Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Make Kala Mutton At Home Simple Food Recipe Traditional Village Style Recipe

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये काळ मटण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया काळ मटण बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:25 PM
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

सुट्टीच्या दिवशी हमखास पाहुणे घरात येतात. पाहुणे घरी आल्यानंतर नेमकं शाहाकारी पदार्थ बनवावे की मांसाहारी पदार्थ बनवावे? असे अनेक प्रश्न सगळ्यांचं पडतात. अनेकांच्या घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांना बाहेरून विकत आणलेले पदार्थ खाण्यास दिले जातात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास द्यावेत. आज आम्ही तुम्हाला गावरान पद्धतीमध्ये काळ मटण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे मटण चवीला अतिशय सुंदर लागते. गरमागरम भाकरी आणि वाफाळत्या भातासोबत काळे मटण सुंदर लागते. तुम्ही बनवलेलं काळं मटण खाऊन पाहुणे सुद्धा खूप खुश होतील. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर इत्यादी ठिकाणी काळे मटण बनवले जाते. मटण मसाल्याच्या प्रमाणामुळे आणि शिजवण्याच्या पद्धतीमुळे मटणची चव अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया काळ मटण बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

बिर्याणीच काय हैदराबादी हरियाली चिकन देखील आहे लाजवाब! एकदा खाल तर बोटंच चाटाल; विकेंड स्पेशल आजच नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • मटण
  • कांदा
  • लसूण आलं
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
  • काळा मसाला
  • सुक खोबर
  • खडे मसाले
Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • काळ मटण बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मटण स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर मटणाला हळद आणि मीठ लावून काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • वाटप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये सुकं खोबर आणि कांदा मंद आचेवर काळसर होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्याच कढईमध्ये तेल घालून सर्व खडे मसाले भाजा. मसाले भाजल्यामुळे मटणाची चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • मटण शिजवण्यासाठी टोपात तेल गरम करून त्यात आलं लसूण पेस्ट भाजा आणि चवीनुसार हळद टाकून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात मटण टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. आवश्यकतेनुसार गरम पाणी घालून मटण शिजवून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात तयार केलेले काळे वाटप मंद आचेवर भाजा. त्यानंतर त्यात काळा मसाला, हळद आणि थोडस लाल तिखट घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • मसाला पूर्णपणे शिजल्यानंतर त्यात मटण टाकून मिक्स करा. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मटण शिजवा.
  • सगळ्यात शेवटी मटणवर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले काळे मटण.

Web Title: How to make kala mutton at home simple food recipe traditional village style recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cooking Tips: ‘या’ भाज्यांमध्ये चुकूनही टाकू नका टोमॅटो, अन्यथा बिघडून जाईल पदार्थाची चव
1

Cooking Tips: ‘या’ भाज्यांमध्ये चुकूनही टाकू नका टोमॅटो, अन्यथा बिघडून जाईल पदार्थाची चव

Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी
2

Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी

हिवाळ्यात घसा खराब झालाय? मग अशाप्रकारे घरी बनवा अदरक-मधाचा चहा; प्रत्येक घोटात मिळेल आराम
3

हिवाळ्यात घसा खराब झालाय? मग अशाप्रकारे घरी बनवा अदरक-मधाचा चहा; प्रत्येक घोटात मिळेल आराम

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व
4

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 24, 2026 | 03:25 PM
Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

Jan 24, 2026 | 03:25 PM
वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार; विशेष सभेत नेमकं काय घडलं?

वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार; विशेष सभेत नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 03:20 PM
पोस्ट मॅपिंगशिवाय संचमान्यता धोकादायक! पुरोगामी शिक्षक संघटनेचा इशारा

पोस्ट मॅपिंगशिवाय संचमान्यता धोकादायक! पुरोगामी शिक्षक संघटनेचा इशारा

Jan 24, 2026 | 03:20 PM
Nagpur Crime: दोन हत्याकांडांनी पुन्हा हादरली उपराजधानी! पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

Nagpur Crime: दोन हत्याकांडांनी पुन्हा हादरली उपराजधानी! पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

Jan 24, 2026 | 03:16 PM
बांगलादेश क्रिडा एडवाइजर टीव्हीवर सुरू केलं रडगाणं! T20 World Cup 2026 च्या वादावर केलं वक्तव्य

बांगलादेश क्रिडा एडवाइजर टीव्हीवर सुरू केलं रडगाणं! T20 World Cup 2026 च्या वादावर केलं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 03:16 PM
ZP Election : नेत्यांचे मनोमिलन, कार्यकर्ते संभ्रमात; शिरुर तालुक्यात नेमकं काय घडतंय?

ZP Election : नेत्यांचे मनोमिलन, कार्यकर्ते संभ्रमात; शिरुर तालुक्यात नेमकं काय घडतंय?

Jan 24, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM