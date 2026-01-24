Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Food Recipe: ओव्हन आणि साखरचा कणभर वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांना कायमच विकतचे चॉकलेट खाण्यास देण्याऐवजी घरी बनवलेले चॉकलेट खाण्यास द्यावे. यामुळे शरीराला सुद्धा भरपूर पोषण मिळते. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 24, 2026 | 10:10 AM
घरातील सगळ्यांचं चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. डार्क चॉकलेट खाल्ल्यामुळे शरीराला सुद्धा अनेक फायदे होतात. घरात चॉकलेट बनवायचं म्हंटल की ओव्हन, चॉकलेट साचा, साखर इत्यादी अनेक गोष्टी लागतात. याशिवाय खूप जास्त पसारा सुद्धा होतो, त्यामुळे चॉकलेट बनवण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. लहान मुलांना चॉकलेट हवे असल्यास ते कायम विकत आणून दिले जाते. पण नेहमीच विकतचे चॉकलेट खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चॉकलेट खावे. आज आम्ही तुम्हाला ५ मिनिटांमध्ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात स्ट्रॉबेरी आणि इतर वेगवेगळी फळे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. काहींना नुसतीच फळे खायला आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही फळांपासून चॉकलेट बनवून खाऊ शकता. स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेल्या नैसर्गिक गोडव्यामुळे चॉकलेट तयार करताना त्यात साखर टाकण्याची अजिबात आवश्यकता भासत नाही. साखर न घालता बनवलेले स्ट्रॉबेरी चॉकलेट लहान मुलांसाठी अतिशय उत्तम पर्याय आहे. वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुद्धा तुम्ही स्ट्रॉबेरी चॉकलेटचे सेवन करू शकता. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

साहित्य:

  • स्ट्रॉबेरी
  • केळी
  • कोको पावडर
  • डार्क चॉकलेट
  • ब्लूबेरी
बिर्याणीच काय हैदराबादी हरियाली चिकन देखील आहे लाजवाब! एकदा खाल तर बोटंच चाटाल; विकेंड स्पेशल आजच नोट करा रेसिपी

कृती:

  • स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात सर्वप्रथम केळीचे तुकडे टाकून घ्या. त्यानंतर त्यात बारीक केलेले डार्क चॉकलेट टाका.
  • त्यानंतर त्यात कोको पावडर घालून बारीक पेस्ट तयार करा. पेस्ट तयार करताना त्यात पाणी अजिबात घालू नये. आवश्यकता वाटल्यास दूध घालावे.
  • चौकोनी भांड्याला तूप लावून घ्या. त्यानंतर त्यात स्ट्रॉबेरीचे तुकडे, ब्लूबेरी आणि सुका मेवा सगळीकडे एकसमान पसरावा.
  • वरून तयार केलेले मिश्रण टाकून एकसमान सेट करा. व्यवस्थित सेट करून झाल्यानंतर ३ ते ४ तास चॉकलेट सेट होण्यासाठी ठेवावे.
  • तयार केलेल्या चॉकलेटचे तुकडे करून लहान मुलांना खाण्यास द्यावे. हे चॉकलेट लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले स्ट्रॉबेरी चॉकलेट.

Published On: Jan 24, 2026 | 10:10 AM

Jan 24, 2026 | 10:10 AM
