makhana Dosa Recipe : मखाना आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायद्याचे मानले जाते. यापासून तुम्ही उपवासाचा टेस्टी डोसा तयार करु शकता. चला जाणून घेऊया याची रेसिपी.

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मखाने तुम्ही अनेकदा खाल्ले असतील.
  • तुम्ही यापासून क्रिस्पी डोसा तयार करु शकतात.
  • हा डोसा चवीला फार छान लागतो.
आषाढी एकादशी हा महाराष्ट्रातील अत्यंत पवित्र आणि भक्तिभावाने साजरा केला जाणारा सण आहे. या दिवशी अनेक भाविक उपवास करतात आणि दिवसभर शरीराला ऊर्जा देणारे, हलके तसेच सात्त्विक पदार्थ खाण्याला प्राधान्य देतात. पारंपरिक उपवासाच्या पदार्थांसोबत काही नवीन आणि पौष्टिक रेसिपींचाही समावेश केल्यास उपवास अधिक रुचकर आणि आरोग्यदायी होतो.

मखाना म्हणजेच कमळाच्या बियांचे लाहे हे प्रथिने, कॅल्शियम, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असतात. त्यामुळे उपवासात दीर्घकाळ पोट भरल्यासारखे वाटते आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते. याच मखान्यापासून तयार केलेला डोसा हा पारंपरिक डोश्याचा उपवासासाठी योग्य आणि चविष्ट पर्याय आहे. बाहेरून हलका कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेला हा डोसा दही, शेंगदाण्याची चटणी किंवा उपवासाच्या नारळाच्या चटणीसोबत अप्रतिम लागतो. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने घरच्या घरी सहज तयार होणारी ही पौष्टिक रेसिपी नक्की करून पाहा.

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साहित्य

  • २ कप मखाना
  • १ कप भगरचे पीठ किंवा सामो तांदूळ पीठ
  • २ मध्यम उकडलेले बटाटे
  • १/२ कप दही
  • १-२ हिरव्या मिरच्या
  • १ टीस्पून जिरे
  • १ टीस्पून साखर (ऐच्छिक)
  • सैंधव मीठ चवीनुसार
  • आवश्यकतेनुसार पाणी
  • तूप किंवा शेंगदाणा तेल डोसा भाजण्यासाठी
कृती
  • कढई गरम करून त्यामध्ये मखाने मंद आचेवर ४-५ मिनिटे भाजून घ्या. थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक पूड करून घ्या.
  • मोठ्या भांड्यात मखान्याची पूड, भगरचे पीठ, उकडलेल्या बटाट्याचा कुस्करलेला लगदा, दही, जिरे, हिरवी मिरचीची पेस्ट, सैंधव मीठ आणि साखर एकत्र मिसळा.
  • या मिश्रणात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून डोश्याच्या पिठासारखे मध्यम घट्ट बॅटर तयार करा. ते १० ते १५ मिनिटे झाकून ठेवा.
  • नॉनस्टिक किंवा लोखंडी तवा गरम करून त्यावर हलके तूप किंवा तेल लावा. तवा योग्य तापमानाला आल्यावर त्यावर एक डाव पीठ घालून गोलाकार पसरवा.
  • डोश्याच्या कडांना थोडे तूप सोडा. मध्यम आचेवर खालची बाजू सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • डोसा हलक्या हाताने पलटून दुसरी बाजूही १ ते २ मिनिटे भाजून पूर्णपणे शिजू द्या.
    तयार मखाना डोसा शेंगदाण्याची उपवासाची चटणी, नारळाची चटणी किंवा थंड दह्यासोबत गरमागरम सर्व्ह करा.
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टिप्स

  • डोसा अधिक कुरकुरीत हवा असल्यास बॅटर थोडे पातळ ठेवा.
  • अधिक पौष्टिकतेसाठी उकडलेल्या रताळ्याचाही वापर करू शकता.
  • प्रत्येक डोसा करण्यापूर्वी पीठ एकदा हलवून घ्या.
  • मंद ते मध्यम आचेवर डोसा भाजल्यास तो समान शिजतो आणि सुंदर कुरकुरीत होतो.

Web Title: Ashadhi ekadashi how to make makhana dosa at home recipe in marathi

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Published On: Jul 23, 2026 | 09:26 AM

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