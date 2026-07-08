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पिकलेली केळी खायला आवडत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा मलाईदार क्रिमी केळीची खीर, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 08, 2026 | 10:25 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पिकलेल्या केळीपासून खीर बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

पिकलेली केळी खायला आवडत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा मलाईदार क्रिमी केळीची खीर, नोट करा रेसिपी

पिकलेली केळी खायला आवडत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा मलाईदार क्रिमी केळीची खीर, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या फळांचे सेवन करण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. फळांच्या सेवनामुळे आरोग्य सुधारते. नियमित एक किंवा दोन केळी खाल्ल्यास वजन वाढण्यास मदत होते. बऱ्याचदा बाजारात गेल्यानंतर घरात मोठ्या प्रमाणावर विकतची फळे आणून फ्रिजमध्ये ठेवली जातात. मात्र पूर्ण पिकलेली केळी दोन दिवसांपेक्षा जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहत नाही. पिकलेली केळी आतून पूर्णपणे मऊ होतात. अशावेळी पिकलेल्या केळ्यांपासून नेमकं काय बनवावं सुचत नाही. पिकलेल्या केळींपासून शिकरण किंवा इतर वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पिकलेल्या केळींपासून खीर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली केळीची खीर खाल्ल्यानंतर इतर काहीच खाण्याची अजिबात गरज भासणार नाही. विकत आणलेली फळे फेकून देण्याऐवजी फळांपासून वेगवेगळे पदार्थ बनवून खाऊ शकता. गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर नेहमीच मिठाई खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • केळी
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • दूध
  • तूप
  • केशर
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कृती:

  • मलाईदार केळीची खीर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला उकळी आल्यानंतर गॅस मंद आचेवर करून ठेवा.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात बारीक चिरलेली केळी आणि सुका मेवा वेगवेगळ्या भाजून घ्या. यामुळे टेस्ट चांगली लागते.
  • टोपातील दूध अर्धा झाल्यानंतर त्यात साखर आणि वेलची पावडर घालून मंद आचेवर सतत मिक्स करत राहा.
  • यामुळे दुधाचा घट्टपणा वाढेल आणि पदार्थाची चव चांगली लागेल. दूध घट्ट झाल्यानंतर त्यात सुका मेवा आणि भाजलेली केळी घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेली केळीची खीर मंद आचेवर ५ मिनिटं ठेवून नंतर वरून केशर काड्या घाला आणि सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मलाईदार केळीची खीर.
 

Web Title: How to make banana kheer at home simple food recipe banana recipe

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Published On: Jul 08, 2026 | 10:25 AM

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